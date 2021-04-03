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4 : 0
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 10016
Телетрансляция: Матч Премьер.
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Лесовой Даниил
ассистент Тюкавин Константин
|1:0
|10’
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Тюкавин Константин
ассистент Захарян Арсен
|2:0
|28’
|Нойштедтер Роман
|3:0
|52’
|Комличенко Николай
|4:0(П)
|61’
|Ордец Иван
|41’
|43’
|Плиев Константин
|70’
|Аликин Павел
|85’
|Мрзляк Филип
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Кротов Вячеслав
|Бизоза Парфе
|Комличенко Николай
|Тюкавин Константин
|57’
|Игбун Сильвестр
|Лесовой Даниил
|57’
|Липовой Данил
|Грулев Вячеслав
|57’
|Каборе Шарль
|Захарян Арсен
|63’
|66’
|Сысуев Дмитрий
|Иванов Олег
|67’
|Голубев Артем
|Урунов Остон
|67’
|Андрич Комнен
|Жамалетдинов Тимур
|Плиев Заурбек
|Евгеньев Роман
|75’
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|16
|Удары по воротам
|5
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|5
|Удары в створ
|1
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|6
|Фолы
|13
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|2
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|0
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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Несколько волновался за Шиму, который вновь провалил выезд в сборную.
Обидно за парня. Человеку выпадает-без преувеличения- исторический шанс поиграть с целым Левандовски, а он каждый раз каким-то соплежуйством занимается, и потом ходит с таким видом, будто ему все должны.
Я даже думал, что Шварц его на лавке сегодня подержит. Может, так бы и было, не пропускай игру Фомин, что потребовало некоторого перестроения центра.
Но ничего, Шима отработал нормально, старался. Даже, можно сказать, грыз землю, собрал на себе кучу фолов и отчасти вёл игру)
Буквально как шторм воевал Тюка, и навоевал прилично.
К Шварцу сегодня вопрос- он хотя бы теперь убедился, что Тюка- игрок для основы?)
А Ной, кажется, даже не заметил, как забил, и такое бывает) Бежал-бежал человек к воротам, и вдруг- бац..
СораДников- с приятной, породистой победой)
Несколько волновался за Шиму, который вновь провалил выезд в сборную.
Обидно за парня. Человеку выпадает-без преувеличения- исторический шанс поиграть с целым Левандовски, а он каждый раз каким-то соплежуйством занимается, и потом ходит с таким видом, будто ему все должны.
Я даже думал, что Шварц его на лавке сегодня подержит. Может, так бы и было, не пропускай игру Фомин, что потребовало некоторого перестроения центра.
Но ничего, Шима отработал нормально, старался. Даже, можно сказать, грыз землю, собрал на себе кучу фолов и отчасти вёл игру)
Буквально как шторм воевал Тюка, и навоевал прилично.
К Шварцу сегодня вопрос- он хотя бы теперь убедился, что Тюка- игрок для основы?)
А Ной, кажется, даже не заметил, как забил, и такое бывает) Бежал-бежал человек к воротам, и вдруг- бац..
СораДников- с приятной, породистой победой)