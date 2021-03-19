В 1 Гулачи Петер Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 16 Клостерманн Лукас Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 147 Точность пасов: 140 Минут сыграно: 90

З 4 Орбан Вилли Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 7 Пасы: 164 Точность пасов: 156 Минут сыграно: 90

З 23 Хальстенберг Марцель Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 104 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

П 14 Адамс Тайлер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 102 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 77

П 7 Забитцер Марсель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 44 Кампль Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 87

П 18 Нкунку Кристофер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 25 Ольмо Даниэль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 78

Н 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

З 6 Конате Ибрахима

З 22 Мукиеле Норди Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 3

З 39 Хенрикс Бенжамин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13

П 20 Самарджич Лазар

Н 21 Клюйверт Джастин

Н 9 Поульсен Юссуф Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

Н 19 Серлот Александр