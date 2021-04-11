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2 : 0
завершен
11 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 53.8 - 103
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.9
Средний возраст: 27.1 - 25.1
Средний рост: 184.6 - 183.2
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-3-1-2 - 3-4-1-2
Серия побед: 9 - 4
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Стадион РЖД Арена (Москва) +8 +17, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:30
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Камано Франсуа
ассистент Смолов Федор
|1:0
|22’
|Смолов Федор
|2:0
|45+1’
|24’
|Соболев Александр
|45’
|Айртон
|Баринов Дмитрий
|55’
|Мухин Максим
|59’
|Гильерме
|74’
|76’
|Джикия Георгий
|Камано Франсуа
|78’
|Жемалетдинов Рифат
|84’
|85’
|Маслов Павел
|Живоглядов Дмитрий
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Умяров Наиль
|Соболев Александр
|Куликов Даниил
|Баринов Дмитрий
|62’
|73’
|Хендрикс Йоррит
|Крал Алекс
|Лисакович Виталий
|Смолов Федор
|78’
|Магкеев Станислав
|Мухин Максим
|79’
|79’
|Понсе Эсекель
|Мозес Виктор
|Титков Николай
|Жемалетдинов Рифат
|88’
|88’
|Бакаев Зелимхан
|Промес Квинси
|Миранчук Антон
|Камано Франсуа
|90’
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|11
|Удары по воротам
|21
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|5
|Удары в створ
|10
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|18
|Фолы
|9
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|0
|Угловые
|12
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|7
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|10
|Cэйвы
|3
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|6
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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