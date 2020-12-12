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1 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Фишт
Телетрансляция: Матч Премьер
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Нобоа Кристиан
ассистент Заболотный Антон
|1:0
|57’
|Маммана Эмануэль
|9’
|Терехов Сергей
|26’
|32’
|Крал Алекс
|41’
|Тренеру Тедеско Доменико
|Дуганджич Марко
|50’
|Заболотный Антон
|65’
|81’
|Умяров Наиль
|Заика Кирилл
|83’
|90+4’
|Айртон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Заболотный Антон
|Дуганджич Марко
|57’
|61’
|Умяров Наиль
|Крал Алекс
|70’
|Кутепов Илья
|Ларссон Джордан
|Заика Кирилл
|Жоаозиньо
|72’
|Пруцев Данила
|Юсупов Артур
|84’
|84’
|Урунов Остон
|Бакаев Зелимхан
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|10
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|8
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|3
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|1
|Cэйвы
|4
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|5
|Предупреждения
|3
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