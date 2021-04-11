ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-18
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-16
2021-05-23
Бетис - Атлетико
Вильярреал - Осасуна
Валенсия - Реал Сосьедад
Вальядолид - Гранада

Текстовая онлайн трансляция матча Бетис против Атлетико

Бетис Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья) 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Бетис
1 : 1
завершен
11 апреля 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 124 - 508
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.2
Средний возраст: 29.4 - 27.2
Средний рост: 179.9 - 181.7
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-1-4-2
Смотреть трансляцию
Атлетико
Испания. Примера 2020/2021, 30 тур
Стадион Бенито Вильямарин
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.202.37
Фонбет Live! 11.00 1.16 10.00
Мелбет 3.88 3.27 2.14
 
20' (1:1) Тельо Кристиан (11) (Морено Алехандро (15))
 
63' Хоакин (17) уходит с поля, Хуанми (7) вышел на поле
 
75' Руибал Айтор (24) уходит с поля, Лайнес Диего (20) вышел на поле
 
90' Родригес Гвидо (21) уходит с поля, Карвалью Вильям (14) вышел на поле
 
5' (0:1) Карраско Янник (21) (Корреа Анхель (10))
 
48' Фелиш Жоау (7) уходит с поля, Торрейра Лукас (5) вышел на поле
 
63' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
 
64' Эррера Эктор (16) уходит с поля, Витоло (20) вышел на поле
 
78' Триппьер Киран (23) уходит с поля, Врсалько Шиме (24) вышел на поле
Голы
5’ 0:1 Карраско Янник
ассистент Корреа Анхель
Тельо Кристиан
ассистент Морено Алехандро 		1:1 20’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
48’ Торрейра Лукас Фелиш Жоау
Хуанми Хоакин 63’
63’ Лоди Ренан Эрмосо Марио
64’ Витоло Эррера Эктор
Лайнес Диего Руибал Айтор 75’
78’ Врсалько Шиме Триппьер Киран
Карвалью Вильям Родригес Гвидо 90’
Статистика
 8 Удары по воротам 10
4 Удары в створ 4
12 Фолы 13
5 Угловые 5
0 Офсайды 3
54% Владение мячом 46%
3 Cэйвы 4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
12 апреля в 12:57
Команда Симеоне и забивает крайне мало и похоже всё профукала в этом сезоне
Усы Пескова
Усы Пескова ответ creamboy (раскрыть)
12 апреля в 11:40, ред.
Отвечаю на твой вопрос: так считает не только Я, но и некоторые судьи, комментарии есть в интернете.
В правилах чётко написано, что если игрока выводят из равновесия в какую бы сторону он не бежал, и физический контакт мешает игроку принять норм мяч, то это нарушение, или жёлтая игроку за симуляцию.
В центре поля судья бы свистнул, а в штрафной не захотел при счёте 2:1.
А последние 3 класико Барса проиграла за последние 43 года. В этом сезоне Барса переписывает какие-то антирекорды. У них выигрывали и слабейшие клубы.
creamboy
creamboy ответ Усы Пескова (раскрыть)
12 апреля в 11:07, ред.
Тоесть ты считаешь что на Брейтвейте был пенальти,ну ок
Тогда ответь себе почему Барса не выигрывала у Реала два года,и проиграла последние три Класико,неужели всё изза судей и неужели Барса без пенальти ничего не может
LOpp
LOpp
12 апреля в 10:29
у Атлетико 10+ очков было преимущество. как же быстро все растеряли.
arsworld
arsworld
12 апреля в 10:10
И это очко, с каждым днем жим-жим.
Усы Пескова
Усы Пескова ответ No problems (раскрыть)
12 апреля в 09:54
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 апреля в 09:50
    Пол миллиарда евро не одолели 128)))
    Бывает)
    Усы Пескова
    Усы Пескова ответ creamboy (раскрыть)
    12 апреля в 09:49
      No problems
      No problems ответ Тео Джонс (раскрыть)
      12 апреля в 09:40
      Ты вроде как норм фан,просто признай,зачем все эти терки?,была бы Барса в такой ситуации, ты бы 100%писал бы другое.
      Это просто игра.
      Для кого бизнес,деньги,для нас терки,лишние нервотрепки,и как бы по больнее задеть.
      Мадрид закопал Барсу и дома,и в Каталонии.
      Были времена и Барса так делала.
      Это уже история, и ни какие вопли это уже не изменят.
      Отпусти.
      Мне лично п****,лищь бы Матрас стелился под нами и все.
      VeniaminS
      VeniaminS
      12 апреля в 09:15
      А на хвосте то Реал и Барса!!!
      112910415
      112910415
      12 апреля в 07:50
      Атлетико в чемпионы не хочет почему-то
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      12 апреля в 06:48
      Ну ну
      А кто то помню уже поздравлял Атлетико с чемпионством в 25 туре
      Incredulous
      Incredulous ответ Тео Джонс (раскрыть)
      12 апреля в 06:34
        RR117
        RR117
        12 апреля в 06:06
        Атлетико просто жестко опозорился во главе со своим тренером.

