|РБ Лейпциг
|0:0
|Хоффенхайм
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0 : 0
завершен
16 апреля 2021, 21:30
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 339 - 154
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.2
Средний возраст: 24.6 - 24.2
Средний рост: 181.7 - 182.6
Легионеров: 10 - 10
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Ред Булл Арена
|46’
|Пош Штефан
|79’
|Баумгартнер Кристоф
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Айдара Амаду
|Мукиеле Норди
|46’
|Кампль Кевин
|Анхелиньо
|46’
|46’
|Бебу Ихлас
|Руттер Джорджиньо
|56’
|Гачинович Мийят
|Гриллитш Флориан
|Серлот Александр
|Ольмо Даниэль
|62’
|62’
|Нордтвейт Хавард
|Сков Роберт
|Поульсен Юссуф
|Форсберг Эмиль
|72’
|Хальстенберг Марцель
|Конате Ибрахима
|78’
|90+1’
|Адамян Саркис
|Крамарич Андрей
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|16
|Удары по воротам
|5
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|2
|Удары в створ
|0
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|14
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|1
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|5
|Офсайды
|2
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|0
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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