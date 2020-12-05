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Севилья - Реал
Леванте - Хетафе
Атлетико - Вальядолид
Кадис - Барселона

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Реал

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    46' Эль-Хаддади Мунир (11) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
     
    55' (0:1) Автогол Буну Яссин (13)
     
    3
    64' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Гудель Неманья (6) вышел на поле
    64' Де Йонг Люк (9) уходит с поля, Сусо (7) вышел на поле
    64' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Эн-Несери Юссеф (15) вышел на поле
     
    76' Гудель Неманья (6)
     
    80' Диего (20) уходит с поля, Идрисси Уссама (23) вышел на поле
     
    44' Кроос Тони (8)
     
    60' Модрич Лука (10)
     
    66' Родриго (25) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    89' Винисиус Жуниор (20)
    Голы
    55’ 0:1(А) Буну Яссин
    Наказания
    44’ Кроос Тони
    60’ Модрич Лука
    Гудель Неманья 76’
    89’ Винисиус Жуниор
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Торрес Оливер Эль-Хаддади Мунир 46’
    Гудель Неманья Хордан Хоан 64’
    Сусо Де Йонг Люк 64’
    Эн-Несери Юссеф Ракитич Иван 64’
    66’ Асенсио Марко Родриго
    Идрисси Уссама Диего 80’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 3
    		15 Фолы 20
    		4 Угловые 3
    		3 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    06 декабря в 02:43
    Реал с победой
    Тага Дага
    Тага Дага
    05 декабря в 22:19
      Agamaga
      Agamaga ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
      05 декабря в 22:01
      Гном король Реала! Наколотил себе стату на них, забив аж - 26 голов!
      Agamaga
      Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      05 декабря в 22:00
      А по каким критериям отбирают в кремлёвские войска? Ты не подходишь в любом случае))
      Agamaga
      Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
      05 декабря в 21:59
        Rex04
        Rex04 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
        05 декабря в 21:56
          Фара Миркасимов
          Фара Миркасимов ответ vastudio (раскрыть)
          05 декабря в 21:49
          Ты насчет гнома хаха он сегодня можеть забыть с игры гном же король Алавесов Кадисов и Леганесов😂😂😂
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
          05 декабря в 21:26
          В точку сказано!!!
          eleven LC
          eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          05 декабря в 21:21
          Это бесполезно
          Твои доводы весомы,Реал действительно самый титулованный клуб в главных турнирах но для хейтеров это всё судьи,хотя они своим миниатюрным мозгом креветки не понимают что это физически не возможно!
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          05 декабря в 21:14
          По каким критериям комментарий попадает в блок "лучший комментарий"?
          Ставите те комментарии, что вам нравятся? Или как?
          GOAT
          GOAT
          05 декабря в 21:11
          100% договорняк)
          Леха Малышев
          Леха Малышев ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
          05 декабря в 21:10
          Реал проигрывает и играет вничью, в основном потому что никто не забивает, но если Каземиро играет плохо, то шанс неудачи увеличивается с геометрической прогрессией
          Леха Малышев
          Леха Малышев
          05 декабря в 21:06
          Смотрю сейчас матч Бавария-Лейпциг и по игре вижу тренерскую мысль у обеих команд, наигранные комбинации и определенный рисунок игры. А потом вспоминаю матчи Реала и единственное что вспоминается это навесы! Хочется сказать Пересу: поблагодари Зидана за все, попрощайся с ним как положено и найди нормального тренера!
          bublikyo
          bublikyo
          05 декабря в 21:05
          Хейтеры в печали, Реал победил
          Juve14
          Juve14
          05 декабря в 21:01
          Севильцы слишком стремились забить что аж в свои забили)
          Леха Малышев
          Леха Малышев ответ Ми Ша (раскрыть)
          05 декабря в 21:00
          Я не говорил что он дно. В предыдущие сезоны он задрал планку своей отличной игрой, а в этом сезоне играет откровенно слабо! От него всегда ждёшь надежности, но в этом сезоне надежность вообще не про Реал. Сегодня Каземиро мне не очень понравился, много где не успевал
          Сики Туранчокс
          Сики Туранчокс
          05 декабря в 21:00, ред.
          Каземиро - это не просто игрок.
          Это чистая креатура Зидана.
          Кто б мог подумать, что в условиях фейр-плея, когда ничего не купить, Зидан сможет выдумать этот мега-тактический пазл.
          И куда? В атаку? В креатив полузащиты?
