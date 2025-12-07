Top.Mail.Ru
Сафонов не пропустил ни одного мяча в первом матче за ПСЖ в сезоне

07 декабря 2025, 00:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал россиянин Матвей Сафонов, со счетом 5:0 обыграл «Ренн» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже.

В составе победителей два мяча забил грузинский игрок Хвича Кварацхелия (28-я, 67-я минуты), по одному голу на счету Сенни Меюлю (39), Ибраима Мбайе (88) и Гонсалу Рамуша (90+1). На 74-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник «Ренна» Жереми Жаке.

Сафонов провел первый официальный матч за ПСЖ в текущем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 играх различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ПСЖ набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ланса» на 1 очко. «Ренн» с 24 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Мецем», «Ренн» примет «Брест». Встречи пройдут 13 декабря.

Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 декабря в 20:16, ред.
А меня коробит от того, как люди лицемерят (речь не о вас) и выдают желаемое за действительное только по причине национальной принадлежности. Я человек старой закалки, с патриотическими взглядами, с любовью ко всему своему, родному. Но при этом я за адекватность и трезвое суждение, за объективную оценку ситуации. Я очень хочу чтобы отечественный футбол был на высоком уровне, чтобы мы гордились нашими футболистами, чтобы их имена гремели на весь мир. Но я никогда не буду хвалить того, кто этого не заслужил, только потому что он наш.

Матвей, о котором шла речь выше, возможно хороший, талантливый вратарь, но когда его воспевают при любом удобном случае, для меня это не совсем нормально, и даже лицемерно. То же самое было с Головиным в "Монако", с Захаряном в "Сосьедаде". Ну смогли пробиться парни в хорошие европейские клубы и чемпионаты, но давайте будем честны, они не стали там звёздами мирового масштаба, а были неплохими середняками и не больше.

Вот то же самое сейчас и с Сафоновым. Парня за долгое время впервые поставили в основу, он, без преувеличения, хорошо отстоял, сделав два отличных спасения, вот и всё. Но новости по отечественным ресурсам разлетелись с таким пафосом, как будто Матвей провёл с десяток матчей на ноль, сделав при этом несчётное количество сейвов. Это мне напоминает недавнюю новость, где "Интер Майами" обыграл "Нью-Йорк Сити" со счётом 5:1, а заголовок был, что победа была одержана благодаря Месси, который по факту к этим 5-ти голам имел отношение одной голевой передачей.
Karkaz
Karkaz
07 декабря в 20:00
Хвича продолжает забивать
derrik2000
derrik2000
07 декабря в 16:30
Смотрю, пошла предпродажная реклама для Матвея. ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
07 декабря в 15:47, ред.
Меня не то коробит. Меня коробит, когда люди не отдают себе отчет в том, что ложат на весы и какого результата при этом ждут. Искренне (!), заметьте, ждут...
По совести сказать..., я для себя пока так и не решил, изумляться, возмущаться или свыкаться с этим... Наверное выберу последнее...
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
07 декабря в 15:39
Ну, если исходить из логики автора статьи, то ваш двоюродный внучок ничем не хуже и Дегтева, и Сафонова. Так что вы внучку намекните, что у него есть вполне реальные шансы побороться за место в рамке парижского гранда.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
07 декабря в 14:03, ред.
А мой двоюродный внучок вчера во дворе тоже на ноль отстоял. Чем он хуже Дегтева ?
Drosmo
Drosmo
07 декабря в 13:37
Одна единственная, отдельно взятая игра, и сразу хвалебные оды и всеобщее признание. Не рановато ли?

К примеру, вратарь Сочи (идущим на последнем месте в РПЛ) Дегтев в последнем матче тоже не пропустил ни одного мяча. Может его в ПСЖ, чем он хуже Сафонова или Шевалье.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
07 декабря в 13:27
В НБА Демина почти каждый день благотворят наши источники, в футболе Сафонова) Ну играют, ну молодцы, но нужно ли столько информации вкидывать в инфополе о них? На каждый чих)
Asper
Asper
07 декабря в 12:58
Странно, что даже с Донной более-менее конкурировал и получал прилично времени для второго вратаря при топовом первом.
А тут вдруг на Шевалье клином свет сошёлся и всё. Ладно бы был он прям безупречен, как стена, но ведь уй там
Короче, с почином, может дальше лучше будет
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 12:05, ред.
Мотя и Хвича лучшие. Вот кто нужен Слоту
Ренн это не Пари НН, у них защита стоит как клуб РПЛ
альсато
альсато
07 декабря в 11:50
ну них...я себе достижение)))))
jRest
jRest
07 декабря в 11:25
Судя по заголовку, Соккер тоже подключился к нашему стёбу 😁
112910415
112910415
07 декабря в 11:15
не подвёл ,молодец
lotsman
lotsman ответ Kosmos58 (раскрыть)
07 декабря в 10:40
Были. Два удара за всю игру.
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 09:48
Да все равно на ЧМ Шевалье возьмут, а не сафона)))
Kosmos58
Kosmos58
07 декабря в 09:15
А удары в створ ворот Моти были?
Bad Listener
Bad Listener
07 декабря в 09:14, ред.
Так он и до этого не пропускал, полсезона прошло, а Сафонову ещё никто не забил
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 09:12
Сафонову дали шанс и как же он отблагодарил — уверенная игра, спокойствие, будто каждый тур в основе выходит. ПСЖ вообще красавцы сегодня, разнесли „Ренн“ без вариантов. Хвича — огонь, просто делает разницу. Рад за Матвея, давно ждали его дебюта в сезоне, пусть дальше только прибавляет. Может, и за основу поборется, если будет так же играть.
112910415
112910415
07 декабря в 09:12
ух ты !
VeniaminS
VeniaminS
07 декабря в 09:07
Молодец Сафонов,так и держать !!!
Гость
