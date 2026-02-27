Миллер оценил вклад Семака в триумфы «Зенита»

как игрок и как главный тренер внес колоссальный вклад в чемпионские успехи петербургского «Зенита». Об этом в поздравлении к 50‑летнему юбилею специалиста заявил председатель правления «Газпрома» .

Уважаемый Сергей Богданович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. 50 лет — это знаковый рубеж, когда можно подводить итоги и ставить цели на будущее. Если емко об итогах: два чемпионства «Зенита» — когда вы были игроком, еще одно — когда входили в тренерский штаб, и шесть чемпионств подряд — когда стали главным тренером. В каждой золотой звезде на эмблеме клуба есть ваш огромный личный вклад. Результат более чем убедительный. Что касается будущего, то впереди еще много амбициозных целей и задач. Сергей Богданович, желаю вам долгих лет на посту главного тренера «Зенита». Новых успехов, новых побед. И продолжим работу! «Зенит» — чемпион!