          Нет! Это след от Макелеле, с которым Зизу играл, и которого лишившись, Реал поплыл в свое время.
          Взять и выпихнуть вверх креативную пару опорников-монстров (Крооса и Модрича), и приставить к полукругу штрафной собаку с титановыми клыками.
          Сделать из толстого глупого полуобученного отстоя - самого Каза!
          Это и принесло все успехи Реалу.
          Но при этом поменялась философия игры. Но три Ушастых дают право Зизу считать себя правым.
          Каземиро - это краеугольный камень Реала.
          Если он играет донно (что говорить, он тоже не бог, бывают провалы) то Реал проигрывает.
          Ми Ша
          Ми Ша ответ Леха Малышев (раскрыть)
          05 декабря в 20:49, ред.
          Каземиро в априори уже не может быть дном, ни первый год на высоком уровне играет, другое дело он не робот, а замены ему нет, вся опорная зона который сезон на нем одном держится. Кстати матч он на мой взгляд достойно провёл.
          Ми Ша
          Ми Ша ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          05 декабря в 20:46
          От его старания, как с козла... В одном из эпизодов передержал мяч и отдал криво (после побежал отрабатывать, сорвал контратаку, но привёз опасный фол) что могло стоить трёх очков, вот, что я увидел сегодня. Субъективное мнение, не более).
          Van Vanovich
          Van Vanovich
          05 декабря в 20:40
          Везучий Зидан))
          Леха Малышев
          Леха Малышев ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          05 декабря в 20:36
          Модрич был хорош сегодня! Винисиус вообще все порол! Даже в моменте с голом и то облажался, даже с обводками сегодня было не очень хорошо, но зато в обороне старался. Каземиро кстати тоже слабо сыграл
          da da da
          da da da
          05 декабря в 20:35
          Севилья сама себе проиграла,мда.
          Леха Малышев
          Леха Малышев ответ Ruslan3132 (раскрыть)
          05 декабря в 20:33
          Зато счёт обнулился, можно проиграть ещё 2 игры подряд!
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          05 декабря в 20:32, ред.
          Lokoman111 ответ 95-shishani-95 (раскрыть) 294 / 780сегодня в 20:21
          Даже язык не повернется назвать реал лучшим клубом
          ==================================
          я это говорю в общем. Любой, кто разбирается в футболе, понимает, что Реал на данный момент не лучше всех играет.
          Реал Мадрид:
          - Рекордсмен по титулам в Ла Лиге;
          - Рекордсмен по титулам в Лиге Чемпионов УЕФА(13 побед), второй клуб имеет только 7 побед(Милан);
          - Выигрывал 5 раз подряд, когда ЛЧ называлась Кубком Европейских Чемпионов(ни кому этого не удавалось, кроме Реала);
          - Выигрывал 3 раза подряд Лигу Чемпионов УЕФА (никто не выигрывал даже 2 раза подряд, кроме Реала).
          Если не ошибаюсь, то больше всех играл в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА, больше всех забивал в данном турнире, больше всех имеет количество матчей, в которых одержал победу. Не охота даже всё перечислять.
          протон1
          протон1
          05 декабря в 20:30
          севилья и в лч. челси профукал
          vastudio
          vastudio
          05 декабря в 20:24
          Нашли новую схему королевичи....судью покупать дорого, легче купить одного из 11 игроков, кто меньше всего торгуется, чтобы уверенно пульнуть по своим воротам)
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Ми Ша (раскрыть)
          05 декабря в 20:22
          Зря ты так. Винисиус больше всех выделялся желанием и старанием. Сегодня много проблем создал соперникам. Родриго чего-то не хватает.
          goalaktika
          goalaktika
          05 декабря в 20:22
          Эта победа важна прежде всего для Зидана
          Lokoman111
          Lokoman111 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          05 декабря в 20:21
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            05 декабря в 20:19
            С победой лучший клуб в истории футбола!!! Очень рад, что выиграли этот матч. На Рамон Санчес Писхуан очень трудно приходится Реалу, потому Севильи очень хорошо настраивается именно на игру против мадридского клуба. Модрич, Каземиро и Винисиус очень хорошо сыграли. Сразу же бросалось в глаза стремление молодого бразильца. В итоге он добился своего, принес очень важную победу для своей команды. Зидан всё таки сумел исправить ситуацию. Васкеса и Начо тоже следует выделить, хорошо сегодня сыграли. Да и Кроос старался. А вот Менди много ошибался. Бензема тоже пока не в хорошей форме. Севилья хорошая команда, они не заслуживали, чтоб проиграть с бо́льшим счётом. Если усилят команду зимой, то могут далеко пойти и в ЛЧ, и в Ла Лиге.
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