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1 : 1
завершен
11 апреля 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 124 - 508
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.2
Средний возраст: 29.4 - 27.2
Средний рост: 179.9 - 181.7
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-1-4-2
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Стадион Бенито Вильямарин
|5’
|0:1
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Карраско Янник
ассистент Корреа Анхель
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Тельо Кристиан
ассистент Морено Алехандро
|1:1
|20’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|48’
|Торрейра Лукас
|Фелиш Жоау
|Хуанми
|Хоакин
|63’
|63’
|Лоди Ренан
|Эрмосо Марио
|64’
|Витоло
|Эррера Эктор
|Лайнес Диего
|Руибал Айтор
|75’
|78’
|Врсалько Шиме
|Триппьер Киран
|Карвалью Вильям
|Родригес Гвидо
|90’
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|8
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|3
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|3
|Cэйвы
|4
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В правилах чётко написано, что если игрока выводят из равновесия в какую бы сторону он не бежал, и физический контакт мешает игроку принять норм мяч, то это нарушение, или жёлтая игроку за симуляцию.
В центре поля судья бы свистнул, а в штрафной не захотел при счёте 2:1.
А последние 3 класико Барса проиграла за последние 43 года. В этом сезоне Барса переписывает какие-то антирекорды. У них выигрывали и слабейшие клубы.
В правилах чётко написано, что если игрока выводят из равновесия в какую бы сторону он не бежал, и физический контакт мешает игроку принять норм мяч, то это нарушение, или жёлтая игроку за симуляцию.
В центре поля судья бы свистнул, а в штрафной не захотел при счёте 2:1.
А последние 3 класико Барса проиграла за последние 43 года. В этом сезоне Барса переписывает какие-то антирекорды. У них выигрывали и слабейшие клубы.
Тогда ответь себе почему Барса не выигрывала у Реала два года,и проиграла последние три Класико,неужели всё изза судей и неужели Барса без пенальти ничего не может
Тогда ответь себе почему Барса не выигрывала у Реала два года,и проиграла последние три Класико,неужели всё изза судей и неужели Барса без пенальти ничего не может
Видишь ли, просто столичный клуб нужно вытянуть, и никакая Барса не помешает судье.
Видишь ли, просто столичный клуб нужно вытянуть, и никакая Барса не помешает судье.
Бывает)
Бывает)
Это просто игра.
Для кого бизнес,деньги,для нас терки,лишние нервотрепки,и как бы по больнее задеть.
Мадрид закопал Барсу и дома,и в Каталонии.
Были времена и Барса так делала.
Это уже история, и ни какие вопли это уже не изменят.
Отпусти.
Мне лично п****,лищь бы Матрас стелился под нами и все.
Это просто игра.
Для кого бизнес,деньги,для нас терки,лишние нервотрепки,и как бы по больнее задеть.
Мадрид закопал Барсу и дома,и в Каталонии.
Были времена и Барса так делала.
Это уже история, и ни какие вопли это уже не изменят.
Отпусти.
Мне лично п****,лищь бы Матрас стелился под нами и все.
А кто то помню уже поздравлял Атлетико с чемпионством в 25 туре
А кто то помню уже поздравлял Атлетико с чемпионством в 25 туре
Оторваться от ближайшего соперника на 12 очков и продуть все это до 1 очка, это я не знаю даже с чем сравнить?
Наверное только с результатами Барселоны 3-0 от Ромы(первая матч 4-1).
Оторваться от ближайшего соперника на 12 очков и продуть все это до 1 очка, это я не знаю даже с чем сравнить?
Наверное только с результатами Барселоны 3-0 от Ромы(первая матч 4-1).
И где это судья вчера накосячил?
И где это судья вчера накосячил?
Триллиард процентный пенальти 😂😂😂
Триллиард процентный пенальти 😂😂😂
Барса 19 матчей шла без поражений, пока судья не стал вытаскивать с 3 места клуб Переса.
Барса 19 матчей шла без поражений, пока судья не стал вытаскивать с 3 места клуб Переса.
Реал больше всех достоин стать чемпионом,Мадрид выиграл у всех ближайших соперников и календарь у сливочных попроще
Ждём матч Барса-Атлетико и ничью в нём
Реал больше всех достоин стать чемпионом,Мадрид выиграл у всех ближайших соперников и календарь у сливочных попроще
Ждём матч Барса-Атлетико и ничью в нём
Королевскому клубу королевские подарки!!!
Даже в финале ЛЧ Рамос забил гол с очевидного офсайда. И засчитали! А вы говорите тут все вместе, что пенальти не дали 😂😂😂
Королевскому клубу королевские подарки!!!
Даже в финале ЛЧ Рамос забил гол с очевидного офсайда. И засчитали! А вы говорите тут все вместе, что пенальти не дали 😂😂😂
И теперь, вместо того, чтоб у Атлетико было 66 очков, а у Реала 68, мы имеем следующее, у Атлетико 67, а у Реала 66.
А каталонцы без стыда говорят, что судьи помогают Реалу! Тьфу.
И теперь, вместо того, чтоб у Атлетико было 66 очков, а у Реала 68, мы имеем следующее, у Атлетико 67, а у Реала 66.
А каталонцы без стыда говорят, что судьи помогают Реалу! Тьфу.