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Ротор - ЦСКА
Уфа - Урал
Химки - Зенит
Тамбов - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против ЦСКА

Ротор Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) 0:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Ротор
ЦСКА
0 : 1
завершен
01 ноября 2020, 16:30
воскресенье
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 13 тур
Стадион Волгоград Арена
Телетрансляция: «Матч Премьер»
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.014.641.42
Лига ставок 7.75 4.55 1.45
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    Голы
    41’ 0:1 Дзагоев Алан
    ассистент Сигурдссон Арнор
    Наказания
    Понсе Андрес 21’
    32’ Сигурдссон Арнор
    Фламарион 44’
    90+3’ Тикнизян Наир
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Обляков Иван Дзагоев Алан
    62’ Эджуке Чидера Чалов Фёдор
    Микелтадзе Бека Муллин Камиль 64’
    Алейник Олег Песегов Евгений 68’
    70’ Тикнизян Наир Кучаев Константин
    70’ Гаич Адольфо Сигурдссон Арнор
    88’ Бистрович Кристиян Влашич Никола
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 22
    		2 Удары в створ 6
    		11 Фолы 9
    		5 Угловые 7
    		0 Офсайды 2
    		34% Владение мячом 66%
    		5 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    1asss
    1asss
    вчера в 11:23
    законное первое место как в старые добрые времена
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    вчера в 09:08, ред.
    Наших с победой !!! И с удовольствием поздравляю ЦСКА с 1м местом в таблице ( хотя мы первыми в таблице были и в прошлом сезоне в конце 1 го круга . чем закончилось -мы все знаем ) . но тренеру пока дифирамбы петь не собираюсь . Слабых соперников побеждать достаточно элементарного индивидуального мастерства игроков , а вот сильных , грамотных соперников побеждать - там в первую очередь талант тренера нужен, его тактические мышление и ходы , что пока незаметно по играм в ЕК и РПЛ .где из сильних соперников побежден только Спартак !
    Жека10
    Жека10
    вчера в 00:18
    всего то навсего прошло 13 туров,а уже у двух лидеров по 2 поражения.Стабильности нет ни у одного из соперников и едва ли будет в ближайшее время
    Враг государства
    Враг государства
    01 ноября в 22:59
    Поздравляю армейцев.
    протон1
    протон1
    01 ноября в 22:53
    коней поздравил. а так , а так, я знал что после зенита. цска тоже победит. заслуженно. спартак сам виноват. упустив победу. в принципиальной игре с карпиным. тем кто 10 лет не смог привести спам в чемпионы.
    Хиромант
    Хиромант ответ andrefino13 (раскрыть)
    01 ноября в 22:41
    Ваши бы слова, да Богу в уши... А так, конечно, удачи армейцам. Всегда уважал быструю атакующую игру с позиции силы... Возможно, что ЦСКА так и заиграет в ЛЕ! Пора же когда-то и начинать!
    Лучший клуб страны
    Лучший клуб страны ответ Misha78 (раскрыть)
    01 ноября в 22:35
    1 место и не Зенита и не цска.
    andrefino13
    andrefino13 ответ Хиромант (раскрыть)
    01 ноября в 22:02
    На ближайшее будущее,шаг за шагом,ЦСКА будет становиться сильнее,при этом руководстве,адекватном и грамотном.
    andrefino13
    andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 ноября в 21:59
    Тамбов будет чемпионом,и так понятно....)))
    Хиромант
    Хиромант ответ oFANATo (раскрыть)
    01 ноября в 21:13
    Присоединяюсь к вашей радости - всегда приятно, когда твоя любимая команда побеждает, но опасаюсь, что эта радость сменится разочарованием, после следующего матча в ЛЕ. Надо смотреть на команду не "здесь и сейчас", а с прицелом на ближайшее будущее!
    Хиромант
    Хиромант ответ Snake Plissken (раскрыть)
    01 ноября в 21:07
    Полностью согласен. Уровень РПЛ упал ниже плинтуса... Наш чемпионат для Европы - это возня в муравейнике. А слон (УЕФА) - без всякого интереса стоит и смотрит: ну и какие же ещё букашки в следующем году заползут в наш слоновник?

    Да, впрочем, им всё равно, кого топтать...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    01 ноября в 21:06
    Сыграли не очень хорошо. Это третья игра за неделю
    Иного быть не может
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    01 ноября в 21:05
    Рад за Дзагоева! Столько пережил последние 4-5 лет, постоянно травмы, а он до сих пор борется, играет и не сдается! Молодец! Символ надежды!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    01 ноября в 21:05
    Могу тебе по секрету сказать, что исходя из моего понимания футбола шансы Спартака на чемпионство выше, чем у зенита
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ andrefino13 (раскрыть)
    01 ноября в 21:03
    Я слишком хорошо знаю этого человека, знаю на кого он молится. И не упомянул название, чтобы не делать рекоаму. Знать кто будет чемпионом после 13, туров, может либо самоналеянный гражданин, либо дилетант от футбола. Выбирай. Кто будет чемпионом не знает никто и знать не может
    oFANATo
    oFANATo ответ pomor45 (раскрыть)
    01 ноября в 20:59
    Ну конечно тебе виднее чем Вячеславу Колоскову:))))))
    blitz
    blitz
    01 ноября в 20:57
    П-О-Б-Е-Д-А!!!!! ЦСКА на первом месте!!!!!
