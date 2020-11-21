В 1 Вацлик Томаш Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 20 Диего Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

З 12 Кунде Жуль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

З 16 Навас Хесус Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 94

З 19 Акунья Маркос Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 33

Н 5 Окампос Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 81

П 10 Ракитич Иван Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 94

Н 21 Торрес Оливер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 68

П 25 Фернандо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 94

П 8 Хордан Хоан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 81

Н 15 Эн-Несери Юссеф Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 31 Санчес Диас

З 3 Гомес Серхи

З 4 Рекик Карим

З 18 Эскудеро Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 61

П 22 Васкес Франко

П 17 Видаль Алейш

П 6 Гудель Неманья

П 14 Оскар Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 13

Н 9 Де Йонг Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 26

Н 23 Идрисси Уссама Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13