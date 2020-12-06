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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Арсенал

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Динамо
Арсенал
1 : 0
завершен
06 декабря 2020, 16:30
воскресенье
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Мелбет 1.61 4.04 6.22
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    45' (1:0) Фомин Даниил (74)
     
    46' Терехов Антон (17) уходит с поля, Тюкавин Константин (70) вышел на поле
     
    72' Ордец Иван (18)
     
    77' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    81' Паршивлюк Сергей (4) уходит с поля, Рауш Константин (34) вышел на поле
     
    83' Тюкавин Константин (70)
     
    2
    86' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Нойштедтер Роман (5) вышел на поле
    86' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
     
    2
    58' Пантелеев Владислав (28) уходит с поля, Горбатенко Игорь (23) вышел на поле
    58' Кангва Кингс (44) уходит с поля, Бурлак Тарас (5) вышел на поле
     
    72' Кадири Абдул Мохаммед (21) уходит с поля, Ткачев Сергей (11) вышел на поле
     
    78' Довбня Александр (90)
     
    88' Панченко Кирилл (13) уходит с поля, Луценко Евгений (48) вышел на поле
    Голы
    Фомин Даниил 1:0 45’
    Наказания
    Ордец Иван 72’
    78’ Довбня Александр
    Тюкавин Константин 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тюкавин Константин Терехов Антон 46’
    58’ Горбатенко Игорь Пантелеев Владислав
    58’ Бурлак Тарас Кангва Кингс
    72’ Ткачев Сергей Кадири Абдул Мохаммед
    Н'Жи Клинтон Лесовой Даниил 77’
    Рауш Константин Паршивлюк Сергей 81’
    Нойштедтер Роман Фомин Даниил 86’
    Комличенко Николай Грулев Вячеслав 86’
    88’ Луценко Евгений Панченко Кирилл
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 2
    		12 Фолы 14
    		5 Угловые 2
    		0 Офсайды 4
    		46% Владение мячом 54%
    		2 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Vladimir808
    Vladimir808
    06 декабря в 22:22
    ФК,,Динамо» и его преданных болельщиков с Победой!!!
    протон1
    протон1
    06 декабря в 19:46
    динамо мне нравится. там у них тренер. в отличии от других. вот молодец вот школа немцев. молодцы . поздравлю ка я динамовцев.
    баск
    баск
    06 декабря в 19:21
    Сыграли два разных тайма..

    Первый мы хоть и выиграли, но скорее отскочили, чем добыли победу в бою - туляки
    выглядели в целом предпочтительнее, а мы в основном спали, как и первый тайм в Ростове.
    Правда, незадолго до перерыва все же проснулись, вследствие чего и забили.

    Во втором дело заметно изменилось, и прежде всего, пожалуй, благодаря своевременной реакции Шварца.
    Он уже в перерыве убрал с поля невнятно игравшего Терехова; передвинул повыше Шиму; взбодрил парней в целом.
    И игра у команды, наконец, пошла.
    Могли забивать и Лесовой, и Грулев, и Парш, и Шима. В общем, моменты были, и хорошие.

    Однако, концовку матча несколько смазали- функционала для поддержки давления хватило
    примерно до 73-ой мин, после чего туляки отодвинули игру от своих ворот и дальше
    она шла с равными шансами, воспользоваться которыми не удалось ни тем, ни другим.

    Отмечу у нас двух игроков - Костика Тюкавина (день был для него скорее неудачным, но парень, несмотря на это и на свою игроцкую юность, буквально грызется и воюет от души, заработал на себе с полдесятка фолов) и Варелу (в силу обстоятельств сыгравшего на обоих флангах и ставшего при этом едва ли не единственным игроком, к которому нет претензий ни по первому тайму, ни по матчу в целом).

    В общем, сораДников - с заслуженной и непростой победой.

