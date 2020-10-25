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Ахмат - Уфа
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Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Уфа

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    Голы
    Бериша Бернард 1:0(П) 14’
    56’ 1:1 Алиев Азер
    Ильин Владимир
    ассистент Бериша Бернард     		2:1 68’
    Бериша Бернард
    ассистент Нижич Зоран     		3:1 77’
    Наказания
    Семёнов Андрей 42’
    44’ Плиев Константин
    52’ Табидзе Джемал
    Семёнов Андрей 58’
    Бериша Бернард 78’
    86’ Йокич Боян
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Вилькер Анхель Мелкадзе Георгий 61’
    Быстров Марат Ильин Владимир 71’
    Алсултанов Ислам Бериша Бернард 79’
    Садулаев Лечи Харин Евгений 79’
    83’ Сысуев Дмитрий Карп Кэтэлин
    90+1’ Жамалетдинов Тимур Сухов Александр
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 1
    		17 Фолы 23
    		4 Угловые 2
    		41% Владение мячом 59%
    		3 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:27
    я поздравляю терек. молодцы
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:25
    Значит много воруют там!
    Деньги в нефтяной республике по любому должны быть!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:23
    С победой в меньшинстве на морально-волевых!!!! Нужно возвращать Ахмат, который дома как крепость!!!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 21:22
    Повезло арбитру, что обыграл, не пришлось после матча оправдываться с синяками под глазами и выломанной дверью в судейскую: "Я не знаю, не видел, это точно не люди из клуба, я сам себя избил за плохое судейство, отстаньте от меня!"
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 21:10
    Позорно в большинстве пропускать 2 гола. После ухода Газизова похоже Уфа вылетит в ФНЛ.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 21:07
    Болельщиков "Ахмата" с победой. Нада отдать должное, несмотря на удаление команда не сломалась, проявила характер и победила. Бериша убойный матч выдал. Ну а "Уфа" успешно и выгодно распродав лидеров качественно заменить их не смогла и продолжает идти ко дну. Трансферное окно закрыто, и Рахимову предстоит решение нелегкой задачи по сохранению прописки в РФПЛ. А уж как получится и получится ли время покажет . Как обычно личное мнение.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 21:04
    Как говорил известный юморист Владимир Винокур : " Ему ( Рахимову) уже ничего не поможет". В Уфе футбол никому не нужен. Уфа единственная команда в РПЛ, которая играет на резиновом поле. В нефтяной республике нет денег на натуральный газон? Не поверю.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:01
    Остаётся только Поздравить фк "АХМАТ"!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 21:00
    Победа вот такая!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:56, ред.
    С счастью, судьям не удалось утопить Терек!
    Даже после сомнительного гола и необязательной красной карточки, Терек выстоял. И даже ещё дважды забил!
    Бернард Бериша игрок матча, отличный матч провёл!
    С победой нас!
    А Уфа пока всем курсом движется в ФНЛ. Но думаю, что Рашид Рахимов исправит ситуацию, если руководство пойдёт на встречу!
    Кстати, мой прогноз был 3-1, но не думал, что всё именно так выйдет!
    злой болельщик
    злой болельщик
    сегодня в 20:55
    Бериша крут! В меньшинстве хорошо сыграли и победили.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 20:52
    Ахмат с ПОБЕДОЙ.👏👏💂‍♂️.)))
    mat73
    mat73
    сегодня в 20:50
    Уфа де-факто номер один кандидат на ФНЛ нынче, и это уже неисправимо к сожалению
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 20:46
    Джигитов с волевой победой.
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:42
    бернард. красава. он и в анжи хорошо отдавался игре. ну ахмат подтянулся. к краснодару. в отставку мусаева надо срочно . тереку уважение молодцы.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 20:42
    Пока из двух тренеров- экспертов Талалаев лучше на 2гола
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:31
    Судьи всеми силами топят Ахмат!
    Сначала засчитали сомнительный гол, без ВАР.
    Потом вторую жёлтую показал, за негрубое нарушение в центре поля.
    Но Ахмат пока держится!
    particular
    particular
    сегодня в 20:23, ред.
    Следуя традиции тура, Уфа нацелилась на камбэк и гостевую победу..:)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 19:52
    Вперёд Ахмат!!! Вперёд Южане!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 19:43
    Конечно победы ахмату. Таких команд как Уфа, с резиновым полем в РПЛ быть не должно. Башкирия одна из богатых республик, а на газон денег не хватает. Пусть в ФНЛ играют
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 19:21
    Судья заряжен страхом быть избитым
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 19:09
    Уфа, пора выбираться из ямы! Только победы!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:06
    Бить,или не бить(Панина Игоря после матча)-вот в чём вопрос!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 18:37
    П-1
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:05
    Может вы развеете скукоту и засушье сегодняшнего дня???
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