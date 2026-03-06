Top.Mail.Ru
«Интер Майами» с Месси побывал у Трампа в Белом доме

сегодня, 07:40

В Белом доме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и футбольным клубом «Интер Майами», в составе которого играет знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, восьмикратный обладатель престижной награды «Золотой мяч». Эта встреча была освещена агентством Reuters.

Недавно «Интер Майами» отпраздновал свою первую победу в чемпионате Главной лиги футбола (MLS) в 2025 году. Ранее Трамп уже принимал в Белом доме другого известного футболиста, португальского форварда Криштиану Роналду, который является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Это событие произошло в ноябре 2025 года.

«Мой сын — ваш большой поклонник, — сказал Трамп, обратившись к аргентинскому футболисту. — Он считает вас замечательным человеком. И есть еще великий джентльмен по имени Криштиану Роналду. Криштиану — великий, вы — великий».

«Было много шумихи, когда пришел Месси. Лео, вы пришли и победили. Победили под всем этим давлением», — отметил глава Белого дома. Президент также обратился к присутствующим, задав вопрос: «Возможно, Месси лучше Пеле, кто лучше?» Во время встречи Трамп в шутку отметил то, как выглядят все игроки «Интер Майами». «У вас есть какие-нибудь некрасивые игроки? Такие игроки мне нравятся гораздо больше», — сказал президент США.

В знак признательности Месси подарил Трампу мяч с автографами игроков «Интер Майами». Кроме того, совладелец клуба Хорхе Мас и главный тренер Хавьер Маскерано подарили президенту футболку и часы клуба.

A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:20
Как думаете, о чем думает Суарес?!)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:27
Трамп везде успевает и встречи проводит.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:19
Это была обычная, типовая ситуация....
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:16
...в Союзе всё по другому было, нас не уважали, нас боялись ...!!! Но чемп не виноват, в коем веке
увидишь лучших из лучших в одном флаконе! Не всё ж в Химках на трибуне с семечками ....! Хотя забыл про ЛЧ, смотрим,переживаем,хорошего дня!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:46
Доброго дня!
Слишком много Америки, слишком. Из-за этих персонажей как-то не хочется смотреть ЧМ, не только мне
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:19
...приветствую! Уж больно пир затянулся ! Золото ОИ в шайбу взяли,
Овечкин на радость кладёт одну за другой, Криш с Лео из кабинета не вылезают, ЧМ-26 на носу, старина Гризманн кубок выиграет и тоже чемоданы навострил ......Америка !!!!!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:15
- "У вас есть какие-нибудь некрасивые игроки? "
- " Некрасивых нет - есть опасные - скажешь , что нибудь не то - могут и укусить...)
Nenash
Nenash ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:43
У Моргана.. Там всегда 6,7 "пар" есть.. 🤭
Comentarios
Comentarios ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
Оба в истории останутся где то в чем то один чуть лучше другого
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:39
Криштиану — великий, вы — великий....похоже, этим заявлением, Трамп разожжет новую в*йну....среди болельщиков Лео и Криша....
Байкал-38
Байкал-38 ответ mxhxmc38av2w (раскрыть)
сегодня в 09:39
Самый великий для Трампа это сам Трамп!!!
Не веришь? Спроси у Трампа, вот там величие зашкаливает.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 09:31
Лео везде побеждает!
Comentarios
Comentarios ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:21
После шаурмы в белом доме хоккеистам вообще бы ниче ему не дарили
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:18
А мяч рыжему подарили розовый)))
mxhxmc38av2w
mxhxmc38av2w
сегодня в 09:07
А кто из великих "величие" так и не сказал....
qgwyme8u26ed
qgwyme8u26ed
сегодня в 09:06
Любит Трамп собирать подарки...:))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:59
Винисиус бы не пошёл точно! Всё-таки БЕЛЫЙ дом
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:59
Пир во время чумы
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:55
Цирк продолжается в «белом» доме…
Futurista
Futurista ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 08:54, ред.
"к другу дядьке Сэму" говоришь?)...где обувь покупаешь?)...
Nenash
Nenash
сегодня в 08:51
Теперь сам Трамп для кое-кого стал "некрасивым".. А-ха-ха-ха.. 🤭😄
vhbvj544dsf6
vhbvj544dsf6
сегодня в 08:48
Интересно, Трамп вообще правила футбола знает? Наверняка, только по американскому футболу.
shm8nk29xsdx
shm8nk29xsdx
сегодня в 08:45
И все это было организовано из-за подарков....
