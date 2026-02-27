В Минфине РФ заявили, что вопрос возвращения пива на стадионы рассматривают

Вопрос о возвращении продажи пива на стадионах в России по‑прежнему остаётся нерешённым из‑за разногласий между ведомствами, сообщили в пресс-службе Минфина.
Там напомнили, что ещё в 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий розничную продажу пива на спортивных сооружениях во время соревнований, однако подготовка и внесение поправок до сих пор не завершены именно из‑за межведомственных споров.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв выступил за возвращение продажи пива на стадионы. В 2024 году в Минфине также заявляли, что поддерживают идею разрешить реализацию пива на аренах, но подчёркивали, что окончательное решение остаётся за правительством.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года, исключение делалось лишь на период чемпионата мира по футболу 2018 года в России. За отмену ограничений также высказывались РФС, РПЛ и Минспорт, тогда как Минздрав и проект «Трезвая Россия» традиционно выступают против послабления.