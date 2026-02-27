Top.Mail.Ru
В Минфине РФ заявили, что вопрос возвращения пива на стадионы рассматривают

сегодня, 13:31

Вопрос о возвращении продажи пива на стадионах в России по‑прежнему остаётся нерешённым из‑за разногласий между ведомствами, сообщили в пресс-службе Минфина.

Там напомнили, что ещё в 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий розничную продажу пива на спортивных сооружениях во время соревнований, однако подготовка и внесение поправок до сих пор не завершены именно из‑за межведомственных споров.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв выступил за возвращение продажи пива на стадионы. В 2024 году в Минфине также заявляли, что поддерживают идею разрешить реализацию пива на аренах, но подчёркивали, что окончательное решение остаётся за правительством.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года, исключение делалось лишь на период чемпионата мира по футболу 2018 года в России. За отмену ограничений также высказывались РФС, РПЛ и Минспорт, тогда как Минздрав и проект «Трезвая Россия» традиционно выступают против послабления.

Источник: itar-tass.com
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:05
С каких это пор министры решают "быть или не быть"? Министерства это исполнительная власть, которые должны неукоснительно соблюдать принятые законы, а не вносить какие-то свои поправки. Поэтому такой тяни-толкай будет длиться ещё очень долго.
f6gx4wyq8we6
f6gx4wyq8we6
сегодня в 15:02
Вопрос этот злободневный совсем затянулся
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:24
Такой простой вопрос и так долго решают))))).
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:24
Всех интересует пиво на стадионах... Всех-всех .
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:23
Скоро уже 10 лет будет как они все рассматривают))
