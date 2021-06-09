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2 : 2
завершен
сегодня, 02:00
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Стадион Метрополитано Роберто Мелендес (Барранкилья)
|3’
|0:1
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Ромеро Кристиан
ассистент де Пауль Родриго
|8’
|0:2
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Паредес Леандро
ассистент Гонсалес Николас
|Муриэль Луис
|1:2(П)
|51’
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Борха Мигель
ассистент Куадрадо Хуан
|2:2
|90+4’
|Мина Йерри
|34’
|Сапата Дуван
|45+3’
|45+9’
|Ромеро Кристиан
|Медина Стефан
|47’
|49’
|Отаменди Николас
|Тесильо Вильям
|57’
|62’
|Паредес Леандро
|79’
|Пеццелья Херман
|Борха Мигель
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Муриэль Луис
|Лерма Джефферсон
|30’
|40’
|Маркесин Агустин
|Мартинес Дамиан Эмилиано
|Борха Мигель
|Сапата Дуван
|46’
|Кардона Эдвин
|Диас Луис
|46’
|Барриос Вильмар
|Куэльяр Густаво
|46’
|55’
|Паласиос Эксекьель
|Ло Чельсо Джовани
|64’
|Пеццелья Херман
|Ромеро Кристиан
|65’
|Фойт Хуан
|Гонсалес Николас
|Морено Яиро Йесид
|Медина Стефан
|75’
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|12
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|8
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|27
|Фолы
|18
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|8
|Угловые
|4
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|6
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|4
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