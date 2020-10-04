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1 : 1
завершен
04 октября 2020, 22:00
воскресенье
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Стадион Камп Ноу
|8’
|0:1
|Де Йонг Люк
|Коутиньо Филиппе
|1:1
|10’
|Пьянич Миралем
|77’
|87’
|Гудель Неманья
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тринкан Франсишку
|Гризманн Антуан
|61’
|Педри
|Фати Анссумане
|61’
|61’
|Эль-Хаддади Мунир
|Сусо
|61’
|Эн-Несери Юссеф
|Окампос Лукас
|Пьянич Миралем
|Коутиньо Филиппе
|75’
|Дест Сержиньо
|Альба Жорди
|75’
|78’
|Гудель Неманья
|Ракитич Иван
|85’
|Торрес Оливер
|Хордан Хоан
|85’
|Оскар
|Де Йонг Люк
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|12
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|18
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|6
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|1
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|0
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|1
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...брак, брак, и ещё раз брак...
...брак, брак, и ещё раз брак...
Сегодня 00:48
Сетьен вернулся! Вернулись к тому, что было в прошлом сезоне и с теми же исполнителями. Де Йонг полный отстой! Гризман нулевой, Роберто с Бускетсом непонятно, во что играют, ну и Альба к ним присоединился. Брак в передачах просто чудовищный. Замены в пользу бедных. Фати за полторы игры уже наелся и толк от него появится только после перерыва. Бедный Лео! Он вынужден отбывать эту каторгу до конца сезона.
_____________
Ничего страшного, Роналду с такими же партнерами и еще хуже 2 сезона в Юве играет и ничего и забивает.
А тут у Меськи отобрали сперва ХавиИньесту, потом Неймара, а теперь и Суареса и его персофаны заныли, как же нашему беньденькому Месси тяжело.
Сегодня 00:48
Сетьен вернулся! Вернулись к тому, что было в прошлом сезоне и с теми же исполнителями. Де Йонг полный отстой! Гризман нулевой, Роберто с Бускетсом непонятно, во что играют, ну и Альба к ним присоединился. Брак в передачах просто чудовищный. Замены в пользу бедных. Фати за полторы игры уже наелся и толк от него появится только после перерыва. Бедный Лео! Он вынужден отбывать эту каторгу до конца сезона.
_____________
Ничего страшного, Роналду с такими же партнерами и еще хуже 2 сезона в Юве играет и ничего и забивает.
А тут у Меськи отобрали сперва ХавиИньесту, потом Неймара, а теперь и Суареса и его персофаны заныли, как же нашему беньденькому Месси тяжело.
Если бы давно заставить Месси пахать на равне с остальными, то фиг бы он столько забил и был лучшим дриблером.
Если бы давно заставить Месси пахать на равне с остальными, то фиг бы он столько забил и был лучшим дриблером.