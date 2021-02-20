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0 : 4
завершен
20 февраля 2021, 20:30
суббота
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Стадион Фелтинс-Арена
|42’
|0:1
|Санчо Джейдон
|45’
|0:2
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Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
|60’
|0:3
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Геррейру Рафаэль
ассистент Ройс Марко
|79’
|0:4
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Холанд Эрлинг
ассистент Беллингхэм Джуд
|Хопп Мэттью
|14’
|63’
|Беллингхэм Джуд
|64’
|Дахуд Махмуд
|Колашинац Сеад
|66’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лангер Михаэль
|Ферманн Ральф
|32’
|Шёпф Алессандро
|Виллиам
|46’
|Маскарелл Омар
|Бужеллаб Нассим
|46’
|61’
|Беллингхэм Джуд
|Брандт Юлиан
|Раман Бенито
|Хопп Мэттью
|66’
|80’
|Рейна Джованни
|Дахуд Махмуд
|80’
|Рейньер
|Ройс Марко
|83’
|Менье Тома
|Морей Матеу
|83’
|Мукоко Юссуфа
|Дилейни Томас
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|13
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|0
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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А вот Шальке похоже покинет Бундеслигу,хотя буду надеяться что произойдет чудо, и они спасутся
А вот Шальке похоже покинет Бундеслигу,хотя буду надеяться что произойдет чудо, и они спасутся