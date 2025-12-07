Сафонов не пропустил ни одного мяча в первом матче за ПСЖ в сезоне

«Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал россиянин Матвей Сафонов, со счетом 5:0 обыграл «Ренн» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже.
В составе победителей два мяча забил грузинский игрок Хвича Кварацхелия (28-я, 67-я минуты), по одному голу на счету Сенни Меюлю (39), Ибраима Мбайе (88) и Гонсалу Рамуша (90+1). На 74-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник «Ренна» Жереми Жаке.
Сафонов провел первый официальный матч за ПСЖ в текущем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 играх различных турниров нынешнего сезона.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
ПСЖ набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ланса» на 1 очко. «Ренн» с 24 очками располагается на 6-й строчке.
В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Мецем», «Ренн» примет «Брест». Встречи пройдут 13 декабря.
Матвей, о котором шла речь выше, возможно хороший, талантливый вратарь, но когда его воспевают при любом удобном случае, для меня это не совсем нормально, и даже лицемерно. То же самое было с Головиным в "Монако", с Захаряном в "Сосьедаде". Ну смогли пробиться парни в хорошие европейские клубы и чемпионаты, но давайте будем честны, они не стали там звёздами мирового масштаба, а были неплохими середняками и не больше.
Вот то же самое сейчас и с Сафоновым. Парня за долгое время впервые поставили в основу, он, без преувеличения, хорошо отстоял, сделав два отличных спасения, вот и всё. Но новости по отечественным ресурсам разлетелись с таким пафосом, как будто Матвей провёл с десяток матчей на ноль, сделав при этом несчётное количество сейвов. Это мне напоминает недавнюю новость, где "Интер Майами" обыграл "Нью-Йорк Сити" со счётом 5:1, а заголовок был, что победа была одержана благодаря Месси, который по факту к этим 5-ти голам имел отношение одной голевой передачей.
По совести сказать..., я для себя пока так и не решил, изумляться, возмущаться или свыкаться с этим... Наверное выберу последнее...
К примеру, вратарь Сочи (идущим на последнем месте в РПЛ) Дегтев в последнем матче тоже не пропустил ни одного мяча. Может его в ПСЖ, чем он хуже Сафонова или Шевалье.
А тут вдруг на Шевалье клином свет сошёлся и всё. Ладно бы был он прям безупречен, как стена, но ведь уй там
Короче, с почином, может дальше лучше будет
Ренн это не Пари НН, у них защита стоит как клуб РПЛ
