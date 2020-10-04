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Барселона - Севилья
Осасуна - Сельта
Алавес - Атлетик
Леванте - Реал
Кадис - Гранада

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Севилья

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    Голы
    8’ 0:1 Де Йонг Люк
    Коутиньо Филиппе 1:1 10’
    Наказания
    Пьянич Миралем 77’
    87’ Гудель Неманья
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тринкан Франсишку Гризманн Антуан 61’
    Педри Фати Анссумане 61’
    61’ Эль-Хаддади Мунир Сусо
    61’ Эн-Несери Юссеф Окампос Лукас
    Пьянич Миралем Коутиньо Филиппе 75’
    Дест Сержиньо Альба Жорди 75’
    78’ Гудель Неманья Ракитич Иван
    85’ Торрес Оливер Хордан Хоан
    85’ Оскар Де Йонг Люк
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 1
    		11 Фолы 18
    		6 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		0 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    06 октября в 21:33, ред.
    у Севилии - прогресс,а у Барсы - регресс. Очень вяло играли.чего не скажешь о гостях,которые имели больше возможностей для победы.Месси отличился чудо-пасом, передача действительно была великолепной,как и вся атака,даже если бы и не получился сброс защитника на Коута. Матч был интересным тем,что по сути играли две равные команды. Барсе,конечно тяжело без Штегена, всё таки играют с оглядкой.Фати даже затмил своей игрой Месси. Очень перспективный игрок,да и ещё бесплатный,чего не скажешь про Гризли,который только и порол моменты - его бы к Морато в Юве пора делегировать.
    Roger Young
    Roger Young
    05 октября в 21:25
    Молодец Севилья, жаль только что на итоговую расстановку в таблице это не повлияет. Севилья чемпионом никогда не станет, а Барса может хоть в следующем году.
    bonek
    bonek
    05 октября в 17:28
    такой футбол нам не нужен...колхоз вторая лига))
    bonek
    bonek
    05 октября в 17:26
    второй тайм это жуть...кроме концовки 10-15 минут
    ...брак, брак, и ещё раз брак...
    Тага Дага
    Тага Дага ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 октября в 13:57
    Иди обсуждай дельфинарий.....как он завтракает.
    070maks
    070maks
    05 октября в 12:32
    Да в игре хотя бы желание бегать появилось, и то хорошо, остальное подтянут, мне лично нравится такая игра, а не унылое перекатывание, есть некоторые косяки, но по ходу дела их исправят
    Конфедерат
    Конфедерат
    05 октября в 11:20
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      05 октября в 11:15
      Гном уступил место одноклубникам и результаты лучше, и не надо от Коутиньо избавляться.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      05 октября в 11:10
      Гризманн вчера виски выпил от коронавируса, аха-ха.
      ESPANOL
      ESPANOL
      05 октября в 10:58
      С какого перепуга многие знатоки решили, что Севилья играла хорошо? При убогой игре Барселоны приличный клуб вынес бы ее в одну калитку. А по существу, игра была равна, играли два ... абсолютно одинаковых клуба. Севилья только разрушала и уповала на быстрые контратаки. Барса свими скидками постоянными мяча вратарю только усложняла себе развитие атаки. За Севилью при всем этом играли еще два игрока Барселоны, минимум, это Де Йонг и Гризман. Первый, с каждой игрой, все хуже и хуже, а второй просто остановился в развитии. А если еще учесть, что Бускетс, Роберто и Альба остались в раздевалке, а Фати сдулся, как шарик, то и получим полностью прошлосезонную Барселону. Я даже поймал себя на том, что Куман очень похож на Сетьена, даже замены делает бестолковые. Печально, что с Де Йонгом они земляки, поэтому тренер упрямо будет ставить этот балласт на все игры, пока он не привезет очередную плюшку в свои ворота, что у него очень хорошо получается в последнее время. Вообщем, можно поздравлять Реал с очередным чемпионством. Достойных соперников я не вижу. Многие надеялись на Атлетико с Суаресом, но Суарес уже давно не Джокер в рукаве, а обычный Валет.
      dages
      dages ответ League1 (раскрыть)
      05 октября в 10:20
        alex074
        alex074
        05 октября в 09:40
        Кризис в Барселоне виден не вооруженным взглядом. И он везде как на поле, так и вне его...Пора руководству и команде разгребать это "грязное бельё" иначе на удачном сезоне можно поставить крест...
        League1
        League1
        05 октября в 09:31
        Снова всё не в пользу гномяры: Севилья играла слишком хорошо, а все партнёры гнома снова не слишком гениальны и все опять вдруг обнаружили, что он просто бездарь. Вот если бы дали ему гениальных партнёров, а плюсом к ним какую-нибудь слабую осасуну в соперники, вот тогда бы он всем показал, какой он суперфутболист. )))
        feris1
        feris1
        05 октября в 09:27, ред.
        Жаль Севилья не смогла додавить барсуков.
        Брулин
        Брулин
        05 октября в 09:15
        Понятно, что "Барселоне" нужна была встряска. Но был ей нужен именно Куман для этого?
        DXTK
        DXTK
        05 октября в 08:40
        севилья сегодня крепкий соперник, в суперкубке даже Баварии было тяжело, Барса только потихоньку выходит из кризиса, Куману много чего нужно еще исправлять, ничья дома конечно удручает, но это лучше чем поражение.
        рже
        рже
        05 октября в 07:32
        Дай бог гном забьет в этом сезоне мячей пять шесть,надо было продавать ,а так с такой игрой за него и чекушку не дадут!
        NGYRZ
        NGYRZ ответ ESPANOL (раскрыть)
        05 октября в 06:38
        ESPANOL
        Сегодня 00:48
        Сетьен вернулся! Вернулись к тому, что было в прошлом сезоне и с теми же исполнителями. Де Йонг полный отстой! Гризман нулевой, Роберто с Бускетсом непонятно, во что играют, ну и Альба к ним присоединился. Брак в передачах просто чудовищный. Замены в пользу бедных. Фати за полторы игры уже наелся и толк от него появится только после перерыва. Бедный Лео! Он вынужден отбывать эту каторгу до конца сезона.

