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Сочи - ЦСКА
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Арсенал - Тамбов
Спартак - Уфа

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против ЦСКА

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 2:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Сочи
2 : 1
завершен
18 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.4 - 70.7
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.7
Средний возраст: 29.2 - 25.2
Средний рост: 182.8 - 184.1
Легионеров: 3 - 3
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 3
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ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 26 тур
Стадион Фишт, зрителей: 10767 +10 +13, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: Матч Премьер.
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    35' Терехов Сергей (13)
     
    40' (1:0) Нобоа Кристиан (16)
     
    50' Бурмистров Никита (18)
     
    54' (2:0) Юсупов Артур (6) (Заболотный Антон (9))
     
    77' Мевля Миха (23)
     
    2
    85' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
    85' Заболотный Антон (9) уходит с поля, Дуганджич Марко (17) вышел на поле
     
    86' Заболотный Николай (12)
     
    88' Дуганджич Марко (17)
     
    46' Карпов Вадим (62) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
     
    2
    58' Обляков Иван (98) уходит с поля, Ахметов Ильзат (7) вышел на поле
    58' Тикнизян Наир (71) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    66' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    74' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Шкурин Илья (99) вышел на поле
     
    78' (2:1) Дивеев Игорь (78)
     
    81' Сигурдссон Арнор (17)
     
    90+3' Дзагоев Алан (10)
    Голы
    Нобоа Кристиан 1:0(П) 40’
    Юсупов Артур
    ассистент Заболотный Антон     		2:0 54’
    78’ 2:1 Дивеев Игорь
    Наказания
    Терехов Сергей 35’
    Бурмистров Никита 50’
    Мевля Миха 77’
    81’ Сигурдссон Арнор
    Заболотный Николай 86’
    Дуганджич Марко 88’
    90+3’ Дзагоев Алан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Дзагоев Алан Карпов Вадим
    58’ Ахметов Ильзат Обляков Иван
    58’ Сигурдссон Арнор Тикнизян Наир
    66’ Чалов Фёдор Эджуке Чидера
    74’ Шкурин Илья Рондон Хосе Саломон
    Руденко Александр Бурмистров Никита 85’
    Дуганджич Марко Заболотный Антон 85’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 10
    		13 Удары в створ 3
    		10 Фолы 9
    		4 Угловые 5
    		2 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		2 Cэйвы 11
    		5 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    19 апреля в 08:29
    .. и пряников сладких всегда не хватает для всех ...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 апреля в 23:10
    Уроки Лудогоруа видно не дошли до коней ....
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 апреля в 23:08
    Похоже ЦСКА пошел вниз вслед за Спартаком !
    Вот теперь и посмотрим в дерьби кто сильнее !
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Мысыктар (раскрыть)
    18 апреля в 22:33
    Время покажет ) Я всё же надеюсь, что Локо обыграет зенит в очной встрече...
    Мысыктар
    Мысыктар ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    18 апреля в 22:28
    тогда просто включат админ ресурс.как это и было раньше)
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Мысыктар (раскрыть)
    18 апреля в 22:27
    Время покажет, в то что зенит может растерять и такое преимущество, ЦСКА наглядно демонстрировал своим примером ))) Локо осталось обыграть зенит и тогда, у команды Семака начнут ноги потряхивать...
    Мысыктар
    Мысыктар ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    18 апреля в 22:24
    хотелось бы,но все уже решили.УВЫ.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Мысыктар (раскрыть)
    18 апреля в 22:05
    Ну если УФА так же с зеней упрётся, как со спартаком, то у Локо есть шансы на чемпионство...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 22:04, ред.
    Знаете такого вратаря Никита Медведев? А Знаете что у него рекорд на самую длинную сухую серию в РПЛ на данный момент? Рассказать в какой он играл команде и при каком тренере?

    З.Ы. Я не спорю, что Гильерме не плохой вратарь, когда ловит кураж его вообще очень сложно пробить, но в том то и дело, что это бразильский вратарь и у них 90% на кураже и если кураж пропадает, то они так чудят, как собственно Гильерме периодически и показывает )))
    Мысыктар
    Мысыктар
    18 апреля в 21:41
    все ясно)) питерских с золотом,а у нас пляска-НУ какой Олич тренер?
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 21:26
    Ну так откройте статистику и сколько по воротам Локомотива дали нанести ударов, потом сопоставьте с пропущенными мячами и не будете писать больше глупостей.

