Фанат набросился на Месси во время матча в Пуэрто-Рико

1772183775

сегодня, 12:16

Во время товарищеского матча в Пуэрто-Рико между эквадорским «Индепендьенте дель Валье» и американским «Интер Майами» один из болельщиков выбежал на поле и повалил на газон нападающего клуба из США , сообщает Marca.

Инцидент произошёл в концовке второго тайма: фанат подбежал к Месси сзади, обнял его и вместе с ним рухнул на поле, после чего был оперативно оттянут телохранителями аргентинца.

Встреча завершилась победой «Интер Майами» со счётом 2:1, а Месси стал автором победного гола, реализовав пенальти на 70-й минуте.