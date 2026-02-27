Top.Mail.Ru
Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

сегодня, 16:45

Словенский «Целе», за который выступает российский полузащитник Никита Иосифов, в 1/8 финала Лиги конференций сыграет с греческим АЕКом. Жеребьёвка прошла в швейцарском Ньоне.

Афинский клуб возглавляет бывший тренер московских ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич.

Также были сформированы остальные пары 1/8 финала Лиги конференций:

«Лех» (Польша) — «Шахтёр» (Украина)

АЗ (Нидерланды) — «Спарта» (Чехия)

«Кристал Пэлас» (Англия) — АЕК Ларнака (Кипр)

«Фиорентина» (Италия) — «Ракув» (Польша)

«Самсунспор» (Турция) — «Райо Вальекано» (Испания)

«Сигма» (Чехия) — «Майнц» (Германия)

«Риека» (Хорватия) — «Страсбур» (Франция)

В Лиге Европы в 1/8 финала встретятся:

«Болонья»«Рома»

«Генк» (Бельгия) — «Фрайбург» (Германия)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Брага» (Португалия)

«Штутгарт» (Германия) — «Порту» (Португалия)

«Панатинаикос» (Греция) — «Бетис» (Испания)

«Ноттингем Форест» (Англия) — «Мидтьюлланд» (Дания)

«Сельта» (Испания) — «Лион» (Франция)

«Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция)

Первые матчи 1/8 финала обоих турниров запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.

Источник: itar-tass.com
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:23
мало кто сможет дорогу Эмери перейти. разве что Порту, что сомневаюсь, ну или лесники свои же, а ну и Рома. подбор немцев португальцев и испанцев не впечатляет. проблемы дома у всех разве что кроме того же Порту, Штутгарта и Ромы
lazzioll
lazzioll ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:18
это еще не все, потом еще Лех можно словить будет.))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:05
В 70-80х Кубок УЕФА гораздо интересней был, там неудачники своих чемпионатов играли и не было столько лишних команд, не имеющих к этому турниру никакого отношения. А сейчас понаберали кого угодно, лишбы для численности, вот и пропал интерес...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:56
Фиалкам опять поляки достались
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:41
Слабенько по именам. Раньше было интереснее. Не хватает из лч команд.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:12
Пи...ц. Надо же было две итальянские команды свести вместе.
Capral
Capral
сегодня в 17:09
Вчера очень Лиль понравился, поболею за него...
Гость
