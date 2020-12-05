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0 : 1
завершен
05 декабря 2020, 18:15
суббота
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
|55’
|0:1(А)
|Буну Яссин
|44’
|Кроос Тони
|60’
|Модрич Лука
|Гудель Неманья
|76’
|89’
|Винисиус Жуниор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Торрес Оливер
|Эль-Хаддади Мунир
|46’
|Гудель Неманья
|Хордан Хоан
|64’
|Сусо
|Де Йонг Люк
|64’
|Эн-Несери Юссеф
|Ракитич Иван
|64’
|66’
|Асенсио Марко
|Родриго
|Идрисси Уссама
|Диего
|80’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|20
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|4
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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Болельщиков Реала с победой! Игра конечно же не совсем получилась, но свое забили и победили, а для них сейчас это важнее нежели красивая игра.
Всем добра!
Болельщиков Реала с победой! Игра конечно же не совсем получилась, но свое забили и победили, а для них сейчас это важнее нежели красивая игра.
Всем добра!
Это чистая креатура Зидана.
Кто б мог подумать, что в условиях фейр-плея, когда ничего не купить, Зидан сможет выдумать этот мега-тактический пазл.
И куда? В атаку? В креатив полузащиты?
Нет! Это след от Макелеле, с которым Зизу играл, и которого лишившись, Реал поплыл в свое время.
Взять и выпихнуть вверх креативную пару опорников-монстров (Крооса и Модрича), и приставить к полукругу штрафной собаку с титановыми клыками.
Сделать из толстого глупого полуобученного отстоя - самого Каза!
Это и принесло все успехи Реалу.
Но при этом поменялась философия игры. Но три Ушастых дают право Зизу считать себя правым.
Каземиро - это краеугольный камень Реала.
Если он играет донно (что говорить, он тоже не бог, бывают провалы) то Реал проигрывает.
Это чистая креатура Зидана.
Кто б мог подумать, что в условиях фейр-плея, когда ничего не купить, Зидан сможет выдумать этот мега-тактический пазл.
И куда? В атаку? В креатив полузащиты?
Нет! Это след от Макелеле, с которым Зизу играл, и которого лишившись, Реал поплыл в свое время.
Взять и выпихнуть вверх креативную пару опорников-монстров (Крооса и Модрича), и приставить к полукругу штрафной собаку с титановыми клыками.
Сделать из толстого глупого полуобученного отстоя - самого Каза!
Это и принесло все успехи Реалу.
Но при этом поменялась философия игры. Но три Ушастых дают право Зизу считать себя правым.
Каземиро - это краеугольный камень Реала.
Если он играет донно (что говорить, он тоже не бог, бывают провалы) то Реал проигрывает.