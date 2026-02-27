13 рефери ФНЛ получили обвинения во влиянии на результаты матчей

13 футбольных арбитров, обслуживавших матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обвинены в сговоре для влияния на результаты 22 встреч с участием московского «Торпедо». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Арбитрам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 184 УК РФ. Им избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — написала она в Telegram. Незаконные действия включали передачу денег судьям за нужные исходы матчей в Москве и других регионах.
Ранее по аналогичным статьям обвинили директора клуба Валерия Скородумова и владельца Леонида Соболева. Каждому грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
