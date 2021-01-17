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0 : 0
завершен
17 января 2021, 19:30
воскресенье
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Стадион Энфилд Роуд
|Шакири Джердан
|33’
|Фабиньо
|66’
|90+4’
|Рэшфорд Маркус
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Кавани Эдинсон
|Марсьяль Антони
|Джонс Кертис
|Шакири Джердан
|76’
|Ориги Дивок
|Фирмино Роберто
|85’
|Милнер Джеймс
|Вейналдум Джорджиньо
|89’
|89’
|Гринвуд Мэйсон
|Фернандеш Бруну
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|18
|Удары по воротам
|8
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|3
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|6
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|8
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|1
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У ДДХ особой работы не было, всё таки вроде бы и видно было ливерпулевское трио,но оно сильно не напрягало. У наших везде практически всё идеально,кроме нападения и их реализации. Хенда тоже на этот раз играл уверенее,всё таки первая игра со Святыми была первой в этом амплуа. Скажем так ничья всё таки более справедливый результат,несмотря на то что наши доминировали,а МЮ остро контратаковали Рэш. Бруно и Кавани были полностью отрезаны,а Марсик уже давным-давно не тот игрок.Погба тоже особо себя ничем не проявил,кроме мощного удара в створ,да был по правде опасным.Ливерпуль кружил,словно метель во дворе,но так в избу и не вошёл.
У ДДХ особой работы не было, всё таки вроде бы и видно было ливерпулевское трио,но оно сильно не напрягало. У наших везде практически всё идеально,кроме нападения и их реализации. Хенда тоже на этот раз играл уверенее,всё таки первая игра со Святыми была первой в этом амплуа. Скажем так ничья всё таки более справедливый результат,несмотря на то что наши доминировали,а МЮ остро контратаковали Рэш. Бруно и Кавани были полностью отрезаны,а Марсик уже давным-давно не тот игрок.Погба тоже особо себя ничем не проявил,кроме мощного удара в створ,да был по правде опасным.Ливерпуль кружил,словно метель во дворе,но так в избу и не вошёл.