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2 : 1
завершен
24 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 56.2 - 583
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 25.8 - 27.6
Средний рост: 183.7 - 184.5
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 3
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Стадион Опель Арена
|Буркардт Йонатан
|1:0
|3’
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Квайсон Робин
ассистент Мвене Филип
|2:0
|37’
|90+4’
|2:1
|Левандовски Роберт
|36’
|Боатенг Джером
|41’
|Горецка Леон
|42’
|Алаба Давид
|Мвене Филип
|58’
|Сент-Джаст Йеремия
|59’
|73’
|Левандовски Роберт
|Да Коста Данни
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Озтюнали Левин
|Буркардт Йонатан
|46’
|46’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Сане Лерой
|46’
|Куасси Нианзу
|Горецка Леон
|46’
|Мусиала Джамал
|Коман Кингсли
|Бутьюс Жан-Поль
|Квайсон Робин
|68’
|70’
|Гнабри Серж
|Алаба Давид
|Глатцель Роберт
|Онисиво Карим
|80’
|Бросински Даниель
|Да Коста Данни
|89’
|Кор Доминик
|Баррейро Леандро
|90’
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|6
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|3
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|4
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