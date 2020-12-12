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Реал - Атлетико
Валенсия - Атлетик
Хетафе - Севилья
Уэска - Алавес

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Атлетико

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    15' (1:0) Каземиро (14) (Кроос Тони (8))
     
    36' Каземиро (14)
     
    2
    79' Карвахаль Даниэль (2) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
    79' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    88' Модрич Лука (10) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
     
    4
    46' Лемар Тома (11)
    46' Эррера Эктор (16) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
    46' Фелипе (18) уходит с поля, Лемар Тома (11) вышел на поле
    46' Карраско Янник (21) уходит с поля, Корреа Анхель (10) вышел на поле
     
    50' Корреа Анхель (10)
     
    60' Фелиш Жоау (7) уходит с поля, Ньигес Сауль (8) вышел на поле
     
    61' Савич Стефан (15)
     
    63' (2:0) Автогол Облак Ян (13)
     
    73' Суарес Луис (9) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
    Голы
    Каземиро
    ассистент Кроос Тони     		1:0 15’
    Облак Ян 2:0(А) 63’
    Наказания
    Каземиро 36’
    46’ Лемар Тома
    50’ Корреа Анхель
    61’ Савич Стефан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Лоди Ренан Эррера Эктор
    46’ Лемар Тома Фелипе
    46’ Корреа Анхель Карраско Янник
    60’ Ньигес Сауль Фелиш Жоау
    73’ Кондогбиа Жоффре Суарес Луис
    Асенсио Марко Карвахаль Даниэль 79’
    Родриго Винисиус Жуниор 79’
    Вальверде Федерико Модрич Лука 88’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 5
    		3 Удары в створ 1
    		7 Фолы 16
    		3 Угловые 6
    		0 Офсайды 2
    		56% Владение мячом 44%
    		1 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 03:20
    Королевский клуб один - это Барселона. Все остальные это фон.
    У Барсы сейчас отпуск. Решили из жалости дать другим возможность стать чемпионами. Не всегда же одной Барсе тотально подминать всех!
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:58
    Реал с победой, теперь стало ясно кто лучший клуб
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 02:45
    Просто "Реал" сильнее.
    feris1
    feris1
    сегодня в 02:15
    Реал с заслуженной победой!
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 01:59
    и хорошо что тупые болелы барсы сразу жк в .опе!!
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:52
    Сливочные очень популярно объяснили матрасным, кто является королевским клубом в Мадриде
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:32
    Нуу Реал навел порядок в обороне и победы пошли сразу же. До матча казалось, что матч завершится миром, но Атлетико в нападении оказался слаб.
    Да и рано надели корону матрасникам, вряд ли они станут чемпионами в этом сезоне.
    Есть на этом сайте 2-3 человека, которые действительно болеют за сливочных, их и поздравляю с победой.
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 01:15
    ДА И КСТАТИ: ТРЕТИЙ ЭКЗАМЕН СДАН!!!
    vastudio
    vastudio ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Так их место первое, а вторая команда Мадрида -третья)) Причём сыграв на игру больше.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    сегодня в 01:13
    Ну слишком прям все идеально пошло после Шахтёра. Думаю это результат ранних голов реала . Посмотрим что будет дальше
    NOVA
    NOVA ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    ДАЙ БОГ БРО ЧТОБ ОНИ ВСЕГДА ТАК ИГРАЛИ!!! ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО РЕАЛ ВЕЛИКИЙ КЛУБ, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ТАК И ПРОДОЛЖАЛОСЬ!!!
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 01:10
    ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!!!
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ bublikyo (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    Почему-то все в пример ставят АПЛ, где аутсайдер может выиграть у лидера. Вот и ЛаЛига подтягивается
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:02
    Зидан полностью сделал Цыгана(это не расизм:)).Смотрел игру с удивительным спокойствием.Это дорогого стоит.С победой всех сливочных...)
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ bublikyo (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Против Боруссии, к сожалению не смотрел, поэтому поверю на слово😊
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев
    сегодня в 01:00
    Последние 3 игры Реал хорошо играет. Победу сегодня заслужили. Молодцы. С победой мадридисты!
    bublikyo
    bublikyo ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Кадис это каратель зажравшихся грандов
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 00:59
    Менди и Васкес отпахали за двоих! Поражение от Шахтера пошло на пользу, третий матч не пропустили
    bublikyo
    bublikyo ответ Леха Малышев (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    против Боруссии тоже резво бегали, кстати первый матч против неё же тоже хорошо играли, но защита привезла два гола
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:58
    Реал Мадрид провёл образцовый матч против "лидера" чемпионата,полностью переиграв полосатых
    Да и вообще Реал великолепно провёл всю неделю выиграв в сухую три матча за семь дней и заняв первое место в группе лч!
    Такой Реал я и хочу наблюдать,Мадрид который побеждает всех грандов,Барселона, Интер,Севилья и Атлетико знают что я имею ввиду!
    Классный матч,классная победа,ждём соперника по лч,хотелось бы Лацио!
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ bublikyo (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Ну очень уж плохо играли. Вообще это единственная игра, Которая мне понравилась в этом сезоне.
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 00:56
    Лысый физрук снова огорчил Каталонцев гы гы
    Agamaga
    Agamaga ответ bublikyo (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Победа не даётся легко. Стоить расслабить булки и Кадис не брезгает проникнуть)
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    твоя ава олицетворяет лицо всех хейтеров Реала ахахахаха
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 00:55
    не увидел ничего в игре матрасов, такие же кастоломы и бездари как и были всегда...только проблемы гегемонов ЛЛ дали этим выскочкам шанс побывать на 1 месте...Реал показал кто главный в Мадриде и в Испании! Васкес умница работяга! С победой Мадридисты!
    п.с. Я предполагал минимум 7 очков в этих трех последних играх, но Реал превзошел мои ожидания )) приятно ))) Сейчас вернутся игроки, должно быть полегче Зизу.
    bublikyo
    bublikyo ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Я написал условных, и да, в последнее время против Барсы действительно легко.
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 00:53
    Ала Мадрид
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    сегодня в 00:52
    Уже второй раз за неделю огорчили "фанов" претендента в Лигу Европы
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    сегодня в 00:52
    Реал хорош!
    вхсо 111
    вхсо 111
    сегодня в 00:51
    С уверенной победой Реал!
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