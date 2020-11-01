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0 : 1
завершен
01 ноября 2020, 16:30
воскресенье
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Стадион Волгоград Арена
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|41’
|0:1
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Дзагоев Алан
ассистент Сигурдссон Арнор
|Понсе Андрес
|21’
|32’
|Сигурдссон Арнор
|Фламарион
|44’
|90+3’
|Тикнизян Наир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Обляков Иван
|Дзагоев Алан
|62’
|Эджуке Чидера
|Чалов Фёдор
|Микелтадзе Бека
|Муллин Камиль
|64’
|Алейник Олег
|Песегов Евгений
|68’
|70’
|Тикнизян Наир
|Кучаев Константин
|70’
|Гаич Адольфо
|Сигурдссон Арнор
|88’
|Бистрович Кристиян
|Влашич Никола
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|7
|Удары по воротам
|22
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|2
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|2
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|5
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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