        _____________

        Ничего страшного, Роналду с такими же партнерами и еще хуже 2 сезона в Юве играет и ничего и забивает.
        А тут у Меськи отобрали сперва ХавиИньесту, потом Неймара, а теперь и Суареса и его персофаны заныли, как же нашему беньденькому Месси тяжело.
        NGYRZ
        NGYRZ ответ 311 (раскрыть)
        05 октября в 06:32
        да ничего подобное. Он бегать начал при Кумане в два раза больше, чем при остальных тренерах. Начал тратить силы, отсюда и отсутствие забегов с дриблингом на которые уже сил нет.
        Если бы давно заставить Месси пахать на равне с остальными, то фиг бы он столько забил и был лучшим дриблером.
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        05 октября в 05:18
        А чего удивляться то? Севилья это весьма крепкий орешек в европейском футболе! А в Испании они частенько отбирают очки у грандов. С первой потерей очков, Барселона)
        112910415
        112910415
        05 октября в 05:12
        сильна Севилья !
        cska vperiod
        cska vperiod
        05 октября в 05:12
        Гном под ногами мешается.
        Тага Дага
        Тага Дага
        05 октября в 05:05
        Барселона играла как умеет на данный момент. ...кому будет Месси отдавать свои фирменные пасы...если найдутся покупатели ,надо будет пихнут Коут..Гриз...Дембеле...наиграть молодых. ...хуже точно не будет...
        311
        311
        05 октября в 04:52
        Гном обиделся на барсу и теперь ходит по полю в 2 раза медленнее!)
        амурец
        амурец
        05 октября в 03:54
        Севилья команда не плохая, и всё же Барселона играя вдесятером смогла вытянуть ничью
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        05 октября в 02:22
        Приключения Кумана начинаются)))
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
        05 октября в 01:23
        Ужасная была Барселона. И света в конце туннеля тоже пока не видно.
        ESPANOL
        ESPANOL
        05 октября в 00:48
        Сетьен вернулся! Вернулись к тому, что было в прошлом сезоне и с теми же исполнителями. Де Йонг полный отстой! Гризман нулевой, Роберто с Бускетсом непонятно, во что играют, ну и Альба к ним присоединился. Брак в передачах просто чудовищный. Замены в пользу бедных. Фати за полторы игры уже наелся и толк от него появится только после перерыва. Бедный Лео! Он вынужден отбывать эту каторгу до конца сезона.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        05 октября в 00:23
        Барса в семь раз меньше пропустила от лучшей команды европы чем чемпионы слабой лиги от астон виллы
        iBragim2102
        iBragim2102
        05 октября в 00:21
        Cуареса не хватило, Месси совсем один.
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