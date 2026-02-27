Top.Mail.Ru
Миллер оценил вклад Семака в триумфы «Зенита»

сегодня, 14:11

Сергей Семак как игрок и как главный тренер внес колоссальный вклад в чемпионские успехи петербургского «Зенита». Об этом в поздравлении к 50‑летнему юбилею специалиста заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Уважаемый Сергей Богданович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. 50 лет — это знаковый рубеж, когда можно подводить итоги и ставить цели на будущее. Если емко об итогах: два чемпионства «Зенита» — когда вы были игроком, еще одно — когда входили в тренерский штаб, и шесть чемпионств подряд — когда стали главным тренером. В каждой золотой звезде на эмблеме клуба есть ваш огромный личный вклад. Результат более чем убедительный. Что касается будущего, то впереди еще много амбициозных целей и задач. Сергей Богданович, желаю вам долгих лет на посту главного тренера «Зенита». Новых успехов, новых побед. И продолжим работу! «Зенит» — чемпион!

Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:18
Может всё таки Серёге игроки уже галстук подарили ? ( Вопрос от болельщика Балтики)...)
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:39
+10000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если я правильно понял, увольнять его не собираются...)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:54
С юбилеем, Богданыч!!!
–-––————————————-
Кто это там с Зенитом?
Известна мне его рожа...
Значит пора знакомиться,
Тренер — Семак Серёжа.

Ведёт себя этот парень,
Как кандидат всех наук,
А приглядишься внимательней,
Простой луганский физрук.

Но титулован он очень жутко
И этого не отнять —
Тринадцать трофеев, не шутка,
Не каждый сможет поднять....

Кто сегодня сильнее?
Этого не угадать...
Матч, начнись поскорее,
Нам надоело ждать.

P.S. Я написал это к матчу Зенит - Балтика, а тут и Юбилей подоспел...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:39
50 Семаку? Ну если чемпионство не возьмут, можно и этот юбилей перенести на год
adekvat
adekvat
сегодня в 14:34
Посмотрим что он запоет в конце сезона, когда Зенит опять без чемпионства останется.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:30
сидит человек тихонько, не мешает чемпионствам.. если Манчини был манекеном для шарфика - тут просто манекен... в чулане.
Гость
