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3 : 2
завершен
08 января 2021, 22:30
пятница
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Стадион Боруссия-Парк
|20’
|0:1(П)
|Левандовски Роберт
|26’
|0:2
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Горецка Леон
ассистент Сане Лерой
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Хофманн Йонас
ассистент Штиндль Ларс
|1:2
|35’
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Хофманн Йонас
ассистент Штиндль Ларс
|2:2
|45’
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Нойхаус Флориан
ассистент Хофманн Йонас
|3:2
|49’
|Гинтер Маттиас
|62’
|63’
|Зюле Никлас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|68’
|Коман Кингсли
|Коста Дуглас
|Херрманн Патрик
|Закариа Денис
|74’
|Вольф Ханнес
|Штиндль Ларс
|82’
|Вендт Оскар
|Хофманн Йонас
|89’
|Янчке Тони
|Бенсебаини Рами
|89’
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|8
|Удары по воротам
|16
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|4
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|8
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|3
|Офсайды
|4
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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Бавария же в последнее время не похожа сама на себя...
А вот Лёва просто монстр 14 матчей в сезоне и уже 20 голов!!!
Бавария же в последнее время не похожа сама на себя...
А вот Лёва просто монстр 14 матчей в сезоне и уже 20 голов!!!