        Оторваться от ближайшего соперника на 12 очков и продуть все это до 1 очка, это я не знаю даже с чем сравнить?
        Наверное только с результатами Барселоны 3-0 от Ромы(первая матч 4-1).
        BarcelonaMD
        BarcelonaMD
        12 апреля в 03:23
        Скажу так Реал больше всего достоин взять Лигу ! Так как они обыграли Барсу и Атлетико !
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao
        12 апреля в 03:05
        Вся борьба развернётся между реалом и барсой. Напрягает, что из за дождя реал много сил потратил, а также лишился васкеса и Вальверде перед энфилдом. Я думал, что Атлетико протащит Суарес, но возраст сказался.
        амурец
        амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        12 апреля в 02:16
          амурец
          амурец
          12 апреля в 02:15
          что то сдали матрасы
          Brooklyn888
          Brooklyn888
          12 апреля в 02:00
          Надеюсь Реал все таки поставит всех на место ,спасибо Бетис !)
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          12 апреля в 01:05
          Яйцетряс из одного из лучших тренеров превратился в какого-то середняка... Какой задел ему дали "Барселона" и "Реал", а он все профукал. И в ЛЧ серые игры и вылет.
          Тео Джонс
          Тео Джонс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          12 апреля в 00:58, ред.
          Ты хотел сказать лишил Барсу ничьи как минимум, а то и победы, никаких трех или двух очков не должно быть и близко у сливочных. Стыдоба то какая, все же на виду=))
          creamboy
          creamboy ответ Усы Пескова (раскрыть)
          12 апреля в 00:43
          Реал больше Барсы,Атлетико и других достоин стать чемпионом и судьи здесь не причём
          И где это судья вчера накосячил?
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          12 апреля в 00:38
          Когда мяч попадал в спину и судья ставил пенальти, вы сливочные не говорили, что там не было пенальти.
          Триллиард процентный пенальти 😂😂😂
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ creamboy (раскрыть)
          12 апреля в 00:36
          Реал недостоин стать чемпионом, пока судьи их тянут!
          Барса 19 матчей шла без поражений, пока судья не стал вытаскивать с 3 места клуб Переса.
          creamboy
          creamboy
          12 апреля в 00:29
          Не быть Атлетико чемпионом в этом сезоне, я уверен в этом,нет у них чемпионской игры-они ещё много очков потеряют!
          Реал больше всех достоин стать чемпионом,Мадрид выиграл у всех ближайших соперников и календарь у сливочных попроще
          Ждём матч Барса-Атлетико и ничью в нём
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          12 апреля в 00:20
          Вас послушать, так вообще заговор против сливок. А по факту мы видим как судьи уходят с пакетами подарков с гербом Реала. Это вообще нормально?
          Королевскому клубу королевские подарки!!!
          Даже в финале ЛЧ Рамос забил гол с очевидного офсайда. И засчитали! А вы говорите тут все вместе, что пенальти не дали 😂😂😂
          Усы Пескова
          Усы Пескова
          12 апреля в 00:17
          Это хорошо. С мотиваторами проблемы в этом году. В Испании Симеоне сдал, а в Англии Клопп.
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          12 апреля в 00:15
          Вот вам и те 2 очка, которых судья лишил мадридский Реал в матче против Атлетико, не поставив триллиард процентный пенальти за игру рукой.
          И теперь, вместо того, чтоб у Атлетико было 66 очков, а у Реала 68, мы имеем следующее, у Атлетико 67, а у Реала 66.
          А каталонцы без стыда говорят, что судьи помогают Реалу! Тьфу.
          stanichnik
          stanichnik
          12 апреля в 00:09
          В испанской примере вновь обострилась борьба за первенство, а с учётом календаря, у Реала появились отличные шансы повторить прошлогодний успех.
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          12 апреля в 00:08
          И этому тренеру платят 50+ мультов в год, команда без яиц гыгы
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100