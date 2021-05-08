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3 : 1
завершен
08 мая 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 67.7 - 63.8
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.4
Средний возраст: 25.6 - 28.6
Средний рост: 182.6 - 181.9
Легионеров: 1 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-2-2
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва) +9 +10, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:15
|26’
|0:1
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Классон Виктор
ассистент Берг Маркус
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Эджуке Чидера
ассистент Обляков Иван
|1:1
|32’
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Чалов Фёдор
ассистент Рондон Хосе Саломон
|2:1
|56’
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Фернандес Марио
ассистент Васин Виктор
|3:1
|69’
|42’
|Газинский Юрий
|Дивеев Игорь
|50’
|58’
|Классон Виктор
|75’
|Кайо Пантелеао
|77’
|Вильена Тонни
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Стоцкий Дмитрий
|Смольников Игорь
|Рондон Хосе Саломон
|Кучаев Константин
|53’
|65’
|Марков Евгений
|Газинский Юрий
|Бохинен Эмиль
|Дзагоев Алан
|66’
|71’
|Чернов Евгений
|Ионов Алексей
|85’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Берг Маркус
|Ахметов Ильзат
|Чалов Фёдор
|86’
|Сигурдссон Арнор
|Эджуке Чидера
|86’
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|11
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|0
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|4
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Странное поведение Краснодара....
Чтож надо такое сказать игрокам на зимних сборах ???
Декабрь - победа над Ренном...ничья в гостях с Челси...и 3 победы в РПЛ с общим счётом 11:0...
Весна - 13 игр - лишь 2-е победы....и 31 пропущенный гол....
Не обыграть Олича...который за последние 4 матча набрал лишь 1 очко - это надо уметь....
Странное поведение Краснодара....
Чтож надо такое сказать игрокам на зимних сборах ???
Декабрь - победа над Ренном...ничья в гостях с Челси...и 3 победы в РПЛ с общим счётом 11:0...
Весна - 13 игр - лишь 2-е победы....и 31 пропущенный гол....
Не обыграть Олича...который за последние 4 матча набрал лишь 1 очко - это надо уметь....
Фернандес - жди звонка из сборной Бразилии !
Фернандес - жди звонка из сборной Бразилии !
Удачного окончания сезона.
Удачного окончания сезона.