Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

сегодня, 08:31

Завершились стыковые матчи, и стали известны все 32 участника 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций. В лигочемпионских турнирах участвовали по 36 команд на групповом этапе.

Лига Европы:
Прямой выход — «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланд», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург», «Рома».
Через плей-офф — «Ференцварош», «Лилль», «Штутгарт», «Панатинаикос», «Ноттингем Форест», «Сельта», «Болонья», «Генк».

Лига конференций:
Прямой выход — «Страсбур», «Ракув», АЕК (Афины), «Спарта Прага», «Райо Вальекано», «Шахтёр», «Майнц», АЕК Ларнака.
Через плей-офф — «Риека», «Самсунспор», АЗ, «Фиорентина», «Лех», «Кристал Пэлас», «Сигма», «Целе» (с россиянином Никитой Иосифовым).

Жеребьёвка пар 1/8 финала пройдёт 27 февраля, первые матчи — 12 марта, ответные — 19 марта.

Источник: itar-tass.com
y-ago
y-ago ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:41
Я бы еще сюда Брагу добавил.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:17
Теперь нужно ждать жеребьёвку. И надеяться на сюрпризы..
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:12
Эмери главный специалист по Лиге Европы
6x8nwazssraw
6x8nwazssraw
сегодня в 10:10
В Лиге Европы фавориты просматриваются, а в Лиге Конференций особо нет.
swbjzw98g5v2
swbjzw98g5v2
сегодня в 10:07
Играют команды в основном второго, а то и третьего сорта.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:04
сегодня рестарт РПЛ!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:04
все 9 английских клубов в плей офф еврокубков!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:00
В ЛЕ Астон Вилла, Порту, Рома, если между собой не пересекутся на ранней стадии, наиболее вероятные фавориты.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:41
Но все равно это позор
shur
shur
сегодня в 09:39
...вот не нарадуюсь на англичан, в любом турнире хоть одна да
карабкается, свою правду ищет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:34
Фиорентина слишком рано поверила что все сделано.
и чуть было не вылетела))))
