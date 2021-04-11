ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-11
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-24
2021-04-25
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-10
2021-05-16
Локомотив - Спартак
Арсенал - Краснодар
Динамо - Урал
Сочи - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Спартак

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Локомотив
2 : 0
завершен
11 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 53.8 - 103
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.9
Средний возраст: 27.1 - 25.1
Средний рост: 184.6 - 183.2
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-3-1-2 - 3-4-1-2
Серия побед: 9 - 4
Смотреть трансляцию
Спартак
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион РЖД Арена (Москва) +8 +17, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:30
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.173.162.53
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 3.51 3.71 2.10
BetBoom 3.68 3.43 2.11
    Еще
     
    22' (1:0) Камано Франсуа (25) (Смолов Федор (9))
     
    45+1' (2:0) Смолов Федор (9)
     
    55' Баринов Дмитрий (6)
     
    59' Мухин Максим (76)
     
    62' Баринов Дмитрий (6) уходит с поля, Куликов Даниил (69) вышел на поле
     
    74' Гильерме (1)
     
    2
    78' Камано Франсуа (25)
    78' Смолов Федор (9) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    79' Мухин Максим (76) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
     
    84' Жемалетдинов Рифат (17)
     
    85' Живоглядов Дмитрий (2)
     
    88' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Титков Николай (38) вышел на поле
     
    90' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    24' Соболев Александр (7)
     
    45' Айртон (6)
     
    46' Соболев Александр (7) уходит с поля, Умяров Наиль (54) вышел на поле
     
    73' Крал Алекс (33) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    76' Джикия Георгий (14)
     
    79' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Понсе Эсекель (19) вышел на поле
     
    85' Маслов Павел (39)
     
    88' Промес Квинси (24) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
    Голы
    Камано Франсуа
    ассистент Смолов Федор     		1:0 22’
    Смолов Федор 2:0 45+1’
    Наказания
    24’ Соболев Александр
    45’ Айртон
    Баринов Дмитрий 55’
    Мухин Максим 59’
    Гильерме 74’
    76’ Джикия Георгий
    Камано Франсуа 78’
    Жемалетдинов Рифат 84’
    85’ Маслов Павел
    Живоглядов Дмитрий 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Умяров Наиль Соболев Александр
    Куликов Даниил Баринов Дмитрий 62’
    73’ Хендрикс Йоррит Крал Алекс
    Лисакович Виталий Смолов Федор 78’
    Магкеев Станислав Мухин Максим 79’
    79’ Понсе Эсекель Мозес Виктор
    Титков Николай Жемалетдинов Рифат 88’
    88’ Бакаев Зелимхан Промес Квинси
    Миранчук Антон Камано Франсуа 90’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 21
    		5 Удары в створ 10
    		18 Фолы 9
    		0 Угловые 12
    		7 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		10 Cэйвы 3
    		6 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 апреля в 12:35
    Джикия . 4 карточка .
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    12 апреля в 11:58
    спартак так и второе место не удержит.
    BVG
    BVG ответ makkie (раскрыть)
    12 апреля в 11:21
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      12 апреля в 09:22
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков ответ vovan32 (раскрыть)
        12 апреля в 09:00
        Вообще то Зенит единственный клуб в РПЛ,который в зимнюю паузу не приобрел ни одного игрока.....
        112910415
        112910415
        12 апреля в 07:46
        собраться и побеждать !
        Джон Иванов 2
        Джон Иванов 2
        12 апреля в 07:41
        У Спартака не было правильных эмоций и уверенности в себе, Локо-команда с опытом лч, играли по счёту, вывод, Спартаку рано в лч
        valt134
        valt134
        12 апреля в 07:19
        Прет РЖД на деньги пенсионеров ВСея Руси... Как эта Шайка-Лейка уже достала...
        Sergo_ural
        Sergo_ural ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        12 апреля в 06:40
        К этому вопросу мы с Вами вернемся когда Локо будет играть в ЕК. У нас в РПЛ выигрывает паравоз. Статистику смотрите, кто в большинстве выигрывает, команда играющая в атакующий футбол или в "паравоз" и надеющаяся на контратаки. Зенит не в счет, он может себе позволить покупать игроков высокого класса. При Семене Локомотив интересней играл.
        Sergo_ural
        Sergo_ural
        12 апреля в 06:36
        Самое интересное, что нашим диванным экспертам такой футбол нравится. О каком успехе в еврокубках можно говорить. Какой выход их группы. Если мы гордимся тем что попадаем в стыковые матчи и групповые. При этом не выходим из группы.
        Sergo_ural
        Sergo_ural
        12 апреля в 06:34
        Левникова месть долго не заставила себя ждать. Ведь его же после матча со Спартаком на несколько матчей отстранили.
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
        12 апреля в 05:46
          vovan32
          vovan32
          12 апреля в 05:33
          Спартак играл лучше, острее,наглее чем локо, но Гильерме затащил. Не шёл мяч в ворота .овно случается, надо пережить. Зенит можно поздравить, как бы было понятно, что такую кучу затрат оставить без чемпионства....У нас не Чемпионат, а киноис одним сценарием, а сценарист из Питера.
          амурец
          амурец
          12 апреля в 02:17, ред.
          Локо с победой, молодцы
          sten312
          sten312
          12 апреля в 01:56
          Как там Тихонов пророчил спартак выиграет ,Соболев забьет 2 мяча.А писец на Андрюшку забил.
          VIC2
          VIC2
          12 апреля в 01:48
          Мне "Спартак " понравился
          Но был наказан за свою самоуверенность - это
          ему пойдёт на пользу
          Первую строчку всё равно не дали бы занять,
          а вторую не отдаст
          Таким "Спартак" давно не видел - хорош хоть и проиграл
          И впервые, пожалуй, проигрыш не огорчил
          альсато
          альсато
          12 апреля в 01:35
          Хде "стеночки" и "забегания"? Хде "кружева"? Я вас спрашиваю!))))))
          Пепс
          Пепс
          12 апреля в 01:24, ред.
          На обе команды пофигу.... Локо то выиграл конечно, но пеналь стопудовый у мясных все таки был. Судьи украли даже с ВАРом. Мяч попал в руку защу , потом Гильерме его отбил.Смотрел матч минут 5, на этот момент тока попал. Но это пеналь. Судейка Локо потянул тут....
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          12 апреля в 01:20
          Локомотив молодцы !!!
          Удивительная серия....6 матчей в чемпионате - 6 побед...и лишь 1 пропущенный гол...

