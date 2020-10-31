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4 : 1
завершен
сегодня, 16:00
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
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Азар Эден
ассистент Вальверде Федерико
|1:0
|40’
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Бензема Карим
ассистент Васкес Лукас
|2:0
|45’
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Вальверде Федерико
ассистент Бензема Карим
|3:0
|54’
|74’
|3:1
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Давид Феррейро
ассистент Мир Рафаэль
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Бензема Карим
ассистент Родриго
|4:1
|90’
|79’
|Сиовас Димитриос
|88’
|Рамирес Сандро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Галан Хавьер
|Онтиверос Хавьер
|46’
|Давид Феррейро
|Гомес Серхио
|Менди Ферлан
|Васкес Лукас
|52’
|57’
|Рамирес Сандро
|Нвакали Келечи
|57’
|Вальдеррама Эухени
|Гарсия Борха
|Винисиус Жуниор
|Азар Эден
|60’
|Иско
|Вальверде Федерико
|61’
|Родриго
|Асенсио Марко
|61’
|Кроос Тони
|Каземиро
|69’
|83’
|Сильва Гастон
|Луизиньо
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|13
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|2
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|16
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|2
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Бензема и Азар хороший матч провели, но ещё много работы предстоит сделать!
Азар хорошо вернулся. Родриго пока опыта не хватает, но это дело времени, как и в случае с Винисиусом.
Но пропущенный гол немного испортил праздник победы Реалу!
Когда вернётся Карвахаль, думаю команда хорошо заиграет, если конечно травм и скандалов не будет
Победы Реалу и в ЛЧ(хоть это и маловероятно, но мы до конца с клубом), и в Ла Лиге, и в кубке Испании!!!
Зидану тоже нужно много чего изменить. Уэска это не показатель.
Для того, чтоб уверенно чувствовать себя, надо выиграть две игры у Интера в ЛЧ!!! Да будет так!!!
Бензема и Азар хороший матч провели, но ещё много работы предстоит сделать!
Азар хорошо вернулся. Родриго пока опыта не хватает, но это дело времени, как и в случае с Винисиусом.
Но пропущенный гол немного испортил праздник победы Реалу!
Когда вернётся Карвахаль, думаю команда хорошо заиграет, если конечно травм и скандалов не будет
Победы Реалу и в ЛЧ(хоть это и маловероятно, но мы до конца с клубом), и в Ла Лиге, и в кубке Испании!!!
Зидану тоже нужно много чего изменить. Уэска это не показатель.
Для того, чтоб уверенно чувствовать себя, надо выиграть две игры у Интера в ЛЧ!!! Да будет так!!!