Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

Словенский «Целе», за который выступает российский полузащитник Никита Иосифов, в 1/8 финала Лиги конференций сыграет с греческим АЕКом. Жеребьёвка прошла в швейцарском Ньоне.
Афинский клуб возглавляет бывший тренер московских ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич.
Также были сформированы остальные пары 1/8 финала Лиги конференций:
«Лех» (Польша) — «Шахтёр» (Украина)
АЗ (Нидерланды) — «Спарта» (Чехия)
«Кристал Пэлас» (Англия) — АЕК Ларнака (Кипр)
«Фиорентина» (Италия) — «Ракув» (Польша)
«Самсунспор» (Турция) — «Райо Вальекано» (Испания)
«Сигма» (Чехия) — «Майнц» (Германия)
«Риека» (Хорватия) — «Страсбур» (Франция)
В Лиге Европы в 1/8 финала встретятся:
«Болонья» — «Рома»
«Генк» (Бельгия) — «Фрайбург» (Германия)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Брага» (Португалия)
«Штутгарт» (Германия) — «Порту» (Португалия)
«Панатинаикос» (Греция) — «Бетис» (Испания)
«Ноттингем Форест» (Англия) — «Мидтьюлланд» (Дания)
«Сельта» (Испания) — «Лион» (Франция)
«Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция)
Первые матчи 1/8 финала обоих турниров запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.