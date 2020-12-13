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Барселона - Леванте
Реал Сосьедад - Эйбар
Бетис - Вильярреал
Эльче - Гранада

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Леванте

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    49' Де Йонг Френки (21)
     
    58' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Педри (16) вышел на поле
     
    70' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    76' (1:0) Месси Лионель (10) (Де Йонг Френки (21))
     
    87' Брейтуэйт Мартин (9)
     
    89' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Умтити Самюэль (23) вышел на поле
     
    42' Вукчевич Никола (17)
     
    3
    68' Коке (23) уходит с поля, Мирамон (20) вышел на поле
    68' Марти Рохер (9) уходит с поля, Моралес Хосе Луис (11) вышел на поле
    68' Вукчевич Никола (17) уходит с поля, Радойя Неманья (5) вышел на поле
     
    2
    82' Мелеро (22) уходит с поля, Леон Серхио (7) вышел на поле
    82' де Фрутос Хорхе (18) уходит с поля, Сон (2) вышел на поле
    Голы
    Месси Лионель
    ассистент Де Йонг Френки     		1:0 76’
    Наказания
    42’ Вукчевич Никола
    Де Йонг Френки 49’
    Брейтуэйт Мартин 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Педри Бускетс Серхио 58’
    68’ Мирамон Коке
    68’ Моралес Хосе Луис Марти Рохер
    68’ Радойя Неманья Вукчевич Никола
    Тринкан Франсишку Коутиньо Филиппе 70’
    82’ Леон Серхио Мелеро
    82’ Сон де Фрутос Хорхе
    Умтити Самюэль Гризманн Антуан 89’
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 7
    		13 Удары в створ 3
    		4 Фолы 15
    		12 Угловые 4
    		4 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		3 Cэйвы 12
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    сегодня в 02:45
    Барселонская голевая атака была начата серией нарушений в единоборствах с соперником в центре поля.
    Натянули два очка барсе.
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 02:35
    всетаки месси далеко до рона, жаль что ушел из Реала, счас бы божил!!!
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 02:32
    опять еле-еле на халяву!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:24
    Барселону с победой над Великим Леванте, ну и Месси молодей самому Леванте забил
    джувифейл
    джувифейл ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 02:05
    тебе всё только об этом
    джувифейл
    джувифейл
    сегодня в 02:04
    приятно смотреть на игру Лео,и без всяких пенальти игру делает
    джувифейл
    джувифейл ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 02:03
    прям как наша звезда,ну то есть теперь он звезда Кьев и Фрозинон,будет скоро королём Соч и Тамбовов,после Юве только в Зенит
    1Батя
    1Батя
    сегодня в 01:41
    Великие делают разницу.
    mangox13
    mangox13
    сегодня в 01:13
    Молодец Месси подорвал пуканы хейтеров
    ESPANOL
    ESPANOL
    сегодня в 01:06
    Какой тренер, такая и команда... Такое впечатление, что каждый думает о смене клуба. Игры, как небыло так и нет, косяки и ляпы, а до конца сезона еще играть и играть. Ну с Лео все понятно, он на чемоданах, ждет трансферное окно и adios, а вот остальные...
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    А кто тролль?
    Точнее тут вас много, конкретно о ком речь? Кого он защищает?
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Потому что бесплатно защищаешь, аха-ха. Нет, он с тебя ещё деньги берет, аха-ха.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    сегодня в 01:00, ред.
    Теперь десятину получит от всей команды.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    А что плохого в том чтобы быть адвокатом гнома? По твоему лучше быть адвокатом тролля?
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Верно. Эти нечистые на руку людишки выбрали барселону, а у тебя это вызывает радость)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    Обязательно нагреют, подсунут Дортмунд или Челси. Скорее англичан подсунут, немцы могут с умничать и уволить Фавра.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 00:58
    Лео вытащил своей команде 3 очка, остальное в этот вечер неважно.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:57
    Если бы каталонцы бережно относились к своим моментам, то счет был бы намного крупнее.
    Сегодня старались все, хотя бы это порадовало в матче.
    Только на последних секундах Леванте создал момент, полностью контролировали игру во втором тайме каталонцы.
    Опять же, нужно поработать над реализацией. Зная проблемы Барселоны, соперник наглухо закрывается в своей штрафной и тупо играет на отбой. Барселоне и в лучшие времена бывало сложно такую оборону взламывать, а сейчас тем более.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Главное: перестать быть адвокатом гнома
    Legend 6
    Legend 6 ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    Есть разница продаваться или не продаваться.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    После 1/8 ЛЧ снова забухает, если шарики не нагреют)
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    А есть разница кому продаваться?)
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Как учил его Пеп через постель и задний проход)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 00:52
    Месси отошёл от пьянки, хоть днорям сегодня забил.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    Главное чтобы причина смеха была.
    Legend 6
    Legend 6 ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Это просто список судей, которые турину не продались) вот вы и беситесь
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Это смешно.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 00:48
    Гном вошёл в тройку лучших игроков этого года, жесть. Холанд, Мбаппе, Неймар были куда лучше.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Это лишь легенды последнего десятилетия. А на всех ни одного журнала не хватит. Аха-ха)
    Legend 6
    Legend 6 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 00:46
    Это заметно
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