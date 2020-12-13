В 1 Гильерме Голов пропущено: 5 Спасений: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 2 Живоглядов Дмитрий Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 37 Магкеев Станислав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 73

З 41 Райкович Слободан Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 31 Рыбус Мацей Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 14 Чорлука Ведран Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 20 Игнатьев Владислав Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

П 7 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Н 11 Миранчук Антон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 94 Рыбчинский Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 19 Эдер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Коченков Антон

В 60 Савин Андрей

З 4 Лысцов Виталий

З 82 Петухов Илья

З 45 Силянов Александр

З 74 Черный Артур

П 98 Галанин Иван

П 68 Иосифов Никита Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 17

П 69 Куликов Даниил Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

П 38 Титков Николай

Н 92 Агеев Михаил