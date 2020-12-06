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1 : 0
завершен
06 декабря 2020, 16:30
воскресенье
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Фомин Даниил
|1:0
|45’
|Ордец Иван
|72’
|78’
|Довбня Александр
|Тюкавин Константин
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тюкавин Константин
|Терехов Антон
|46’
|58’
|Горбатенко Игорь
|Пантелеев Владислав
|58’
|Бурлак Тарас
|Кангва Кингс
|72’
|Ткачев Сергей
|Кадири Абдул Мохаммед
|Н'Жи Клинтон
|Лесовой Даниил
|77’
|Рауш Константин
|Паршивлюк Сергей
|81’
|Нойштедтер Роман
|Фомин Даниил
|86’
|Комличенко Николай
|Грулев Вячеслав
|86’
|88’
|Луценко Евгений
|Панченко Кирилл
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|20
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|4
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|1
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Первый мы хоть и выиграли, но скорее отскочили, чем добыли победу в бою - туляки
выглядели в целом предпочтительнее, а мы в основном спали, как и первый тайм в Ростове.
Правда, незадолго до перерыва все же проснулись, вследствие чего и забили.
Во втором дело заметно изменилось, и прежде всего, пожалуй, благодаря своевременной реакции Шварца.
Он уже в перерыве убрал с поля невнятно игравшего Терехова; передвинул повыше Шиму; взбодрил парней в целом.
И игра у команды, наконец, пошла.
Могли забивать и Лесовой, и Грулев, и Парш, и Шима. В общем, моменты были, и хорошие.
Однако, концовку матча несколько смазали- функционала для поддержки давления хватило
примерно до 73-ой мин, после чего туляки отодвинули игру от своих ворот и дальше
она шла с равными шансами, воспользоваться которыми не удалось ни тем, ни другим.
Отмечу у нас двух игроков - Костика Тюкавина (день был для него скорее неудачным, но парень, несмотря на это и на свою игроцкую юность, буквально грызется и воюет от души, заработал на себе с полдесятка фолов) и Варелу (в силу обстоятельств сыгравшего на обоих флангах и ставшего при этом едва ли не единственным игроком, к которому нет претензий ни по первому тайму, ни по матчу в целом).
В общем, сораДников - с заслуженной и непростой победой.
А а в субботу посмотрим, как наш новый тренерский штаб справится за поребриком..
Матч будет весьма показательным и проверка на вшивость предстоит нешуточная.
Первый мы хоть и выиграли, но скорее отскочили, чем добыли победу в бою - туляки
выглядели в целом предпочтительнее, а мы в основном спали, как и первый тайм в Ростове.
Правда, незадолго до перерыва все же проснулись, вследствие чего и забили.
Во втором дело заметно изменилось, и прежде всего, пожалуй, благодаря своевременной реакции Шварца.
Он уже в перерыве убрал с поля невнятно игравшего Терехова; передвинул повыше Шиму; взбодрил парней в целом.
И игра у команды, наконец, пошла.
Могли забивать и Лесовой, и Грулев, и Парш, и Шима. В общем, моменты были, и хорошие.
Однако, концовку матча несколько смазали- функционала для поддержки давления хватило
примерно до 73-ой мин, после чего туляки отодвинули игру от своих ворот и дальше
она шла с равными шансами, воспользоваться которыми не удалось ни тем, ни другим.
Отмечу у нас двух игроков - Костика Тюкавина (день был для него скорее неудачным, но парень, несмотря на это и на свою игроцкую юность, буквально грызется и воюет от души, заработал на себе с полдесятка фолов) и Варелу (в силу обстоятельств сыгравшего на обоих флангах и ставшего при этом едва ли не единственным игроком, к которому нет претензий ни по первому тайму, ни по матчу в целом).
В общем, сораДников - с заслуженной и непростой победой.
А а в субботу посмотрим, как наш новый тренерский штаб справится за поребриком..
Матч будет весьма показательным и проверка на вшивость предстоит нешуточная.
Поздравляю с Победой!!!
Поздравляю с Победой!!!
А Мамуке и его папе - кожаный чупа-чупс в рот...
А Мамуке и его папе - кожаный чупа-чупс в рот...