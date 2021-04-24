46' Буркардт Йонатан (29) уходит с поля, Озтюнали Левин (8) вышел на поле

68' Квайсон Робин (7) уходит с поля, Бутьюс Жан-Поль (5) вышел на поле

80' Онисиво Карим (21) уходит с поля, Глатцель Роберт (9) вышел на поле

87' Да Коста Данни (22)

89' Да Коста Данни (22) уходит с поля, Бросински Даниель (18) вышел на поле