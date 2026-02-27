Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

Завершились стыковые матчи, и стали известны все 32 участника 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций. В лигочемпионских турнирах участвовали по 36 команд на групповом этапе.
Лига Европы:
Прямой выход — «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланд», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург», «Рома».
Через плей-офф — «Ференцварош», «Лилль», «Штутгарт», «Панатинаикос», «Ноттингем Форест», «Сельта», «Болонья», «Генк».
Лига конференций:
Прямой выход — «Страсбур», «Ракув», АЕК (Афины), «Спарта Прага», «Райо Вальекано», «Шахтёр», «Майнц», АЕК Ларнака.
Через плей-офф — «Риека», «Самсунспор», АЗ, «Фиорентина», «Лех», «Кристал Пэлас», «Сигма», «Целе» (с россиянином Никитой Иосифовым).
Жеребьёвка пар 1/8 финала пройдёт 27 февраля, первые матчи — 12 марта, ответные — 19 марта.
карабкается, свою правду ищет!
и чуть было не вылетела))))
