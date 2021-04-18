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2 : 1
завершен
18 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.4 - 70.7
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.7
Средний возраст: 29.2 - 25.2
Средний рост: 182.8 - 184.1
Легионеров: 3 - 3
Схемы: 3-4-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Фишт, зрителей: 10767 +10 +13, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: Матч Премьер.
|Нобоа Кристиан
|1:0(П)
|40’
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Юсупов Артур
ассистент Заболотный Антон
|2:0
|54’
|78’
|2:1
|Дивеев Игорь
|Терехов Сергей
|35’
|Бурмистров Никита
|50’
|Мевля Миха
|77’
|81’
|Сигурдссон Арнор
|Заболотный Николай
|86’
|Дуганджич Марко
|88’
|90+3’
|Дзагоев Алан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Дзагоев Алан
|Карпов Вадим
|58’
|Ахметов Ильзат
|Обляков Иван
|58’
|Сигурдссон Арнор
|Тикнизян Наир
|66’
|Чалов Фёдор
|Эджуке Чидера
|74’
|Шкурин Илья
|Рондон Хосе Саломон
|Руденко Александр
|Бурмистров Никита
|85’
|Дуганджич Марко
|Заболотный Антон
|85’
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|18
|Удары по воротам
|10
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|13
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|2
|Cэйвы
|11
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|5
|Предупреждения
|2
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