          Спартаку же надо что то делать с защитой...
          Спартак первый из семёрки лидеров достиг отметки в 30 пропущенных мячей...
          Такого не было к 25-му туру ни при одном тренере в последние 5 лет...даже в прошлом не самом удачном сезоне когда Спартак занял лишь 7-е итоговое место у него к 25-му туру было лишь 27 пропущенных голов....
          Ненужно-несвоевременное удаление Айртона и все таки наверное ошибка рефери при неназначении пенальти - и получилось в итоге то что получилось......
          Но в тоже время игра с Локо показала что наверное кураж и феерия в последних 4-х победных матчах Спартака вызваны скорей уровнем нынешнего состояния соперников....ибо первый же равный соперник и опять осечка....
          Матч с ЦСКА как и нынешний будет бескомпромиссным и безфаворитным испытанием для обоих клубов...за вторую путёвку в ЛЧ....но как мне кажется Спартак сегодня выглядит по-мощней армейцев...
          5 туров - достаточно немалый отрезок для того чтоб проявить себя....
          7 баллов отрыва Лидера и Флагмана наверное позволят ему боле-менее спокойно доиграть чемпионат...
          Но вот места со 2-го по 6-е разделяют всего 4 очка....при такой плотности таблицы произойти может всё что угодно.....
          ЦСКА Олича пока играл в чемпионате только с Тамбовом - поэтому трудно что то говорить...
          Не надо забывать что Локо с ЦСКА ещё несут дополнительную нагрузку в виде Кубка....

          Так что Спартак является наверное на сегодня главным претендентом на второе итоговое место....

          Спасибо игрокам и командам за прекрасный футбольный вечер !!!
          Spartach from kg
          Spartach from kg ответ Крикун (комментарий удален) (раскрыть)
          12 апреля в 00:13
          Можно бы всем сняться и оставить Зенит, Сочи и Оренбург. Пусть между собой разыгрывают чемпионат и кубок Газпрома
          karakal60
          karakal60
          12 апреля в 00:01
          Локо давно не выиграрывал у Спартака.Бесконечно это не должно было продолжаться так.Пеналей не было это факт
          .Признавать свой проигрыш ,это тоже надо переносить мужественно..Это футбол.
          СиБЕЕРяк
          СиБЕЕРяк
          11 апреля в 23:14
          Спам до удаления играл хорошо, острее Локо. Но привезенное удаление и втрой гол сломали игру спама. Сами виноваты. Пенальти не надо выпрашивать, надо с игры забивать, как Локо и не ныть, надоели уже бабские ужимки и кривляния. Локо с победой. Цска завтра тоже удачи.
          Костик Смирнов
          Костик Смирнов ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
          11 апреля в 23:11
          Не ваш день в декабре был 🤓🤓
          Зенит ЧЕМПИОН
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
          11 апреля в 22:56
          А кто третий? Айртон, Соболев и ....?
          Свидетель Великой Победы
          Свидетель Великой Победы
          11 апреля в 22:51
          Ждем завтра еще ЦСКА подтянится к второму месту.
          чемпионство с душком
          чемпионство с душком
          11 апреля в 22:34
          Плечо у Мозеса - это пенальти.
          Три, три бл*дь руки у игрока Локо в штрафной это ....
          Нет слов.
          Не оправдываю Спартак. Защита матч провалила, в нападении ничего не забили.
          Но, как сказал комментатор, двоякая трактовка одних и тех же эпизод уже бесит.
          Без ВАР лучше было.
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев
          11 апреля в 22:27
          Не наш день ! Ну проиграли и проиграли . Жаль только потеряли троих основных игроков . У Уфы наверно уже слюнки текут , мол теперь Спартак возьмём голыми руками ?! ))
          Палыч82
          Палыч82 ответ Блоссия (раскрыть)
          11 апреля в 22:25
          А что не так с победой?) Вроде не как ЦСКА дублеров тамбовских по пенальти обыграли. Максименко был нулевым сегодня в отличие от Гильерме, а Смолов намного точнее любого спартаковца. Во втором тайме выжимали ваши силы и берегли свои, ибо теперь нужно надеяться на осечку Спартака, чтобы обогнать его
          Палыч82
          Палыч82
          11 апреля в 22:21
          Победили тактически, при том, что реализация была у Локомотива слабая в отличие от предыдущих матчей с начала года, еще и пижонить стали в концовке защитники. Судья в неадеквате - здесь абсолютно солидарен с красно-белыми болельщиками
          Палыч82
          Палыч82 ответ Рязань 062 (раскрыть)
          11 апреля в 22:14
          Ну это старых тренеров метода, типа Семина,)
          А Николич хитер, победы над Спартаком недостаточно, чтобы его обогнать в турнирной таблице, вот и отдали мяч сопернику, чтобы красно-белые потратили побольше сил, а сами пешком доигрывали. Впереди сложные матчи чемпионата и кубка
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100