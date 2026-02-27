«Наполи» включил в трансфер Осимхена «анти-Юве» пункт на €70 млн

1772177493

сегодня, 10:31

«Наполи», по сообщениям СМИ , предусмотрительно включил в соглашение по трансферу нападающего в «Галатасарай» прошлым летом особый «анти-Юве» пункт.

27‑летний форвард перешёл в стамбульский клуб на постоянной основе после успешной аренды, но продолжает фигурировать в слухах о возможном возвращении в Италию — в частности, им всерьёз интересуется «Ювентус».

Однако, как пишет La Gazzetta dello Sport, реализовать такой трансфер будет непросто: если «Галатасарай» продаст Осимхена любой итальянской команде, клуб будет обязан выплатить «Наполи» дополнительную компенсацию в размере 70 млн евро.

Этот пункт действует в течение 24 месяцев, поэтому возвращение нигерийца в Серию А вряд ли возможно как минимум до лета 2027 года.