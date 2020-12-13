|
1 : 0
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Камп Ноу
|
Месси Лионель
ассистент Де Йонг Френки
|1:0
|76’
|42’
|Вукчевич Никола
|Де Йонг Френки
|49’
|Брейтуэйт Мартин
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Педри
|Бускетс Серхио
|58’
|68’
|Мирамон
|Коке
|68’
|Моралес Хосе Луис
|Марти Рохер
|68’
|Радойя Неманья
|Вукчевич Никола
|Тринкан Франсишку
|Коутиньо Филиппе
|70’
|82’
|Леон Серхио
|Мелеро
|82’
|Сон
|де Фрутос Хорхе
|Умтити Самюэль
|Гризманн Антуан
|89’
|
|24
|Удары по воротам
|7
|
|
|13
|Удары в створ
|3
|
|
|4
|Фолы
|15
|
|
|12
|Угловые
|4
|
|
|4
|Офсайды
|0
|
|
|63%
|Владение мячом
|37%
|
|
|3
|Cэйвы
|12
|
|
|2
|Предупреждения
|1
|
Сегодня старались все, хотя бы это порадовало в матче.
Только на последних секундах Леванте создал момент, полностью контролировали игру во втором тайме каталонцы.
Опять же, нужно поработать над реализацией. Зная проблемы Барселоны, соперник наглухо закрывается в своей штрафной и тупо играет на отбой. Барселоне и в лучшие времена бывало сложно такую оборону взламывать, а сейчас тем более.
Сегодня старались все, хотя бы это порадовало в матче.
Только на последних секундах Леванте создал момент, полностью контролировали игру во втором тайме каталонцы.
Опять же, нужно поработать над реализацией. Зная проблемы Барселоны, соперник наглухо закрывается в своей штрафной и тупо играет на отбой. Барселоне и в лучшие времена бывало сложно такую оборону взламывать, а сейчас тем более.