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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Сити - Кристал Пэлас

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Манчестер Юнайтед

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    33' Шакири Джердан (23)
     
    66' Фабиньо (3)
     
    76' Шакири Джердан (23) уходит с поля, Джонс Кертис (17) вышел на поле
     
    85' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
     
    89' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
     
    61' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
     
    89' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
     
    90+4' Рэшфорд Маркус (10)
    Наказания
    Шакири Джердан 33’
    Фабиньо 66’
    90+4’ Рэшфорд Маркус
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Кавани Эдинсон Марсьяль Антони
    Джонс Кертис Шакири Джердан 76’
    Ориги Дивок Фирмино Роберто 85’
    Милнер Джеймс Вейналдум Джорджиньо 89’
    89’ Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 8
    		3 Удары в створ 4
    		15 Фолы 6
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 8
    		65% Владение мячом 35%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    25 января в 18:16
    могло быть лучше
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ shlifen (раскрыть)
    23 января в 08:49, ред.
    shlifen
    shlifen ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    22 января в 20:29, ред.
    И на какой из трёх "кусков" моего ответа, отвечает твой ролик??
    Про уровень игроков МЮ?? Нет? =)
    Или может ты привел пример тренеров у которых годами состав хуже чем играет команда?? Тоже нет? =)
    Или может что Клопп плохой тренер для Ливера? Ты сам-то смотрел ролик который мне скинул? =) У "красных" 4 откровенно голевых момента (один вообще с выходом 1-на-1), и еще 4 средненьких момента. У Бёрнли - один пенальти (который, будь поставлен в ворота Юве - ты первым бы и называл "левым"). Клопп что-ли виноват что Ориги бьёт в крестовину? Можно было бы рассказать про бессмысленные навесы от Арнольда, но в этой нарезке их нет =)))
    Что за манера отвечать видео-нарезкой на развёрнутый ответ?? Или Княже, ты так и не разобрался с разницей между "неудобной правдой" и "троллингом" ?? Тебе же первому будут слать нарезку с матча с Интером =)
    Давай всё таки ты будешь чуть более адекватным и непредвзятым. Если ты думал что меня задело это поражение - то явно ошибся =) Я как-то давно перестал фанатеть от отдельных команд, и просто смотрю футбол. Даже матч этот умудрился пропустить, и смотрел его только сегодня в записи на скорости 1.5 =))
    Ну сыграл Ливер "не важно", и что с того? Я лично только ЗА, если в АПЛ будет каждый год борьба между разными клубами (в этом вот МЮ и Сити), чем как в последние 9 сезонов СериАла - когда ты знаешь чемпиона ещё до начала сезона. Может хоть после этого года, станет интересно смотреть Серию А (в 90-х я следил за ней, а вот АПЛ был скучным)...
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ shlifen (раскрыть)
    22 января в 20:07
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ lobsterdam (раскрыть)
    18 января в 20:03
    Юнайтед сохранил разрыв в 3 очка, поэтому эта ничья в пользу Ман Ю, а насчет вью Клоппа, то вряд ли он отказывается от борьбы за титул, разница всего 3 очка, в АПЛ куда более большие отрывы отыгрывались.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    18 января в 19:37
    клоп сообщил после матча, что предел его мечтаний в этом сезоне - попасть в зону ЛЧ, а уж он знает, что говорит, вот и думайте, кому повезло...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 января в 16:33
    Жаль, что Манчестер Юнайтед потерял очки....Да, сражение за титул в этом сезоне будет поистине жарким! Давненько уже не было такой ожесточенной борьбы за чемпионство.
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A . ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    18 января в 11:27
    Слабый Ливерпуль в январе это уже традиция, так что на весну не надейся)
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    18 января в 10:50
    Отличный результат, но могло быть и лучше.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
    18 января в 08:39
