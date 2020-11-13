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1 : 1
завершен
сегодня, 03:00
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Стадион Альберто Х. Армандо (Буэнос-Айрес)
|21’
|0:1(П)
|Ромеро Анхель
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Гонсалес Николас
ассистент Ло Чельсо Джовани
|1:1
|41’
|30’
|Ромеро Анхель
|де Пауль Родриго
|45’
|47’
|Лусена Кардосо
|76’
|Перес Эрнан
|Монтиэль Гонсало
|78’
|90+1’
|Альмирон Мигель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ло Чельсо Джовани
|Паласиос Эксекьель
|29’
|Ди Мария Анхель
|Окампос Лукас
|60’
|73’
|Перес Эрнан
|Лескано Дарио
|73’
|Морель Барриос Хорхе Эмануэль
|Вилласанти Матиас
|Домингес Николас
|Мартинес Лаутаро
|83’
|Аларио Лукас
|де Пауль Родриго
|83’
|85’
|Санабрия Антонио
|Ромеро Анхель
|85’
|Рохас Родриго
|Хименес Гастон
|90+1’
|Альдерете Омар
|Альмирон Мигель
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|15
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|16
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|7
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|1
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|4
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