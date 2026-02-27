Казахстанский клуб выставили на продажу за 2 тысячи долларов

1772141402

сегодня, 00:30

Управление физкультуры и спорта Туркестанской области Казахстана инициировало продажу профессионального футбольного клуба «Туран» через аукцион. Команда, которая в прошлом сезоне покинула премьер-лигу, выставлена на торги с начальной ценой в 1 миллион тенге (примерно 2,1 тысячи долларов).

Согласно оценке, указанная сумма отражает рыночную стоимость клуба с учетом всех его обязательств и долгов. Участвовать в торгах могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, включая иностранных инвесторов. Победитель аукциона должен будет подтвердить наличие на счете не менее 200 миллионов тенге (около 400 тысяч долларов), которые он готов вложить в развитие футбола. Аукцион начнется 3 марта, и продажа возможна даже при единственном участнике.

Покупатель клуба обязан соблюдать ряд условий:

- Сохранять численность штата в течение 10 лет

- Организовать юношескую академию

- Инвестировать в подготовку женской команды

- Заключить договоры со стадионами

- Не иметь права на перепродажу клуба или передачу его в доверительное управление

- Вывести «Туран» в премьер-лигу уже в 2027 году.

«Туран» был основан в 2002 году. В премьер-лиге Казахстана команда провела всего четыре сезона (2021–2022 и 2024–2025 годы) и дважды доходила до четвертьфинала Кубка страны. В составе клуба в основном выступают казахстанские футболисты, а также игроки из России и Европы.

На тот же аукцион выставлен еще один казахстанский клуб — «Атырау» из одноименного города. В отличие от «Турана», этот клуб имеет более богатую историю: в 2009 году он завоевал Кубок Казахстана, а в прошлом сезоне с трудом сохранил место в премьер-лиге. Соответственно, начальная цена на «Атырау» значительно выше — 175,6 миллиона тенге (около 351 тысячи долларов), а требования к инвесторам жестче. Торги по этому клубу пройдут 10 марта.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2025 году в Казахстане был принят закон, запрещающий выплату зарплат иностранным спортсменам за счет бюджетных средств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что спорт должен стать прибыльным бизнесом, а не существовать исключительно за счет государственных средств. В связи с этим ряд клубов страны был выставлен на продажу. Например, в этом году администрация Шымкента подписала меморандум о приватизации клуба премьер-лиги «Ордабасы» (победителя чемпионата 2023 года) с крупной строительной компанией Integra Construction KZ.