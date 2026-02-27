Top.Mail.Ru
13 рефери ФНЛ получили обвинения во влиянии на результаты матчей

сегодня, 17:52

13 футбольных арбитров, обслуживавших матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обвинены в сговоре для влияния на результаты 22 встреч с участием московского «Торпедо». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Арбитрам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 184 УК РФ. Им избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — написала она в Telegram. Незаконные действия включали передачу денег судьям за нужные исходы матчей в Москве и других регионах.

Ранее по аналогичным статьям обвинили директора клуба Валерия Скородумова и владельца Леонида Соболева. Каждому грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Торпедо М
Источник: itar-tass.com
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 21:37
К ним надо прибавить бригаду ВАР сегодняшнего матча
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:27
Сейчас на Матч ТВ в кадре еще один претендент, прям ярый…
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:09
))))))))))))))))))))))))🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 21:00
Это аксиома! Это же везде и всегда было... С незапамятных времен. Стрелочник как мы их называем. Даже во всем известном щас скандале мировом не докопаются до истины. Не дадут... А тут..
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:00, ред.
Так судьи всегда влияют на исход матча, работа у них такая, тут надо разобраться скорее есть ли в этом влиянии корыстный умысел
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:53
Вить я дописал через минуту. Ты мог и не увидеть сначала. Я тоже уже через букву вижу!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:50
Извини, Володя, плохо стал видеть, старость, ничего не попишешь.. Сам страдаю. Понятно, спасибо, что подкорректировал.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:40
Мне кажется, нам просто бросили кость.... Это все мелочь, но их принесут в жертву — таких не жалко.... А отчитаются красиво..
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:37, ред.
Вить я имел ввиду другие страны... Там написано
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:22
Такого еще не видел. Поищу в инете.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:15
Приветствую, Володя!!!
А что другие лиги, если всё это- футбол одной страны...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:09, ред.
Приветствую Виктор! Не думаю, что в других лигах лучше!имею ввиду страны... Последнее время тоже результаты "интересные" попадаются
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:05
...подкину эмоций,однако!!!
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 19:35
Привет, Тезка!!!
А мне, Макс везде мерещится...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Vilar
Vilar
сегодня в 19:32
Виктор, приветствую! Это Тёска.
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 19:29
Да, Макс, именно так!!!)))
Vilar
Vilar
сегодня в 19:26
Идеология Лахновского: "Человек хочет жить и жрать!", к сожалению, жива, а в нынешнее время цветёт буйным цветом!
Capral
Capral
сегодня в 19:24
Даже в советское время судьи часто ошибались, но я не припомню откровенного подкупа арбитров. Да что там подкуп, за минимальную взятку могли наказать длительным тюремным заключением. А сейчас, всё так откровенно, так подло, и фактически безнаказанно, потому что, то, о чем сейчас говорят- это наверняка лишь малая часть того, что вообще творилось и творится в российском футболе. Мда, такого беспредела даже не припомню.
Помню, давно еще, во времена перестройки, известный профессор Амосов сказал: "Демократия- это сильнейшее лекарство от всех болезней! Но если его передозировать- это может привести к летальному исходу..."
particular
particular
сегодня в 19:14
Вершина айсберга, которую особо ворошить не станут...
Разумеется, в РПЛ подобного нет и быть не может...
Futurista
Futurista
сегодня в 19:12
Вот это "торпеда"...прямо ниже ватерлинии жизни...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:06
Теперь не мешало бы ещё провести такие же расследования и в РПЛ, там тоже были подозрительные матчи, точнее их результаты.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:05
Торпедо ещё легко отделалось, пожалели их.
Скупили почти всех судей и вместо того, что бы лишится лицензии их оставили в первой лиге.
Если всё докажут, то могут пересмотреть мягкое наказание.
vsdndsk8cq9j
vsdndsk8cq9j
сегодня в 18:50
Не кисло так 7 лет тюряги получить.....
Capral
Capral
сегодня в 18:45
Ужас, что творится...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:34
А это уже официальная информация...
