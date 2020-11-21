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4 : 2
завершен
вчера, 20:30
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
|Кунде Жуль
|1:0
|5’
|10’
|1:1
|Аспас Яго
|36’
|1:2
|Нолито
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Навас Хесус
|2:2
|45+3’
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Эскудеро Серхио
ассистент Ракитич Иван
|3:2
|85’
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Эль-Хаддади Мунир
ассистент Фернандо
|4:2
|87’
|Навас Хесус
|2’
|54’
|Суарес Денис
|72’
|Мальо Уго
|Эскудеро Серхио
|73’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эскудеро Серхио
|Акунья Маркос
|33’
|42’
|Араухо Нестор
|Айду Джозеф
|Де Йонг Люк
|Эн-Несери Юссеф
|68’
|Эль-Хаддади Мунир
|Торрес Оливер
|68’
|68’
|Йокушлу Окай
|Нолито
|Идрисси Уссама
|Хордан Хоан
|81’
|Оскар
|Окампос Лукас
|81’
|88’
|Родригес Мигел
|Тапиа Ренато
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|15
|Удары по воротам
|10
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|10
|Удары в створ
|7
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|14
|Фолы
|20
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|4
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|5
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|2
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