В 1 Армани Франко Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 96

З 2 Мартинес Лукас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 96

З 4 Монтиэль Гонсало Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

З 19 Отаменди Николас Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 91 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 96

П 15 де Пауль Родриго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 83

П 18 Окампос Лукас Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 60

П 8 Паласиос Эксекьель Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 29

П 5 Паредес Леандро Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 96

П 21 Гонсалес Николас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

Н 22 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 83

П 10 Месси Лионель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 12 Андрада Эстебан

В 23 Мартинес Дамиан Эмилиано

З 6 Каннеманн Вальтер

З 14 Медина Факундо

З 3 Перес Неуэн

П 7 Гомес Алехандро

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 36

П 17 Домингес Николас Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 13

П 9 Корреа Хоакин

П 20 Ло Чельсо Джовани Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 67

П 16 Родригес Гвидо