В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 83

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 83

З 19 Джимсити Берат Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 83

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 83

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 83

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 82

П 18 Малиновский Руслан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 83

П 88 Пашалич Марио Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 56

П 11 Фройлер Ремо Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 83

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 24 Карнесекки Марко

В 31 Росси Франческо

З 13 Кальдара Маттиа

З 26 Мохика Хоан

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 38

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 27

Н 7 Ламмерс Сэм Минут сыграно: 1

Н 9 Муриэль Луис Минут сыграно: 1