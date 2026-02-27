Top.Mail.Ru
Фанат набросился на Месси во время матча в Пуэрто-Рико

сегодня, 12:16

Во время товарищеского матча в Пуэрто-Рико между эквадорским «Индепендьенте дель Валье» и американским «Интер Майами» один из болельщиков выбежал на поле и повалил на газон нападающего клуба из США Лионеля Месси, сообщает Marca.

Инцидент произошёл в концовке второго тайма: фанат подбежал к Месси сзади, обнял его и вместе с ним рухнул на поле, после чего был оперативно оттянут телохранителями аргентинца.

Встреча завершилась победой «Интер Майами» со счётом 2:1, а Месси стал автором победного гола, реализовав пенальти на 70-й минуте.

zp5kn54cbqcb
zp5kn54cbqcb
сегодня в 13:59
Это у него любовь такая... Нетрадиционная.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:46
А заголовок как будто фанат его убить хотел
shur
shur
сегодня в 13:46, ред.
.....Фанат набросился на Месси,
Обнял, свалил,поцеловал!
От потрясения такого,
Наш Лео весь затрепетал!
О Боги совершилось чудо!
И жизнь становится светлей!
Теперь весь месяц фан без бани!
Традиция такая у людей!
vdbjdpx4fmch
vdbjdpx4fmch
сегодня в 12:51
Интересно чтобы он с ним сделал, если не охрана
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:36
Какой любвиобильный фанат) надеюсь он не был голым
