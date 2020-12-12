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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
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Каземиро
ассистент Кроос Тони
|1:0
|15’
|Облак Ян
|2:0(А)
|63’
|Каземиро
|36’
|46’
|Лемар Тома
|50’
|Корреа Анхель
|61’
|Савич Стефан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лоди Ренан
|Эррера Эктор
|46’
|Лемар Тома
|Фелипе
|46’
|Корреа Анхель
|Карраско Янник
|60’
|Ньигес Сауль
|Фелиш Жоау
|73’
|Кондогбиа Жоффре
|Суарес Луис
|Асенсио Марко
|Карвахаль Даниэль
|79’
|Родриго
|Винисиус Жуниор
|79’
|Вальверде Федерико
|Модрич Лука
|88’
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|11
|Удары по воротам
|5
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|3
|Удары в створ
|1
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|7
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|2
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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Да и вообще Реал великолепно провёл всю неделю выиграв в сухую три матча за семь дней и заняв первое место в группе лч!
Такой Реал я и хочу наблюдать,Мадрид который побеждает всех грандов,Барселона, Интер,Севилья и Атлетико знают что я имею ввиду!
Классный матч,классная победа,ждём соперника по лч,хотелось бы Лацио!
Да и вообще Реал великолепно провёл всю неделю выиграв в сухую три матча за семь дней и заняв первое место в группе лч!
Такой Реал я и хочу наблюдать,Мадрид который побеждает всех грандов,Барселона, Интер,Севилья и Атлетико знают что я имею ввиду!
Классный матч,классная победа,ждём соперника по лч,хотелось бы Лацио!