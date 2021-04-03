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Динамо - Уфа
Ротор - Локомотив
Краснодар - Ахмат
Рубин - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Уфа

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 4:0 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Динамо
Уфа
4 : 0
завершен
сегодня, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 24 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 10016
Телетрансляция: Матч Премьер.
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    10' (1:0) Лесовой Даниил (19) (Тюкавин Константин (70))
     
    28' (2:0) Тюкавин Константин (70) (Захарян Арсен (47))
     
    41' Ордец Иван (18)
     
    52' (3:0) Нойштедтер Роман (5)
     
    3
    57' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
    57' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
    57' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Липовой Данил (12) вышел на поле
     
    61' (4:0) Комличенко Николай (11)
     
    63' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Каборе Шарль (77) вышел на поле
     
    75' Евгеньев Роман (24) уходит с поля, Плиев Заурбек (3) вышел на поле
     
    43' Плиев Константин (15)
     
    46' Бизоза Парфе (8) уходит с поля, Кротов Вячеслав (57) вышел на поле
     
    66' Иванов Олег (19) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
     
    2
    67' Урунов Остон (10) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
    67' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Андрич Комнен (18) вышел на поле
     
    70' Аликин Павел (3)
     
    85' Мрзляк Филип (24)
    Голы
    Лесовой Даниил
    ассистент Тюкавин Константин     		1:0 10’
    Тюкавин Константин
    ассистент Захарян Арсен     		2:0 28’
    Нойштедтер Роман 3:0 52’
    Комличенко Николай 4:0(П) 61’
    Наказания
    Ордец Иван 41’
    43’ Плиев Константин
    70’ Аликин Павел
    85’ Мрзляк Филип
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Кротов Вячеслав Бизоза Парфе
    Комличенко Николай Тюкавин Константин 57’
    Игбун Сильвестр Лесовой Даниил 57’
    Липовой Данил Грулев Вячеслав 57’
    Каборе Шарль Захарян Арсен 63’
    66’ Сысуев Дмитрий Иванов Олег
    67’ Голубев Артем Урунов Остон
    67’ Андрич Комнен Жамалетдинов Тимур
    Плиев Заурбек Евгеньев Роман 75’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 1
    		6 Фолы 13
    		2 Угловые 1
    		1 Офсайды 0
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    баск
    баск ответ gentlewolf (раскрыть)
    сегодня в 23:10
    Точно, особенно второй (свояк). От борта- в Ноя- и оттуда в лузу..)))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:35
    " Динамо" не показало ничего необычного. Играли, впрочем, как всегда. Скорее, надо говорить о безобразной игре "Уфы", которая позволяла москвичам делать на поле всё, что заблагорассудится.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 21:49
    С победой!
    Парни два свояка положили, наверное бильярдом увлеклись:)
    Но в таком составе опорной зоны не было, Ноя и поляка на все про все не хватало.
    Были пару совсем нехороших момента даже от такой Уфы.
    Поляк. Он поменял стиль игры в московском "Динамо".
    А в сборной от него ждут того, прошлого.
    Он у нас больше стал движком чем пулеметом.
    Потому и в сборной не особо катит.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 21:35
    Всех болельщиков Динамо и тех, кто сегодня был на их стороне с победой! С самого начала матча ГТ сделал ставку на молодых и не прогадал. За первый час игры вчерашние юниоры сделали результат и Шварц позволил им отдыхать. Сейчас наверное можно с уверенностью сказать, что у нас в РПЛ появился ещё один "Пионер-отряд", радующий своей игрой футбольных болельщиков, как ранее в ЦСКА радовали своих фанатов "Красн-синие дьяволята". Но если армейцы обыгрывали в Европе дважды мадридский Реал, то динамовцам ещё надо завоевать право представлять страну в Еврокубках. Дерзайте парни. Всё в ваших ногах!
    kts99
    kts99
    сегодня в 21:34
    Ай дв Шварц ...
    баск
    баск
    сегодня в 21:30
    Ситуацию в Уфе Маматкулыч не переломил, это весной очень заметно, так что наша победа напрашивалась. Но чтобы совсем уж порвать- не ожидал, всегда приятно ошибиться подобным образом)

    Несколько волновался за Шиму, который вновь провалил выезд в сборную.
    Обидно за парня. Человеку выпадает-без преувеличения- исторический шанс поиграть с целым Левандовски, а он каждый раз каким-то соплежуйством занимается, и потом ходит с таким видом, будто ему все должны.
    Я даже думал, что Шварц его на лавке сегодня подержит. Может, так бы и было, не пропускай игру Фомин, что потребовало некоторого перестроения центра.
    Но ничего, Шима отработал нормально, старался. Даже, можно сказать, грыз землю, собрал на себе кучу фолов и отчасти вёл игру)

    Буквально как шторм воевал Тюка, и навоевал прилично.
    К Шварцу сегодня вопрос- он хотя бы теперь убедился, что Тюка- игрок для основы?)

    А Ной, кажется, даже не заметил, как забил, и такое бывает) Бежал-бежал человек к воротам, и вдруг- бац..

    СораДников- с приятной, породистой победой)
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:25
    Динамо в большом порядке, однако !
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 21:15
    Динамо стало симпатичной командой и серьёзным соперников для всех участников РПЛ! Поздравляю динамовских болельщиков с победой, а главное с игрой, которую демонстрирует их команда в последних играх!
    minai
    minai
    сегодня в 21:06
    Однозначно весёлый тур.
    DEIVID_22
    DEIVID_22
    сегодня в 20:56
    Красава Комличенко! Стабильно с пенальти. С игры забивать для слабаков.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 20:55
    За короткий срок тренер команды Динамо Сандро Шварц создал симпатичную молодую команду. Которая играет с вдохновением и азартом так свойственно для молодых, получая удовольствие от своей игры и радует своих болельщиков такой игрой, так победами и результатами. Может эти молодые ребята станут со временим теми футболистами Динамо которыми будут гордиться все любители футбола как когда гордились великими игроками команды как Львом Яшиным, Алексеем Хомичем, Константином Бесковым и др. футболистами легендарного Динамо. Удачи
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 20:29
    Шварц выпустил статистов ! Пусть хоть с 11 го Коля забьет .
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 20:21
    Смотришь этот матч и ловишь себя мыслей о том что это продолжения матча Краснодара и Ахмата. Краснодару нужно вводить свою молодёжь как это сделала Динамо с приходом нового тренера который помог многим показать замечательных футболистов.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    сегодня в 19:55
    Никогда не скрывал неприязни к Динамо , но то что вытворяют эти пацаны радует глаз любого болелы.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 19:42
    Роль тренера налицо...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 19:38
    Молодец шварц, сделал смело ставку на молодёжь. А ребята стараются.
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 19:35
    есть второй !!!!!!
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    сегодня в 19:16
    Динамо уже за первым сбегало.
    Вывод - кто ставит на молодёжь, у кого есть хоть пара таких, как Кварацхелия или Лесовой - тот и пойдёт в топ. Престарелые госбюджетники и пешеходы - миллионеры пойдут вниз. Такова ближайшая перспектива.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 18:47
    Уфа не подкачай!!!
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 07:39
    Что покажет сегодня молодежь ? На Игбуна и Комличенко Каборе честно надежд уже нет .Засиделись ребята ,да и зачем попу рвать их и так все устраивает .
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