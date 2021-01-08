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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Бавария

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35' (1:2) Хофманн Йонас (23) (Штиндль Ларс (13))
 
45' (2:2) Хофманн Йонас (23) (Штиндль Ларс (13))
 
49' (3:2) Нойхаус Флориан (32) (Хофманн Йонас (23))
 
62' Гинтер Маттиас (28)
 
74' Закариа Денис (8) уходит с поля, Херрманн Патрик (7) вышел на поле
 
82' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
 
2
89' Хофманн Йонас (23) уходит с поля, Вендт Оскар (17) вышел на поле
89' Бенсебаини Рами (25) уходит с поля, Янчке Тони (24) вышел на поле
 
20' (0:1) Левандовски Роберт (9)
 
26' (0:2) Горецка Леон (18) (Сане Лерой (10))
 
63' Зюле Никлас (4)
 
68' Коста Дуглас (11) уходит с поля, Коман Кингсли (29) вышел на поле
Голы
20’ 0:1(П) Левандовски Роберт
26’ 0:2 Горецка Леон
ассистент Сане Лерой
Хофманн Йонас
ассистент Штиндль Ларс 		1:2 35’
Хофманн Йонас
ассистент Штиндль Ларс 		2:2 45’
Нойхаус Флориан
ассистент Хофманн Йонас 		3:2 49’
Наказания
Гинтер Маттиас 62’
63’ Зюле Никлас
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
68’ Коман Кингсли Коста Дуглас
Херрманн Патрик Закариа Денис 74’
Вольф Ханнес Штиндль Ларс 82’
Вендт Оскар Хофманн Йонас 89’
Янчке Тони Бенсебаини Рами 89’
Статистика
 8 Удары по воротам 16
4 Удары в створ 3
9 Фолы 10
3 Угловые 8
3 Офсайды 4
33% Владение мячом 67%
1 Cэйвы 1
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:27
снимаю шляпу, как говорится !
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Кьянти (раскрыть)
12 января в 08:29, ред.
    Кьянти
    Кьянти ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    12 января в 07:46, ред.
    Ну я к сожалкнию не сохранил этот твой пост в котором ты сравнивал в первом предложении Баварию и Ювентус, а далее, во втором или в третьем, напомнил о том, что Юве сейчас ниже Милана в таблице. Это все было в одном твоем посте, в одном, уважаемый, в одном. А иначе с какой бы это стати, я ответмл бы тебе так, как ответил.

