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1 : 1
завершен
05 декабря 2020, 17:30
суббота
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Камада Дайчи
ассистент Хинтереггер Мартин
|1:0
|9’
|56’
|1:1
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Рейна Джованни
ассистент Санчо Джейдон
|Н'Дика Обите
|41’
|Камада Дайчи
|47’
|Роде Себастьян
|60’
|Соу Джибриль
|64’
|Костич Филип
|82’
|Абрахам Давид
|85’
|88’
|Джан Эмре
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мукоко Юссуфа
|Дахуд Махмуд
|Илсанкер Штефан
|Роде Себастьян
|66’
|Дост Бас
|Силва Андре
|74’
|Кор Доминик
|Баркок Аймен
|74’
|74’
|Беллингхэм Джуд
|Брандт Юлиан
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|9
|Удары по воротам
|16
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|1
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|5
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|6
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|5
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|4
|Cэйвы
|0
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|6
|Предупреждения
|1
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Пока всё выглядит так, что если в атаке БД нет Холланда и Рейны вместе - будут проблемы с забиванием мячей, если же вдобавок нет Ройса то вообще беда. Зато на поле засветился Мукоко, который пока больше распиарен, чем реально демонстрирует топ-класс и явно играет, чтобы его пока не переманили конкуренты...
В любом случае, если Дортмунд хочет за что-то бороться, им пора менять тренера, с Фавром команда и дальше будет бороться только за топ-4 в Бундеслиге.
Пока всё выглядит так, что если в атаке БД нет Холланда и Рейны вместе - будут проблемы с забиванием мячей, если же вдобавок нет Ройса то вообще беда. Зато на поле засветился Мукоко, который пока больше распиарен, чем реально демонстрирует топ-класс и явно играет, чтобы его пока не переманили конкуренты...
В любом случае, если Дортмунд хочет за что-то бороться, им пора менять тренера, с Фавром команда и дальше будет бороться только за топ-4 в Бундеслиге.