      ColdSun1995
      ColdSun1995
      18 января в 08:35, ред.
      слабый Ливерпуль - это хорошо) надеюсь, так будет и до весны. только Ливерпуль вижу в конкурентах Баварии в ЛЧ
      хотя ещё МС) но там невезучий Гвардиола :D
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      18 января в 01:44
      Вся борьба еще впереди, сейчас такая плотная группа лидеров, что и не понятно кто фаворит, особенно с учётом того, что еще не сыграна и половина матчей, плюс сезон "ковидный - штормит буквально всех!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
      18 января в 01:43, ред.
      Ну что порадовались отскоком Ман Ю))) Понравилось, что случилось на Джузеппе Миаце? Это называется кармой)))
      fanliverpoolfan23
      fanliverpoolfan23
      18 января в 00:04
      Отскочил мю
      Абдурахман Джантемиров
      Абдурахман Джантемиров
      17 января в 23:35
      Как болельщик МЮ поздравляю Ливерпуль с ничьей. Аллисон на данный момент реально лучший в мире кипер. Ну а дьяволам остается работать над реализацией, что поделать, ничья так ничья. Борьба за чемпионство будет жаркой
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      17 января в 23:26
      МЮ повезло , что вышел Шакири и Тьяго после травмы. Конечно и Салах с Фирмино не блеснули.
      Crooclin
      Crooclin ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
      17 января в 22:40
      Развязка обещает быть жаркой)
      Crooclin
      Crooclin ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
      17 января в 22:36
      Скорее против Ливера и МЮ) Прикольно, что с учётом пропущенных матчей, сразу три клуба могут сместить Ливер с третьей строчки: МС, Эвертон и Астон Вилла, если выиграют все свои игры
      Bavaria_N
      Bavaria_N
      17 января в 22:35
      дворовая лига в деле...великая Бавария разгромила бы легко обе команды
      Crooclin
      Crooclin
      17 января в 22:28
      Чем одному 3 очка достанутся, пусть оба по 2 потеряют)))
      Возвращение отменяется
      Возвращение отменяется
      17 января в 22:26
      Рад за МЮ, что им удалось остаться на первом месте, но аппетит приходит во время еды. Жаль, что не выиграли.
      edubokom
      edubokom
      17 января в 22:10
      Оппа, про ничью я и не думал
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      17 января в 22:09
      Красные Манкс могут радоваться, ничья в их пользу, но играть еще больше пол сезона, так что все еще может измениться. И эта ничья может быть в пользу МС, так как у них матч в запасе с Эвертониан.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
      17 января в 22:09
      ставят, взять матч с Лестером.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Тео Джонс (раскрыть)
      17 января в 22:08
      самое интересное,что и у других клубов пропали связки,тот же ХариСон, Месси-ххххл, в МЮ тот же Бруно-ххх, да пожалуй везде - кризис связок,порваны они.
      Гриша Гриша
      Гриша Гриша
      17 января в 22:05
      Вывеска на рубль - игра на копейку
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ shlifen (раскрыть)
      17 января в 22:04
      Ну тут если самим играть в автобус,то нужны ресурсы - а их попросту нет, поэтому наверное правильная стратегия,пока мяч у нас,нам скорее всего не забьют. МЮ могли бы и осмелеть и просто насесть на ворота,а с защитой у нас,как повезёт. Проблема лишь в том,что нападение практически не создаёт опасных моментов,нужен Жота. В принципе стратегия не проиграть второй матч подряд, себя оправдала,но впереди надо работать,а пока что напрягает соперника только Мане,а Фирма и Салах так себе.
      Гриша Гриша
      Гриша Гриша
      17 января в 22:02
      Ливерные вообще не о чём. Конечно уже не имеет смысла повторять фразу, о том какая была равная игра и кто играл, но на ум приходит только это
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Снова в игре (раскрыть)
      17 января в 21:59
      если взять ЛЧ НОВОГО ТЫСЯЧИЛЕТИЯ.ТО У ЮВЕ ПОБЕД СТОЛЬКО,СКОЛЬКО И У ШЕФФИЛДА.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      17 января в 21:58
      Очередной беззубый матч в исполнении красных. Вместо того чтобы пробить с издали игроки начинают катать вату
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