    pomor45
    pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
    01 ноября в 20:55
    Это видимость на фоне наших лодырей и бездарей. В ЕК тот же Влашич не впечатляет - в Эвертоне снова сел бы на скамейку. В РПЛ леги быстро приспосабливаются и тоже начинают меньше работать - незачем ввиду слабой конкуренции.
    Джон Иванов
    Джон Иванов ответ За адекватность (раскрыть)
    01 ноября в 20:55
    Спорт-Экспресс
    oFANATo
    oFANATo ответ pomor45 (раскрыть)
    01 ноября в 20:43
    Вячеслав Колосков: "ЦСКА – единственная команда в России, где прогрессируют легионеры"
    – Да. Получается, единственная команда, в которую за последние годы приходили иностранцы и прогрессировали там, повышали свой уровень мастерства, – это ЦСКА. Так было и при Газзаеве, и при Слуцком, и сейчас при Гончаренко. Там, видимо, учат играть в футбол. Ведь процесс обучения – вечен, постоянен.
    pomor45
    pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
    01 ноября в 20:37
    Никакого прогресса нет ни у кого. Все последние годы чемпионом становятся не за счёт своего прогресса, а за счет провалов соперников. Чемпионом в РПЛ становится тот, кому удаётся максимально сохранить свой уровень, а остальное сделают соперники. И в этот раз также будет. Это главная причина блеклого выступления наших лидеров в ЕК, особенно в ЛЧ. Они ничего не выносят из своего участия в ЕК - уровень не растёт. Весь смысл участия в ЕК сводится к получению бонусов УЕФА за участие в ЕК плюс бонусы за победы. Победы становятся всё более редкими. Всё идёт к тому, что после реформ ЕК нашим местом обитания станет новая лига, создаваемая для отсталых с тем, чтобы они не путались под ногами у тех, кто действительно прогрессирует.
    Виктор Лошаков
    Виктор Лошаков
    01 ноября в 20:26
    Молодцы ребятушки! Порадовали ветерана! Пусть 1 мяч забили, но и что! Победа, она есть победа! А игра уже ушла в историю, но итог, есть итог! Молодцы!!!!
    В эти выходные обе мои любимые команды ПОБЕДИЛИ! Настроение - отличное!
    pomor45
    pomor45 ответ yrasikos22 (раскрыть)
    01 ноября в 20:25
    Попа размером в одно очко - это всё-таки не 63.
    pomor45
    pomor45
    01 ноября в 20:23
    Регулирование напряжённости чемпионата в действии. Спартак не зарубили, а просто не помогли. Зениту и ЦСКА позволили взять своё резервными составами, мягко притормаживая соперников. На зиму всех отправят в такой же тесной компании, а решатся всё будет, как обычно, весной. Обсуждать тут нечего, всё по ситуации.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Footbolista (раскрыть)
    01 ноября в 20:23
    спартаку без еврокубков стыдно должно быть ползать в РПЛ силы беречь, что бы не устать.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 ноября в 20:21
    Да сложно все это.. Вы сыграли хорошо и поэтому победили. А тонкий в кавычках тролинг вискаря неуместен вдвойне.. Поздравляю Анатолий и надеюсь что чемпион получившийся в честной борьбе составит наконец конкуренцию в Европе..
    andrefino13
    andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    01 ноября в 20:18, ред.
    Смешной Вы,человек сказал,что знает,но не сказал кто...Но вы видимо знаете больше?)))
    oFANATo
    oFANATo ответ Хиромант (раскрыть)
    01 ноября в 20:16, ред.
    А кто в РПЛ сейчас феерит в Еврокубках?
    Все остальные команды кто вылетел в квалификациях, а остальные на последних местах в своих группах!
    А ЦСКА заслуженно вышел на первое место в РПЛ, и никто из болельщиков ЦСКА здесь не утверждает, что не произойдет смена лидер. Турнир длинный, время покажет.
    А сегодня мы радуемся прогрессу нашей новой команды.
    Misha78
    Misha78
    01 ноября в 20:14
    Цска с победой, хотя скажу честно, не желал ее. Зенит пока не заслуживает быть первым, а Спартак...., не его это, не его.
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    01 ноября в 20:00
    Если Влашич не съедет с рпл, то Цска возьмет первое место, Зеня второй, а за третье даже Спартак может побороться, хотя без плеймейкера и с толпой впереди во главе с Кокошей.. не знаю
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