В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 3 Спасений: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 125 Точность пасов: 112 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Пасы: 58 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Пасы: 96 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 11 Коста Дуглас Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 68

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 17 Боатенг Джером

З 20 Сарр Буна

З 21 Эрнандес Люка

П 42 Мусиала Джамал

П 22 Рока Марк

П 24 Толиссо Корентен

Н 29 Коман Кингсли Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 22