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1 : 4
завершен
30 сентября 2020, 21:45
среда
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Стадион Олимпико
|10’
|0:1
|Госенс Робин
|32’
|0:2
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Хатебур Ханс
ассистент Госенс Робин
|41’
|0:3
|Гомес Алехандро
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Кайседо Фелипе
ассистент Милинкович-Савич Сергей
|1:3
|57’
|61’
|1:4
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Гомес Алехандро
ассистент Малиновский Руслан
|Марушич Адам
|12’
|17’
|Джимсити Берат
|26’
|Фройлер Ремо
|Альберто Луис
|26’
|Лейва Лукас
|40’
|Катальди Данило
|70’
|Ачерби Франческо
|72’
|Кайседо Фелипе
|75’
|90+4’
|Толой Рафаэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ромеро Кристиан
|Джимсити Берат
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|49’
|56’
|Де Рон Мартен
|Пашалич Марио
|Баштуш
|Раду Штефан
|58’
|Эскаланте Гонсало
|Альберто Луис
|70’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Милинкович-Савич Сергей
|70’
|Андерсон Джаван
|Лаццари Мануэль
|70’
|82’
|Муриэль Луис
|Гомес Алехандро
|82’
|Ламмерс Сэм
|Сапата Дуван
|90+1’
|Мохика Хоан
|Госенс Робин
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|14
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|9
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|7
|Угловые
|2
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|2
|Cэйвы
|4
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|6
|Предупреждения
|3
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