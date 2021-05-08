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ЦСКА - Краснодар
Уфа - Зенит
Локомотив - Динамо
Арсенал - Рубин

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Краснодар

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
ЦСКА
3 : 1
завершен
08 мая 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 67.7 - 63.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.4
Средний возраст: 25.6 - 28.6
Средний рост: 182.6 - 181.9
Легионеров: 1 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-2-2
Краснодар
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва) +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:15
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.954.223.56
Лига Ставок 1.80 4.20 4.10
Мелбет 1.81 4.65 3.78
1XBET 1.47 9.60 3.42
    Еще
     
    32' (1:1) Эджуке Чидера (11) (Обляков Иван (98))
     
    50' Дивеев Игорь (78)
     
    53' Кучаев Константин (20) уходит с поля, Рондон Хосе Саломон (32) вышел на поле
     
    56' (2:1) Чалов Фёдор (9) (Рондон Хосе Саломон (32))
     
    66' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Бохинен Эмиль (88) вышел на поле
     
    69' (3:1) Фернандес Марио (2) (Васин Виктор (5))
     
    2
    86' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Ахметов Ильзат (7) вышел на поле
    86' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    26' (0:1) Классон Виктор (16) (Берг Маркус (33))
     
    42' Газинский Юрий (8)
     
    46' Смольников Игорь (28) уходит с поля, Стоцкий Дмитрий (89) вышел на поле
     
    58' Классон Виктор (16)
     
    65' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Марков Евгений (20) вышел на поле
     
    71' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Чернов Евгений (18) вышел на поле
     
    75' Кайо Пантелеао (31)
     
    77' Вильена Тонни (52)
     
    85' Берг Маркус (33) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    Голы
    26’ 0:1 Классон Виктор
    ассистент Берг Маркус
    Эджуке Чидера
    ассистент Обляков Иван     		1:1 32’
    Чалов Фёдор
    ассистент Рондон Хосе Саломон     		2:1 56’
    Фернандес Марио
    ассистент Васин Виктор     		3:1 69’
    Наказания
    42’ Газинский Юрий
    Дивеев Игорь 50’
    58’ Классон Виктор
    75’ Кайо Пантелеао
    77’ Вильена Тонни
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Стоцкий Дмитрий Смольников Игорь
    Рондон Хосе Саломон Кучаев Константин 53’
    65’ Марков Евгений Газинский Юрий
    Бохинен Эмиль Дзагоев Алан 66’
    71’ Чернов Евгений Ионов Алексей
    85’ Сулейманов Магомед-Шапи Берг Маркус
    Ахметов Ильзат Чалов Фёдор 86’
    Сигурдссон Арнор Эджуке Чидера 86’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 2
    		10 Фолы 16
    		3 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		51% Владение мячом 49%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    09 мая в 14:27
    Просто красавцы! Спасибо за эту победу, армейцы! Как раз к Великому дню Великой победы) Эджуке вышел на пик своей формы, конечно. С волевой и столь важной победой, красно-синяя семья!
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    09 мая в 10:56
    Не задавай ненужных вопросов, так всегда говорят и ты понял о чём я, это одно и то же.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    09 мая в 08:05
    Попали "быки" в загон..((
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ SHMEL258 (раскрыть)
    09 мая в 05:29
    При чем тут евровесна?На еврокубки может быть?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 мая в 02:45, ред.
    Перезимовали...)))
    Странное поведение Краснодара....
    Чтож надо такое сказать игрокам на зимних сборах ???

    Декабрь - победа над Ренном...ничья в гостях с Челси...и 3 победы в РПЛ с общим счётом 11:0...
    Весна - 13 игр - лишь 2-е победы....и 31 пропущенный гол....
    Не обыграть Олича...который за последние 4 матча набрал лишь 1 очко - это надо уметь....
    морозз
    морозз ответ Levadia (раскрыть)
    09 мая в 00:33
    Привет дружище!
    Hypnoz
    Hypnoz
    09 мая в 00:14
    Чалов - топ !
    Фернандес - жди звонка из сборной Бразилии !
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    09 мая в 00:08
    Классная волевая победа ЦСКА!
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    08 мая в 23:58
    Отлично. Давно пора проявить характер.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ neukomm (раскрыть)
    08 мая в 23:32
      Союзник противников
      Союзник противников
      08 мая в 23:10
      По делу,особенно второй тайм.Замены Олич делает своевременные,разумные,всем даёт поиграть,даже тем,кого я не особенно хотел бы видеть на поле.
      SHMEL258
      SHMEL258
      08 мая в 22:25
      Классный матч, заслуженная победа. К сожалению эта победа даёт нам лишь призрачные, микроскопические шансы на евровесну. Но как говорится "Надежда умирает последней"...
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      08 мая в 22:16
      Краснодар ещё вернется. И лучше с другим тренером
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев
      08 мая в 22:12, ред.
      Олич - Ганчаренко -3-1 . Значит руководство нашей команды сделало правильный выбор , назначив Олича, хотя все карты были в руках Ганчаренко - он досконально знает нашу команду, ее возможности , но все равно проиграл- вывод сделать не трудно.Наконец то понравилась игра нашей команды убедительно и уверенно играли, отличный матч . Жаль не середина первенства ,можно было получше проверить возможности всех игроков при Оличе , прежде чем с кем то расстаться.
      санек002
      санек002
      08 мая в 22:04
      Краснодар поплыл!жалко терять такую команду!
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ dzvinka (раскрыть)
      08 мая в 22:04
      Крапива полезное растение
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ makkie (раскрыть)
      08 мая в 22:02
      южных клубов много и Краснодар в этом сезоне потерял наверно статус лидера юга. Хотя я конечно не до конца разбираюсь во всех тонкостях вашего чемпионата.
      Рязань 062
      Рязань 062 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      08 мая в 22:02
      думай и расчитывай как спартак сыграет. а то как бы не пришлось за нами опять стоять...
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      08 мая в 22:01
      Да, это был наверно один из самых трудных сезонов для ЦСКА. Но я не следил постоянно за клубом, болельщикам виднее.
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      08 мая в 21:59
        Рязань 062
        Рязань 062
        08 мая в 21:58
        последняя игра уже ничего не будет значить . нужно просто поиграть в футбол с динамиками....
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987
        08 мая в 21:50, ред.
          cska1948
          cska1948 ответ RamonCSKA (раскрыть)
          08 мая в 21:49
          Эджуке зачастую сам себя не понимает!
          blitz
          blitz
          08 мая в 21:48
          Бросилось в глаза, Олич делает замены ЦСКА выиграл, Ганчаренко делает замены армейцы с ним проигрывали.
          Ironigor
          Ironigor ответ blitz (раскрыть)
          08 мая в 21:48
          С графика сбился, переборщил !!!
          Boricku
          Boricku
          08 мая в 21:47
          Коля Васин сделпал ассист на уровне топ клубов Евросоюза.
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА
          08 мая в 21:47
          Именно ВОЛЕВАЯ победа. Чуть чуть запоздалая, жаль.
          Удачного окончания сезона.
          Рязань 062
          Рязань 062 ответ neukomm (раскрыть)
          08 мая в 21:47
          согласен...крайней, бывает плоть
          желаю чтобы вам
          желаю чтобы вам
          08 мая в 21:47
          Осталась оДна игра с Друзьями. Может она принципиальная, может не буДет иметь никакого значения для обеих команД. Хотелось бы сгонять на новый Петровский, но к сожалению 16-го на работе. УДачи нам всем.
          blitz
          blitz ответ Ironigor (раскрыть)
          08 мая в 21:46
          Вообще то Чалов забивает второй тур подряд.
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