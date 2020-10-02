|Пари Сен-Жермен
|6:1
|Анже
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6 : 1
завершен
02 октября 2020, 22:00
пятница
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Стадион Парк де Пренс
|Флоренци Алессандро
|1:0
|7’
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Неймар
ассистент Мбаппе Килиан
|2:0
|36’
|Неймар
|3:0
|47’
|52’
|3:1
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Траоре Исмаэль
ассистент Капель Пьеррик
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Дракслер Юлиан
ассистент Баккер Митчел
|4:1
|57’
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Гейе Идрисса
ассистент Неймар
|5:1
|71’
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Мбаппе Килиан
ассистент Сарабия Пабло
|6:1
|84’
|30’
|Баокен Стефан
|Кимпембе Преснель
|33’
|73’
|Кабо Джимми
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эррера Андер
|Паредес Леандро
|64’
|Гейе Идрисса
|Дракслер Юлиан
|64’
|68’
|Диони Лои
|Баокен Стефан
|68’
|Кабо Джимми
|Тиуб Сада
|Диалло Абду
|Кимпембе Преснель
|72’
|Дагба Колин
|Флоренци Алессандро
|72’
|77’
|Мангани Тома
|Капель Пьеррик
|77’
|Мансо Венсан
|Бамба Абдулайе
|Сарабия Пабло
|Верратти Марко
|82’
|82’
|Чо Мохамед-Али
|Аит-Нури Райан
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|13
|Удары по воротам
|8
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|9
|Удары в створ
|2
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|5
|Фолы
|6
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|5
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|0
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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