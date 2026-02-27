Чемпионская гонка и борьба за выживание: в пятницу возобновляется сезон РПЛ

1772139910

Российская премьер-лига ( РПЛ ) после зимней паузы возобновляется матчами 19-го тура. Первым событием станет противостояние между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой» на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

«Зенит», занимающий второе место в турнирной таблице с 39 очками после 18 матчей, является одним из главных претендентов на чемпионский титул. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего одно очко. «Балтика», с 35 очками на пятом месте, удивила многих своим результатом в первой части сезона.

Дмитрий Аленичев, четырехкратный чемпион России, считает «Зенит» и «Краснодар» главными фаворитами на чемпионство.

«Я думаю, что вряд ли кто-то влезет в гонку этих двух команд, — сказал Аленичев. — „Зенит“ еще купил Джона Джона, Джона Дурана. Это хорошие футболисты, и это говорит о том, что „Зенит“ не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат».

В зимнее трансферное окно «Зенит» укрепился защитником Игорем Дивеевым из ЦСКА и полузащитником Джоном Джоном из бразильского «Брагантино». Кроме того, на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» присоединился колумбийский нападающий Джон Дуран. «Балтика», между тем, потеряла защитника Владислава Сауся, который перешел в московский «Спартак», и полузащитника Сергея Пряхина, присоединившегося к грозненскому «Ахмату».

Возможные проблемы после возобновления чемпионата

Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что второй этап чемпионата пройдет без скандалов и катаклизмов, и что все решится в последнем туре. Он также отметил, что лига совместно с клубами анализирует готовность полей к рестарту сезона, учитывая погодные аномалии. В случае необходимости будут использованы специальные красные мячи для игр во время снежной погоды.

«Всех поздравляю с возвращением РПЛ . Все соскучились, — сказал Алаев. — Если оценивать межсезонье, то я рад, что у всех клубов программа выполнена, практически все запланированные матчи сыграны. Трансферное окно закрыто, оно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят».

«Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — добавил президент РПЛ .

Также Алаев рассказал, что хочет видеть во второй части сезона. «Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», — сказал он.

Из переходов, которые состоялись во время зимнего окна, он выделил обмен Дивеева на Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом», трансферы Джона Джона, Джона Дурана в команду из Санкт-Петербурга, а также полузащитника Дмитрия Баринова из столичного «Локомотива» в ЦСКА .

Эксперты считают, что помимо «Зенита» и «Краснодара», в борьбу за чемпионство может включиться и ЦСКА , который активничал на трансферном рынке. «Локомотив», идущий третьим, также сохраняет шансы на медали, несмотря на неактивность на рынке зимой.

