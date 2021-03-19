|Арминия
|0:1
|РБ Лейпциг
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0 : 1
завершен
19 марта 2021, 22:30
пятница
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Стадион Шуко Арена
|46’
|0:1
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Забитцер Марсель
ассистент Ольмо Даниэль
|Пипер Амос
|71’
|Брюннер Седрик
|83’
|85’
|Кампль Кевин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кордова Серхио
|Влап Михел
|69’
|69’
|Хван Хи-Чхан
|Форсберг Эмиль
|77’
|Хенрикс Бенжамин
|Айдара Амаду
|78’
|Поульсен Юссуф
|Ольмо Даниэль
|Фогльзаммер Андреас
|Окугава Масая
|84’
|Гебауэр Кристиан
|Брюннер Седрик
|86’
|Лаурсен Якоб
|Лукоки Андерсон
|86’
|Шипплок Свен
|Клос Фабиан
|86’
|87’
|Мукиеле Норди
|Кампль Кевин
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|7
|Удары по воротам
|20
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|0
|Удары в створ
|8
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|10
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|3
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|18%
|Владение мячом
|82%
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|7
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|1
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