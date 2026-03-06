«Интер Майами» с Месси побывал у Трампа в Белом доме

В Белом доме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и футбольным клубом «Интер Майами», в составе которого играет знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, восьмикратный обладатель престижной награды «Золотой мяч». Эта встреча была освещена агентством Reuters.
Недавно «Интер Майами» отпраздновал свою первую победу в чемпионате Главной лиги футбола (MLS) в 2025 году. Ранее Трамп уже принимал в Белом доме другого известного футболиста, португальского форварда Криштиану Роналду, который является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Это событие произошло в ноябре 2025 года.
«Мой сын — ваш большой поклонник, — сказал Трамп, обратившись к аргентинскому футболисту. — Он считает вас замечательным человеком. И есть еще великий джентльмен по имени Криштиану Роналду. Криштиану — великий, вы — великий».
«Было много шумихи, когда пришел Месси. Лео, вы пришли и победили. Победили под всем этим давлением», — отметил глава Белого дома. Президент также обратился к присутствующим, задав вопрос: «Возможно, Месси лучше Пеле, кто лучше?» Во время встречи Трамп в шутку отметил то, как выглядят все игроки «Интер Майами». «У вас есть какие-нибудь некрасивые игроки? Такие игроки мне нравятся гораздо больше», — сказал президент США.
В знак признательности Месси подарил Трампу мяч с автографами игроков «Интер Майами». Кроме того, совладелец клуба Хорхе Мас и главный тренер Хавьер Маскерано подарили президенту футболку и часы клуба.
увидишь лучших из лучших в одном флаконе! Не всё ж в Химках на трибуне с семечками ....! Хотя забыл про ЛЧ, смотрим,переживаем,хорошего дня!
Слишком много Америки, слишком. Из-за этих персонажей как-то не хочется смотреть ЧМ, не только мне
Овечкин на радость кладёт одну за другой, Криш с Лео из кабинета не вылезают, ЧМ-26 на носу, старина Гризманн кубок выиграет и тоже чемоданы навострил ......Америка !!!!!!!
- " Некрасивых нет - есть опасные - скажешь , что нибудь не то - могут и укусить...)
Не веришь? Спроси у Трампа, вот там величие зашкаливает.
