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Краснодар - Локомотив
Тамбов - Рубин
Ахмат - Ростов
ЦСКА - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Локомотив

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Мелбет 1.72 3.88 5.17
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    5' (1:0) Классон Виктор (16)
     
    11' (2:0) Кабелла Реми (7) (Ионов Алексей (11))
     
    52' Сорокин Егор (2)
     
    59' Классон Виктор (16)
     
    60' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Вандерсон (10) вышел на поле
     
    3
    64' Кабелла Реми (7)
    64' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Вильена Тонни (52) вышел на поле
    64' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
     
    75' (3:0) Берг Маркус (33)
     
    2
    81' (4:0) Сулейманов Магомед-Шапи (93) (Смольников Игорь (28))
    81' Классон Виктор (16) уходит с поля, Сперцян Эдуард (74) вышел на поле
     
    82' Рамирес Кристиан (6) уходит с поля, Чернов Евгений (18) вышел на поле
     
    85' (5:0) Берг Маркус (33)
     
    90+1' Олссон Кристоффер (14)
     
    38' Райкович Слободан (41)
     
    45' (2:0) Нереализованный пенальти Миранчук Антон (11)
     
    46' Игнатьев Владислав (20) уходит с поля, Куликов Даниил (69) вышел на поле
     
    70' Рыбус Мацей (31)
     
    72' Магкеев Станислав (37) уходит с поля, Иосифов Никита (68) вышел на поле
     
    78' Чорлука Ведран (14)
    Голы
    Классон Виктор 1:0 5’
    Кабелла Реми
    ассистент Ионов Алексей     		2:0 11’
    Берг Маркус 3:0 75’
    Сулейманов Магомед-Шапи
    ассистент Смольников Игорь     		4:0 81’
    Берг Маркус 5:0 85’
    Наказания
    38’ Райкович Слободан
    Сорокин Егор 52’
    Классон Виктор 59’
    Кабелла Реми 64’
    70’ Рыбус Мацей
    78’ Чорлука Ведран
    Олссон Кристоффер 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Куликов Даниил Игнатьев Владислав
    Вандерсон Ионов Алексей 60’
    Вильена Тонни Газинский Юрий 64’
    Сулейманов Магомед-Шапи Кабелла Реми 64’
    72’ Иосифов Никита Магкеев Станислав
    Сперцян Эдуард Классон Виктор 81’
    Чернов Евгений Рамирес Кристиан 82’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 14
    		11 Удары в створ 5
    		16 Фолы 14
    		1 Угловые 4
    		6 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		5 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    KLINSI
    KLINSI ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 20:33
    Сегодняшний Зенит на это не способен.
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 20:24
    потому что два месяца в том числе и в ЛЧ играли даже не вторым а наполовину третьим составом...я их в шутку называл массажистами...когда Кутовой Сперцян и Муцукатов выходили играть в ЛЧ..просто потому что некому больше было...
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 20:21
    Игра удалась
    Быки провели одну из самых сильных игр в сезоне! Настрой был, заряженность на победу была, и все получалось! Почему же не могут играть так постоянно хотя бы в РПЛ?!
    На Локо совсем больно было смотреть...не знаю до чего это доведет, но сезон уже не спасти...Семин после возвращения в Локо выстраивал игру годами, вывел ее на пик, но рукаводство решило иначе, теперь пожинайте плоды...!
    Быков с победой!!!
    Локо удачи!
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ виктор бочарников (раскрыть)
    сегодня в 20:19
    Приятно слышать адекватные комментарии...которые говорят правду)
    Альфамен
    Альфамен
    сегодня в 20:17
    Уже второе,после Динамо,разгромное поражение за относительно короткий отрезок времени....стоит задуматься на счёт соответствия тренера,амбициям клуба!!!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 20:11
    Какая боль какая боль краснодар -локо 5 0 ну быват не получилось у николича европейского футбола. А если честно краснодар единственный позитив в нашем болоте,не удивлюсь ,если краснодар по итогу будет на 5-4 месте,но по качеству игры будет на первом месте. А в целом Галицкому надо делать упор на евроарену,ведь если кабинетные возьмут раз 5чемпионство , с такими успехами в европе,то быть чемпионом России, будет зашквар.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ Tostao (раскрыть)
    сегодня в 20:06
    ха-ха туда ему и дорога)
    Faustello
    Faustello ответ halfbeek (раскрыть)
    сегодня в 20:04
    Химки и Челси бы придушили! Молодцы хорошо в последнее время играют!
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 20:02
      halfbeek
      halfbeek ответ DXTK (раскрыть)
      сегодня в 20:01
      Выходит так что Краснодар посильнее Баварии и Атлетико. А народ недоволен нашим футболом. Вон Химки обыгрывают Краснодар, а Челси не могут.
      Честный Зритель
      Честный Зритель ответ Raulvbg (раскрыть)
      сегодня в 20:00
      Ну значит в поза поза прошлом....просто запомнилась та победа и победный гол...и я говорю еще не вечер...еще Крас покажет кто и что...
      halfbeek
      halfbeek
      сегодня в 19:57
      Локомотив сделал много для того чтобы получить пяток голешков. Думаю что сам Краснодар для такой победы сделал меньше. Надо отдать должное что и в такой ситуации Локо боролся, но это не их день.
      Паровозов
      Паровозов
      сегодня в 19:51, ред.
      Сёмин смеётся над атакующим футболом Кика и Николича.
      PITER_1
      PITER_1
      сегодня в 19:48
      и это бразильское чудо будет продолжать радовать нас в воротах сборной россии?
      Tostao
      Tostao ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
      сегодня в 19:46
      Промеса сегодня арестовали за нанесение ножевых ранений на вечеринке.
      Raulvbg
      Raulvbg ответ Честный Зритель (раскрыть)
      сегодня в 19:45
      Не очень ты знаешь историю игр своего клуба ... это было в поза поза прошлом сезоне
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 19:43
      Лично я бы ещё спросил с Сухиновцев за неназначенный пенальти в их ворота за явную игру рукой и назначенный левый пеналь в нашу сторону! Опять хотели на кабинетом судействе в рай заехать...
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 19:32
        RamonCSKA
        RamonCSKA
        сегодня в 19:26
        Атакующий футбол , развитие талантов , бизнес на игроках
        Кикнадзе привет)))
        DXTK
        DXTK
        сегодня в 19:12
        Лок по черчесовски сыграли на классе. лучше один раз проиграть 5-0, чем пять раз по 1-0....ах-ахах. Краснодар респект, не зря же в ЛЕ вышли еще.....

