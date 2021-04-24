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Майнц - Бавария
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Фрайбург - Хоффенхайм
Унион - Вердер
Байер - Айнтрахт

Текстовая онлайн трансляция матча Майнц против Бавария

Майнц Логотип футбольный клуб Майнц 2:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Майнц
2 : 1
завершен
24 апреля 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 56.2 - 583
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 25.8 - 27.6
Средний рост: 183.7 - 184.5
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 3
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Бавария
Германия. Бундеслига 2020/2021, 31 тур
Стадион Опель Арена
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.095.961.33
Лига Ставок 9.60 7.00 1.26
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Мелбет 11.30 6.69 1.26
BetBoom 10.41 6.34 1.26
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    3' (1:0) Буркардт Йонатан (29)
     
    37' (2:0) Квайсон Робин (7) (Мвене Филип (23))
     
    46' Буркардт Йонатан (29) уходит с поля, Озтюнали Левин (8) вышел на поле
     
    58' Мвене Филип (23)
     
    59' Сент-Джаст Йеремия (4)
     
    68' Квайсон Робин (7) уходит с поля, Бутьюс Жан-Поль (5) вышел на поле
     
    80' Онисиво Карим (21) уходит с поля, Глатцель Роберт (9) вышел на поле
     
    87' Да Коста Данни (22)
     
    89' Да Коста Данни (22) уходит с поля, Бросински Даниель (18) вышел на поле
     
    90' Баррейро Леандро (35) уходит с поля, Кор Доминик (31) вышел на поле
     
    36' Боатенг Джером (17)
     
    41' Горецка Леон (18)
     
    42' Алаба Давид (27)
     
    3
    46' Сане Лерой (10) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
    46' Горецка Леон (18) уходит с поля, Куасси Нианзу (23) вышел на поле
    46' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    70' Алаба Давид (27) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
     
    73' Левандовски Роберт (9)
     
    90+4' (2:1) Левандовски Роберт (9)
    Голы
    Буркардт Йонатан 1:0 3’
    Квайсон Робин
    ассистент Мвене Филип     		2:0 37’
    90+4’ 2:1 Левандовски Роберт
    Наказания
    36’ Боатенг Джером
    41’ Горецка Леон
    42’ Алаба Давид
    Мвене Филип 58’
    Сент-Джаст Йеремия 59’
    73’ Левандовски Роберт
    Да Коста Данни 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Озтюнали Левин Буркардт Йонатан 46’
    46’ Чупо-Мотинг Эрик Сане Лерой
    46’ Куасси Нианзу Горецка Леон
    46’ Мусиала Джамал Коман Кингсли
    Бутьюс Жан-Поль Квайсон Робин 68’
    70’ Гнабри Серж Алаба Давид
    Глатцель Роберт Онисиво Карим 80’
    Бросински Даниель Да Коста Данни 89’
    Кор Доминик Баррейро Леандро 90’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 15
    		3 Удары в створ 4
    		12 Фолы 15
    		2 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		27% Владение мячом 73%
    		3 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    25 апреля в 11:43
    Очередной шанс для Буллов, которым они естественно не воспользуются.
    Ironigor
    Ironigor
    24 апреля в 20:59
    Заблатовали раньше времени. Получили !!!
    Ares_the_God
    Ares_the_God
    24 апреля в 20:37
    Но Левандовски без гола не остался.
    goalaktika
    goalaktika
    24 апреля в 19:45
      vastudio
      vastudio
      24 апреля в 19:10
        Гриша Гриша
        Гриша Гриша
        24 апреля в 18:38
          Bom Bom
          Bom Bom
          24 апреля в 18:23
          Бавария по этому сезону непривычно много очков теряет для себя. Будь Лейпциг потолковее, могли б отжать салатницу.
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ
          24 апреля в 17:48
          Не, ну Свенссон конечно лютые вещи творит в Майнце
          Nеrаzzurri
          Nеrаzzurri
          24 апреля в 17:45
          о, у Баварии кф 7, можно ставить, думаю баварцы выиграют
          доктоР7
          доктоР7
          24 апреля в 17:08
          Печальный счет пока
          доктоР7
          доктоР7
          24 апреля в 14:33
          Что с Эрнандесом, парни?
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