В 12 Заболотный Николай Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

П 27 Заика Кирилл Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 23 Мевля Миха Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 8 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 45 Миладинович Иван Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 87 Прохин Данила Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 5 Выносы: 5 Пасы: 49 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 13 Терехов Сергей Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 18 Бурмистров Никита Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 85

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 15 Цаллагов Ибрагим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 6 Юсупов Артур Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 9 Заболотный Антон Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

З 34 Маргасов Тимофей

З 3 Набиуллин Эльмир

П 7 Пруцев Данила

Н 10 Барсов Максим

Н 98 Варданян Эрик

Н 17 Дуганджич Марко Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9