        До сих пор не понимаю как Бавария и Атлетико в ЛЧ не раскрыли Локо таким же простым способом, Гилерме пора на лавку......... а лучше искать ему замену.

        PS Знаете Локо стал похож на лондонский Арсенал, вот убрали дедов с бровки и понеслась зда по кочкам......
        Мяyчело
        Мяyчело
        сегодня в 19:11
          Кокосик
          Кокосик
          сегодня в 19:10
          Ахахахахахахахаха,Николич верим!!!))))))
          Честный Зритель
          Честный Зритель ответ 12serg12 (раскрыть)
          сегодня в 19:09, ред.
          В прошлом сезоне была игра ничья и поражение насколько я помню в позапрошлом...два один и гол Окриашвили через себя в конце...еще вопросы?
          12serg12
          12serg12 ответ Честный Зритель (раскрыть)
          сегодня в 19:07, ред.
          Напомните, когда последний раз краснодар у Зенита выигрывал?
          Faustello
          Faustello ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
          сегодня в 19:07, ред.
          Для самого глубокого!))
          Честный Зритель
          Честный Зритель ответ Strimmy (раскрыть)
          сегодня в 19:07
          Будет и Зенит тоже всему свое время...
          Мяyчело
          Мяyчело
          сегодня в 19:06
          просмотрел обзор. краснодар должен был 10 мячей забивать. повезло локомотиву.
          4RT
          4RT
          сегодня в 19:05
          Лысого подставили
          bboroda
          bboroda
          сегодня в 19:03
            NEADEKVAT
            NEADEKVAT
            сегодня в 19:02
            Краснодар уже всерьез тащит это болото. Не пошел бы добивать, сгонял бы ничейку.
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