В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

З 14 Джикия Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 2 Жиго Самуэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 39 Маслов Павел Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 47 Зобнин Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 33 Крал Алекс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 73

П 8 Мозес Виктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 80

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 24 Промес Квинси Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 89

Н 7 Соболев Александр Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 16 Поплевченков Артем

В 32 Ребров Артем

З 56 Гапонов Илья

З 38 Ещенко Андрей

З 29 Кутепов Илья

П 10 Бакаев Зелимхан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 74 Маркитесов Дмитрий

П 54 Умяров Наиль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 4 Хендрикс Йоррит Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 17