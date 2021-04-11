В 25 Браво Клаудио Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 5 Бартра Марк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 10 Пасы: 95 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 23 Манди Айсса Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 15 Морено Алехандро Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 57 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 22 Эмерсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 10 Каналес Серхио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 21 Родригес Гвидо Фолов заработано: 4 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 89

П 17 Хоакин Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 63

П 24 Руибал Айтор Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 75

П 11 Тельо Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 8 Фекир Набиль Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Роблес Хоэль

З 33 Миранда

З 2 Монтойя Мартин

З 12 Сидней

П 4 Акуоку Пол

П 14 Карвалью Вильям Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

Н 20 Лайнес Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

Н 16 Морон Лоренцо

Н 19 Фекир Яссин