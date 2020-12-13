В 1 Тер Штеген Марк-Андре Спасений: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Выносы: 2 Пасы: 94 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 96

З 4 Араухо Рональд Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 96

З 2 Дест Сержиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 96

З 15 Ленгле Клеман Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 96

П 5 Бускетс Серхио Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 58

П 21 Де Йонг Френки Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 96

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 70

П 9 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 89

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 9 Ударов в створ: 6 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 28 Мингеса Оскар

З 23 Умтити Самюэль Блоки: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

З 24 Фирпо Эктор

П 6 Аленья Карлес

П 12 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем

П 19 Фернандес Матеус

Н 29 Конрад

Н 16 Педри Отборы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 38