    А а в субботу посмотрим, как наш новый тренерский штаб справится за поребриком..
    Матч будет весьма показательным и проверка на вшивость предстоит нешуточная.
    Брулин
    Брулин
    06 декабря в 19:05
    С трудовой победой. Интересно, что Динамо, выигрывая, выпустило 3 (трех!) форвардов. Шварц как-то интересно удерживает счет.
    Gotlib
    Gotlib
    06 декабря в 18:58
    Терехов не тянет на игрока основы.
    ABir
    ABir
    06 декабря в 18:56
    Арсенал очень хотел не проиграть, но Динамо сегодня об ьективно было лучше
    санек002
    санек002 ответ Мяучелo (раскрыть)
    06 декабря в 18:48
    чем больше сильных команд,тем интереснее чемпионат!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    06 декабря в 18:47
    Молодцы, бело-голубые! Всех преданных болельщиков Динамо с очень важной победой)
    Мяучелo
    Мяучелo
    06 декабря в 18:40
    мне очень бы хотелось чтобы такой легендарный клуб наконец то занял ведущие позиции в чемпионате, но уже очень давно его дербанят непонятные личности. в связи с чем клуб то вылетает в фнл, от феерит как в чемпе 08, когда заняли 3 место. клуб куда достойней выступать нежели подбомжовских сочи или урала. в общем удачи динамо, пора наконец то показывать свою конкурентоспособность в лидирующих позициях. помню в конце 2006 купил шарф торпедо, когда решалась судьба, кто именно вылетит, динамики или торпедо, в итоге вылетели торпедо, два великих клуба. и с тех пор оба барахтаются непонятно где.
    ermak6848
    ermak6848
    06 декабря в 18:40
    Молодцы парни из фк московское ДИНАМО !!!
    Поздравляю с Победой!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    06 декабря в 18:36
    Незвонкие три очка,подаренные соперником.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    06 декабря в 18:32
      gentlewolf
      gentlewolf
      06 декабря в 18:30
      С победой!
      А Мамуке и его папе - кожаный чупа-чупс в рот...
      particular
      particular
      06 декабря в 18:26
      Динамо протолкнуло себя наверх, а туляки зависли в неприятной близости от Ротора ☝
      Faustello
      Faustello
      06 декабря в 18:24
      Ну и командой он рулит примерно так же как эти персонажи))
      Faustello
      Faustello
      06 декабря в 18:23, ред.
      Парфенов похож на чувака который есть у каждого в знакомых, такой перец который не рыба ни мясо, рано стал пить и курить в надежде хоть как то показаться крутым, а теперь работает охранником в пятерочке)))
      Zak11
      Zak11
      06 декабря в 18:15
      Туляки пора сравнивать счёт уже
      волгодон 2
      волгодон 2
      06 декабря в 17:25
      Участковый Фомин просто красавчик. Затащил первый тайм. Я уж было не верил,что забьют)
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ЧиП (раскрыть)
      06 декабря в 17:19
      Он знал,что Фомин забьёт гол.Гений!!!
      Союзник противников
      Союзник противников
      06 декабря в 17:19
      Арсенал открыл ворота.Сейчас голы посыпятся.
      Храневец
      Храневец
      06 декабря в 17:19
      первый пошел
      ЧиП
      ЧиП
      06 декабря в 17:17, ред.
      Хочется понять, из каких соображений Черчесов взял в сборную Фомина, а не Лесового?
      ЧиП
      ЧиП
      06 декабря в 17:14
      Победа Арсенала. 1:0
      Храневец
      Храневец
      06 декабря в 17:04
      Похоже игра до первого гола !
      David Young
      David Young
      06 декабря в 16:26
      Победа хозяев или ничья.
      Introvert
      Introvert
      06 декабря в 16:21
      Результативная ничья.
      1bear
      1bear
      06 декабря в 15:33
      за Арсенал,но будет сложно...
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      06 декабря в 14:58
      1-1
      incorrigible - 99
      incorrigible - 99
      06 декабря в 12:37
      Желаю Арсеналу победы
      Храневец
      Храневец
      05 декабря в 10:10
      Посмотрим сделали тренеры и игроки выводы после гениального матча с Ростовом ?????? Ждемс .
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