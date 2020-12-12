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Сочи - Спартак
Ротор - Уфа
Зенит - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Спартак

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Сочи
Спартак
1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 18 тур
Стадион Фишт
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Еще
     
    9' Маммана Эмануэль (24)
     
    26' Терехов Сергей (13)
     
    50' Дуганджич Марко (17)
     
    2
    57' (1:0) Нобоа Кристиан (16) (Заболотный Антон (9))
    57' Дуганджич Марко (17) уходит с поля, Заболотный Антон (9) вышел на поле
     
    65' Заболотный Антон (9)
     
    72' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Заика Кирилл (27) вышел на поле
     
    83' Заика Кирилл (27)
     
    84' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Пруцев Данила (7) вышел на поле
     
    32' Крал Алекс (33)
     
    41' Тренеру Тедеско Доменико
     
    61' Крал Алекс (33) уходит с поля, Умяров Наиль (54) вышел на поле
     
    70' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Кутепов Илья (29) вышел на поле
     
    81' Умяров Наиль (54)
     
    84' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Урунов Остон (20) вышел на поле
     
    90+4' Айртон (6)
    Голы
    Нобоа Кристиан
    ассистент Заболотный Антон     		1:0 57’
    Наказания
    Маммана Эмануэль 9’
    Терехов Сергей 26’
    32’ Крал Алекс
    41’ Тренеру Тедеско Доменико
    Дуганджич Марко 50’
    Заболотный Антон 65’
    81’ Умяров Наиль
    Заика Кирилл 83’
    90+4’ Айртон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Заболотный Антон Дуганджич Марко 57’
    61’ Умяров Наиль Крал Алекс
    70’ Кутепов Илья Ларссон Джордан
    Заика Кирилл Жоаозиньо 72’
    Пруцев Данила Юсупов Артур 84’
    84’ Урунов Остон Бакаев Зелимхан
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 15
    		5 Удары в створ 1
    		13 Фолы 14
    		2 Угловые 8
    		3 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		1 Cэйвы 4
    		5 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 19:15
    Да и сейчас могу настрочить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но после таких ЕК не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Могу сказать про то,почему пенальти не назначили,почему гол Ларссона не засчитали,ведь принял он мяч нормально и оффмайда не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
    Saban18
    Saban18 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 19:14
    Там уже Зенит играет, неинтересно?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 19:14
    Маловар Тедеско капут.😱.(((
    Oplot
    Oplot ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 19:13, ред.
    Полностью согласен.Только Зенит побеждает чемпионат полностью доминируя,с большим отрывом,честно и чтобы не было вопросов по поводу абсолютного гегемона России,и лучшего Восточного клуба Европы,который будет прославлять российский футбол в Лиге Чемпионов!!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 19:12
    Да все тебя поняли...узпокойся...)))
    Когда Спартак выигрывает - ты печатаешь по 8 страниц во славу гения Тежеско и неотвратимости чемпионства барселоноподобного Спартака....
    А когда Спартак проигрывает - ты призываешь всех дружно выключить телевизоры.....
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 19:11
    если уж дубль зенита обыграл спартак, то что же будет в питере?))
    1asss
    1asss ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 19:11
    согласен!!!
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ oleg3k (раскрыть)
    сегодня в 19:11
    Помнится на всех повторах было видно, что Ларрсон нарушает правила - но гол засчитали
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 19:11
    Это только спартачей за откровенное оскорбление прощают и относятся лояльно?
    Теперь получается можно обзывать людей балаболами, шалаболами (главное поставить знак вопроса!) и т.д. и максимум троллинг? Если так можно то это столько вопросов задать можно, аж жуть.
    oleg3k
    Сегодня 00:04
    ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
    За базар отвечаешь? Или ты БАЛАБОЛ?
    Скрыть
    Немного троллинга
    oleg3k
    oleg3k ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 19:09
      Snake Plissken
      Snake Plissken
      сегодня в 19:09
      Хорошо, что с Тыдескай контракт продлевают - достоин )))
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      сегодня в 19:09
      Да какая ..... разница то,кто победил а кто проиграл?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))Я вообще удивляюсь,что вы еще смотрите этот чемпионат инвалидов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
      сегодня в 19:09, ред.
      Нет в РПЛ купленных матчей...
      Не тот уровень....

      Просто Кокорин в этом году играл и за Сочи и за Спартак....и знает....что вояж "Спартака" в Сочи - пустое путешествие принесшее за 2-е поездки 0 очков...)))
      Он наверно очень ценит своё время...и не тратит его зря...)))
      oleg3k
      oleg3k
      сегодня в 19:07
      Ни на одном повторе не видно,как Ларсен играет рукой,ни на одном.Может я не там смотрю?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 19:07
      Тедеско на выход
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 19:07
      "Assasins creed" лезть, карабкаться куда-то. в итоге гада завалить)
      Alexander Chernetsov
      Alexander Chernetsov ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 19:07
      Согласен с Вами. Федотов действительно сделал дееспособный коллектив. Вопрос в другом. Как долго этот проект продержится. А Спартак... Большие деньги и без контроля. Противно это. Но когда болеешь за команду с 60-х годов... приходиться проглатывать обиду. К сожалению, этого не понимают малолетки и хамы что на странице оставляют свои безграмотные и идиотские комментарии, но это уже вопросы культуры и образования.
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      сегодня в 19:06
      Я как то и не удивлен поражению Спартака.
      После удачного выступления нашего чемпиона и лучшего клуба восточной Европы питерская братва взялась за дело! Им нужно что бы флагман начал отрываться от ближайших преследователей! Снова будут все рады и счастливы,снова со своих берлог вылезут великие Эксперты и дружно запоют,что зенит чемпион и ни кто ему не помешает стать чемпионом! Две игры с фармом это что то.Ну не че страшного жизнь продолжается,идем дальше!!

      Да кони чего вы радуетесь,к вам это тоже относиться,вы на два балла позади синих,а Дюкову это ой как не нравится.
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 19:05, ред.
      Срочно опять сниматься - очков 30 гарантированно
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 19:05
      ну где ещё делать шашлык как не в адлере)))
      andre_can
      andre_can
      сегодня в 19:05
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
        сегодня в 19:05, ред.
        Какой "во второй раз"..??,,)))
        У "Спартака" уж 18 лет "отбирают" победы и титулы....
        То судьи...то конкуренты...то тренеры несчастные...то гендиры неугодные...все короче кому не лень....
        А на самом деле Спартак очень сильный....барселоноподобный.....
        blitz
        blitz
        сегодня в 19:04
          Байкал-38.
          Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          сегодня в 19:04
          Легенда Зенита Кокорин знал, что всё будет так? Ты намекаешь, что матч был куплен?
          Александр Нeвский
          Александр Нeвский ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          сегодня в 19:04
            Рыжик-Мурыжик
            Рыжик-Мурыжик
            сегодня в 19:03
            Ай да Сочи!Ай да молодцы!Нобоа красавчик!
            Faustello
            Faustello ответ LOpp (раскрыть)
            сегодня в 19:02
            Не грусти, зато ваши опять не обка..ются в ЕК!)))
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            сегодня в 19:02
            Неплохая статистика противостояний..
            В этом году было 3 поединка Сочи со Спартаком........
            2-е победы Сочи и ничья...

            Кокорин знал исход поединка.....и даже не полетел в Сочи....)))
            Saban18
            Saban18 ответ Alexander Chernetsov (раскрыть)
            сегодня в 19:02
              Владимир_Спартак
              Владимир_Спартак
              сегодня в 19:01
              Про76и по делу. Сочи с Победой.
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