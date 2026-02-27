Top.Mail.Ru
«Наполи» включил в трансфер Осимхена «анти-Юве» пункт на €70 млн

сегодня, 10:31

«Наполи», по сообщениям СМИ, предусмотрительно включил в соглашение по трансферу нападающего Виктора Осимхена в «Галатасарай» прошлым летом особый «анти-Юве» пункт.

27‑летний форвард перешёл в стамбульский клуб на постоянной основе после успешной аренды, но продолжает фигурировать в слухах о возможном возвращении в Италию — в частности, им всерьёз интересуется «Ювентус».

Однако, как пишет La Gazzetta dello Sport, реализовать такой трансфер будет непросто: если «Галатасарай» продаст Осимхена любой итальянской команде, клуб будет обязан выплатить «Наполи» дополнительную компенсацию в размере 70 млн евро.

Этот пункт действует в течение 24 месяцев, поэтому возвращение нигерийца в Серию А вряд ли возможно как минимум до лета 2027 года.

всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 13:34
Вот жуки!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:22
Осимхен в Старой Синьоре? Не верю. Ювентусу нужно строить абсолютно новую команду.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:17
Какие-то просто жуткие истории...
tp97agesfs42
tp97agesfs42 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:10
Затем, что в Барсе он нужен - как в бане пассатижи.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:06
про аренду не сказано, год поиграет в аренде из Турции в Италии, а потом на постоянке перейдет. Де Лаурентис думает что он очень хитрый, но найдутся хитрее, хоть он действительно очень хитрый))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:41, ред.
Вот уж действительно зачем!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:39
Осимхена лучше в Барсу или в АПЛ.
зачем ему возвращаться в Серию А?!
112910415
112910415
сегодня в 11:06, ред.
на нет и суда нет ! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:34
А зачем Осимхену на понижение идти?)
Гость
