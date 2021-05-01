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1 : 0
завершен
01 мая 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 12 - 16
Очков за игру в нац. чемп.: 0.7 - 1.3
Средний возраст: 25.5 - 26.9
Средний рост: 181.6 - 184.3
Легионеров: 6 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
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Стадион Волгоград Арена +10 +12, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
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Щеткин Алексей
ассистент Макаров Сергей
|1:0
|23’
|41’
|Садулаев Лечи
|Гогуа Седрик
|50’
|52’
|Богосавац Мирослав
|Щеткин Алексей
|57’
|65’
|Семёнов Андрей
|67’
|Сильва Исмаэл
|Чондрич Йосип
|81’
|90’
|Янку Габриэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|34’
|Сильва Исмаэл
|Швец Антон
|46’
|Алмаси Ладислав
|Бериша Бернард
|46’
|Харин Евгений
|Садулаев Лечи
|Песегов Евгений
|Давиташвили Зурико
|62’
|67’
|Янку Габриэль
|Семёнов Андрей
|Байрыев Азат
|Кипиани Николай
|81’
|86’
|Кармаев Никита
|Тимофеев Артем
|Серченков Сергей
|Щеткин Алексей
|87’
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|7
|Удары по воротам
|20
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|1
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|8
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|6
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|5
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Позор вам.
Каждый сезон, как только становится понятно, что Ахмат остаётся в РПЛ, так сразу начинается вот этот слив.
В Чечне уже мало кто надеется на эту "команду"!!!
Терек был народным клуб, с бойцовским духом и самоотдачей. А этот, непонятно что из себя представляет.
Позор вам.
Каждый сезон, как только становится понятно, что Ахмат остаётся в РПЛ, так сразу начинается вот этот слив.
В Чечне уже мало кто надеется на эту "команду"!!!
Терек был народным клуб, с бойцовским духом и самоотдачей. А этот, непонятно что из себя представляет.