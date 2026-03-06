«Интер Майами» с Месси побывал у Трампа в Белом доме

1772772004

сегодня, 07:40

В Белом доме состоялась встреча между президентом США и футбольным клубом «Интер Майами», в составе которого играет знаменитый аргентинский нападающий , восьмикратный обладатель престижной награды «Золотой мяч». Эта встреча была освещена агентством Reuters.

Недавно «Интер Майами» отпраздновал свою первую победу в чемпионате Главной лиги футбола ( MLS ) в 2025 году. Ранее Трамп уже принимал в Белом доме другого известного футболиста, португальского форварда Криштиану Роналду, который является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Это событие произошло в ноябре 2025 года.

«Мой сын — ваш большой поклонник, — сказал Трамп, обратившись к аргентинскому футболисту. — Он считает вас замечательным человеком. И есть еще великий джентльмен по имени Криштиану Роналду. Криштиану — великий, вы — великий».

«Было много шумихи, когда пришел Месси. Лео, вы пришли и победили. Победили под всем этим давлением», — отметил глава Белого дома. Президент также обратился к присутствующим, задав вопрос: «Возможно, Месси лучше Пеле, кто лучше?» Во время встречи Трамп в шутку отметил то, как выглядят все игроки «Интер Майами». «У вас есть какие-нибудь некрасивые игроки? Такие игроки мне нравятся гораздо больше», — сказал президент США .

В знак признательности Месси подарил Трампу мяч с автографами игроков «Интер Майами». Кроме того, совладелец клуба Хорхе Мас и главный тренер подарили президенту футболку и часы клуба.