В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 2 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 71

З 25 Баккер Митчел Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 71

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 71

З 5 Маркиньос Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 71

З 24 Флоренци Алессандро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 71

П 6 Верратти Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 131 Точность пасов: 125 Минут сыграно: 71

П 23 Дракслер Юлиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 64

П 8 Паредес Леандро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 64

Н 9 Икарди Мауро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 71

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 71

П 10 Неймар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 31 Дагба Колин

З 22 Диалло Абду

П 27 Гейе Идрисса Отборы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 7

П 36 Руис-Атиль Кайс

П 19 Сарабия Пабло

П 33 Фадига Бандиугу

П 21 Эррера Андер Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 7