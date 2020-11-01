В 35 Акинфеев Игорь Спасений: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 91 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 23 Магнуссон Хордур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 96 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 2 Фернандес Марио Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 88

П 10 Дзагоев Алан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 62

З 19 Зайнутдинов Бактиор Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 20 Кучаев Константин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 70

П 22 Марадишвили Константин Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 17 Сигурдссон Арнор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 70

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 49 Тороп Владислав

З 5 Васин Виктор

П 25 Бистрович Кристиян Минут сыграно: 2

П 98 Обляков Иван Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 28

П 71 Тикнизян Наир Ударов всего: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 20

Н 21 Гаич Адольфо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20

Н 99 Шкурин Илья

Н 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 28