    Я имею привычку отвечать на какой-то один конкретный пост, мне не надо читать все твои комменты, я пока не твой поклонник, чтобы возразить тебе по факту того, что ты в одной, повторюсь ы одной своей мысли (в подтверждение ее) высказал два разных аргумента. Если ты сам не помнишь, что пишешь, то может быть слишком много пишешь, в смысле пишешь больше, чем думаешь. Ничего личного. Последнее слово можешь оставить за собой, если так сделаешь будем считать, что я сдался))) успехов.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Кьянти (раскрыть)
    12 января в 03:37, ред.
    где я в своем комментарии это связал друг с другом? это 2 абсолютно разных факта в своём роде.
    для начала, почитай внимательно, кто что пишет. а потом пытайся увлекательно мне рассказать про то, что и так все ЛЮДИ знают
    Кьянти
    Кьянти ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    10 января в 07:00
    Если вопрос о статусе клуба в мировом футболе, тогда причем здесь текущее положение клуба во внутреннем чемпионата? Не понимаю, как можно не понимать, что одно к другому не относится))))
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Кьянти (раскрыть)
    09 января в 19:59
    вопрос был по в принципе о статусе имени клуба в лоне мирового футбола) как это можно было не понять - не понимаю
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    09 января в 10:05
    вот такая сенсация созрела,для тех кто не видел игры БМ. А ведь команда действительно не стабильная,судя по ЛЧ, ДВАЖДЫ УМУРОВАЛИ ШАХТЁР С НЕПРИЛИЧНЫМ СЧЁТОМ и очень плохо сыграли с Реалом и Интером.хотя и пробились в ПлОФ. Пока что быки только реагируют на красный цвет,остальные не раздражаются.
    Аксинья
    Аксинья
    09 января в 10:02
    Буки обогатились от такого камбека))
    Valeron112
    Valeron112
    09 января в 09:34
    Вот это то самое , что бодрит по вечерам . Отличный матч . Даж и припомнить трудно кто отыгрывался от Баварии с 0-2)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 января в 08:28
    Традиции есть традиции...
    4-й сезон подряд Гладбах обыгрывает Баварию в первом круге.....
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    09 января в 08:12
    Бавария всё ! Смена лидеров.
    Кьянти
    Кьянти ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    09 января в 08:02
    Ну ниже он Милана, сейчас, и???? Я Милан уважаю, но где был Милан, когда его не было, скажем лет 9-ть? Да в прследней встречи между ними как-то Милан пропал.
    Кьянти
    Кьянти
    09 января в 07:58
    Интересно, какой коф. был на победу Боруссии после счета 0:2. Вот бы в тот момент поставить ахах
    allemz
    allemz ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    09 января в 06:57
    Привет.
    Поживем-увидим))
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ shlifen (раскрыть)
    09 января в 06:00
    ну как сказать хДДДД
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Borussia Mönchengladbach (раскрыть)
    09 января в 05:33
    с победой!
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    09 января в 05:32, ред.
    да не :) в БМ команда боевая, но в 2х матчевом противостоянии не верится, что пройдут МС. есть маааааааленькая вер-ть, что "фарт" и "особенность" Гвардиолы сыграет, но я уже в это не верю))) чуйка подсказывает, что неожиданного вылета не будет у испанца в ЛЧ в этом году
    привет! :)
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    09 января в 05:28, ред.
    в БМ классная команда, но Бавария сыграла слабо, конечно же. пускай будет лучше сейчас спад, и они ещё проиграют - лучше сейчас, чем весной. спады есть у каждой команды, даже в самые их результативные сезоны
    в принципе всё нормально, ребята :)
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Гриша Гриша (раскрыть)
    09 января в 05:22, ред.
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar ответ Гриша Гриша (раскрыть)
      09 января в 02:54
        feris1
        feris1
        09 января в 02:23
        Хороший результат!
        Crooclin
        Crooclin
        09 января в 02:12
        Ещё недавно только Бавария проигрывала 0:2 и вырвала итоговую победу 5:2, но сегодня получилось всё наоборот...
        Брулин
        Брулин
        09 января в 01:22
        Бавария сегодня разочировала не с проигрышем, а с игрой ((
        zooveterinar
        zooveterinar ответ ХУБУЛ (раскрыть)
        09 января в 01:14
        Они вобще нисчем не угадывают, их закрыть бы, шняга полнейшая, а не тв.канал, еще икоронавирус пропагандируют.
        allemz
        allemz ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
        09 января в 00:50
        Все дело в обороне. В порядке она - в порядке МС.
        В этом сезоне, защита прям радует глаз своей игрой. Надолго ли, поглядим.
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде ответ allemz (раскрыть)
        09 января в 00:48
        В прошлый раз ваши со швейцарцами играли 3 года назад. На выезде хлопнули Базель 4-0, а вот дома проиграли - пусть ничего не решающий матч, но на репутации МанСити и всей АПЛ это хорошо не сказалось. Наверно, с этими швейцарцами примерно так будет, ну или на равных поборетесь и всё же за счёт класса пройдёте.
        allemz
        allemz
        09 января в 00:44
        Этот Гладбах попался МС в 1/8 финала ЛЧ))) Немного страшно становится))
        Гриша Гриша
        Гриша Гриша
        09 января в 00:41
          Futurista
          Futurista ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
          09 января в 00:41
          Каждому свое)...
          Эдип на Ганимеде
          Эдип на Ганимеде
          09 января в 00:41
          Гладбах поздравляю! Снимаю шляпу! В ЛЧ так достойно бились, до последнего, теперь победителей ушастого уделали! Не в той Боруссии Холанд играет.
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