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0 : 1
завершен
01 мая 2021, 17:15
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 23.4 - 430
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 2.2
Средний возраст: 26.8 - 27.7
Средний рост: 183.3 - 181.6
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 4-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Мартинес Валеро
|23’
|0:1
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Льоренте Маркос
ассистент Карраско Янник
|36’
|Лемар Тома
|41’
|Карраско Янник
|Пере Милья
|69’
|Бойе Лукас
|75’
|Барраган Антонио
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пьятти Пабло
|Моренте Тете
|46’
|Барраган Антонио
|Паласиос Элибелтон
|46’
|57’
|Фелиш Жоау
|Лемар Тома
|65’
|Коке
|Корреа Анхель
|Нино
|Пере Милья
|71’
|Родригес Виктор
|Санчес Хосема
|80’
|Фернандес Хосан
|Марконе Иван Хосе
|80’
|82’
|Фелипе
|Хименес Хосе
|82’
|Ньигес Сауль
|Суарес Луис
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|6
|Удары по воротам
|11
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|1
|Удары в створ
|4
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|20
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|4
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|3
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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