Фанат набросился на Месси во время матча в Пуэрто-Рико

Во время товарищеского матча в Пуэрто-Рико между эквадорским «Индепендьенте дель Валье» и американским «Интер Майами» один из болельщиков выбежал на поле и повалил на газон нападающего клуба из США Лионеля Месси, сообщает Marca.
Инцидент произошёл в концовке второго тайма: фанат подбежал к Месси сзади, обнял его и вместе с ним рухнул на поле, после чего был оперативно оттянут телохранителями аргентинца.
Встреча завершилась победой «Интер Майами» со счётом 2:1, а Месси стал автором победного гола, реализовав пенальти на 70-й минуте.
Обнял, свалил,поцеловал!
От потрясения такого,
Наш Лео весь затрепетал!
О Боги совершилось чудо!
И жизнь становится светлей!
Теперь весь месяц фан без бани!
Традиция такая у людей!