    З.Ы. А Локомотив с Чорлукой и без Чорлуки это 2-е разные команды и посмотрите сколько было сухих матчей у Локо, когда не играл Чарли...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    18 апреля в 20:39
    Не хочу писать про Сочи. Про ЦСКА напишу так. Очень плохо, если мы потеряем такую команду как ЦСКА. Это хорошая команда из восточной Европы. Потеряем, значит не увидим в еврокубках, не увидим в лидерах.
    ermak6848
    ermak6848
    18 апреля в 20:37
      pomor45
      pomor45
      18 апреля в 20:32
      Проблемы ЦСКА находятся вне футбольного поля, в штабе, и никакой тренер их не нивелирует.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      18 апреля в 20:12
      Первый гол, несчастный случай, мяч отскочил в руку игроку ЦСКА. Во втором тайме самое главное было не пропустить второй мяч, а когда уже пропустили через несколько минут, то было уже очень тяжело вернуться. Было понятно что сочи проиграет зениту и будет биться с ЦСКА.
      Beekeeper
      Beekeeper
      18 апреля в 20:05
      еще до матча сочи с зенитом, было понятно что сочи проиграет зениту и выиграет у ЦСКА не удивили даже
      санек002
      санек002 ответ neukomm (раскрыть)
      18 апреля в 20:02
      короче зенит -чемпион!локо-серебро!а эти еще не факт что бронзу завоюют!эти это спартак и цска!эти уфе уже продувают!и еще стамеску оставлять?да за какие заслуги?стыдобишша!
      VAN ARM
      VAN ARM
      18 апреля в 19:57
      стыдно назвать это игрой))позор))
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
      18 апреля в 19:57
      У Гильерме самая закрытая команда в чемпионате и один из лучших центральных защитников ЧМ на минуточку...

      З.Ы. Учите матч часть, прежде чем бравировать заявлениями!
      Romkurch
      Romkurch
      18 апреля в 19:46
      Сочи просто сильнее цска.
      Oleg1956
      Oleg1956
      18 апреля в 19:25, ред.
      Очень хотелось что бы ЦСКА забрал очки но по игре Сочи были сильнее. Конечно можно ругать тренера тем более он молодой и без опыта с Рондоном и Эджуке не будет большого толку. Удачи Армейцам в оставшихся играх.
      Паровозов
      Паровозов ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      18 апреля в 19:25
      Он исправился, Черчес чешет репу брать или не брать в сборную.
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Паровозов (раскрыть)
      18 апреля в 19:21
      Гилерме обычно по 2-а за матч пускает и ничего )
      Паровозов
      Паровозов
      18 апреля в 19:18
      Акинфеев вроде и тащил весь матч, но в домик пропустил.
      ТТ
      ТТ
      18 апреля в 19:15
      Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
      Умоляю вас вскачь не лететь!
      Но что-то кони мне попались привередливые…
      Коль дожить не успел, так хотя бы — допеть!
      kts99
      kts99 ответ За адекватность (раскрыть)
      18 апреля в 19:13
        Рязань 062
        Рязань 062 ответ cska1948 (раскрыть)
        18 апреля в 19:07
        не думаю....уже вторую игру, выход Чалова оживляет игру впереди. рондон- это путь в никуда. навесы, навесы..... тупая игра как на дзюбу, соболева, ...
        cska1948
        cska1948 ответ Рязань 062 (раскрыть)
        18 апреля в 19:06
        После зимней паузы Влашич НЕ тащит!
        Рязань 062
        Рязань 062 ответ CSKA2012 (раскрыть)
        18 апреля в 19:05, ред.
        кто то ныряет как дельфин в штрафной и приносит своей команде позорный пенальти, кто то толкает соперника в спину, чтобы тот сыграл рукой...выходит что такие игрочишки нужнее чем те которые играют и отдаются...не забил, ну что делать, Влашич второй сезон тащит команду.
        cska1948
        cska1948 ответ Рязань 062 (комментарий удален) (раскрыть)
        18 апреля в 19:04
        Игра поменялась после второго гола в наши ворота! Сочи отошли назад для охраны победного для их счёта.
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