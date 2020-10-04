В 13 Нето Голов пропущено: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 75

З 30 Араухо Рональд Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 3 Пике Жерар Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 20 Роберто Серхи Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 75

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 61

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 66 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 22 Фати Анссумане Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 2 Дест Сержиньо Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 15

З 32 Рамос Сантьяго

П 6 Аленья Карлес

П 28 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 15

Н 19 Брейтуэйт Мартин

Н 11 Дембеле Усман

Н 29 Конрад

Н 16 Педри Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 29