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5 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|Классон Виктор
|1:0
|5’
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Кабелла Реми
ассистент Ионов Алексей
|2:0
|11’
|Берг Маркус
|3:0
|75’
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Сулейманов Магомед-Шапи
ассистент Смольников Игорь
|4:0
|81’
|Берг Маркус
|5:0
|85’
|38’
|Райкович Слободан
|Сорокин Егор
|52’
|Классон Виктор
|59’
|Кабелла Реми
|64’
|70’
|Рыбус Мацей
|78’
|Чорлука Ведран
|Олссон Кристоффер
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Куликов Даниил
|Игнатьев Владислав
|Вандерсон
|Ионов Алексей
|60’
|Вильена Тонни
|Газинский Юрий
|64’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Кабелла Реми
|64’
|72’
|Иосифов Никита
|Магкеев Станислав
|Сперцян Эдуард
|Классон Виктор
|81’
|Чернов Евгений
|Рамирес Кристиан
|82’
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|15
|Удары по воротам
|14
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|11
|Удары в створ
|5
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|16
|Фолы
|14
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|1
|Угловые
|4
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|6
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|5
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|3
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Быки провели одну из самых сильных игр в сезоне! Настрой был, заряженность на победу была, и все получалось! Почему же не могут играть так постоянно хотя бы в РПЛ?!
На Локо совсем больно было смотреть...не знаю до чего это доведет, но сезон уже не спасти...Семин после возвращения в Локо выстраивал игру годами, вывел ее на пик, но рукаводство решило иначе, теперь пожинайте плоды...!
Быков с победой!!!
Локо удачи!
Быки провели одну из самых сильных игр в сезоне! Настрой был, заряженность на победу была, и все получалось! Почему же не могут играть так постоянно хотя бы в РПЛ?!
На Локо совсем больно было смотреть...не знаю до чего это доведет, но сезон уже не спасти...Семин после возвращения в Локо выстраивал игру годами, вывел ее на пик, но рукаводство решило иначе, теперь пожинайте плоды...!
Быков с победой!!!
Локо удачи!