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3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
|Бериша Бернард
|1:0(П)
|14’
|56’
|1:1
|Алиев Азер
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Ильин Владимир
ассистент Бериша Бернард
|2:1
|68’
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Бериша Бернард
ассистент Нижич Зоран
|3:1
|77’
|Семёнов Андрей
|42’
|44’
|Плиев Константин
|52’
|Табидзе Джемал
|Семёнов Андрей
|58’
|Бериша Бернард
|78’
|86’
|Йокич Боян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Вилькер Анхель
|Мелкадзе Георгий
|61’
|Быстров Марат
|Ильин Владимир
|71’
|Алсултанов Ислам
|Бериша Бернард
|79’
|Садулаев Лечи
|Харин Евгений
|79’
|83’
|Сысуев Дмитрий
|Карп Кэтэлин
|90+1’
|Жамалетдинов Тимур
|Сухов Александр
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|8
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|1
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|17
|Фолы
|23
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|4
|Угловые
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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