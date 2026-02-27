Трофей чемпионата мира выставят в пострадавшей при беспорядках Гвадалахаре

1772140895

сегодня, 00:21

В Мексике объявлено о предстоящем прибытии главного трофея чемпионата мира по футболу 2026 года в Гвадалахару.

Это событие состоится на фоне недавних волнений, вызванных ликвидацией лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». Об этом сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум после встречи с руководителем Coca-Cola Энрике Брауном.

«Трофей Кубка мира по футболу 2026 года прибывает завтра в Международный аэропорт им. Фелипе Анхелеса. В ближайшую субботу Гвадалахара станет первым пунктом турне», — написала глава государства 26 февраля на своей странице в соцсети X. Также она гарантировала безопасность проведения турнира.

Напомним, что 22 февраля мексиканские власти объявили о ликвидации главаря картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. По данным Минобороны, преступник получил серьезные ранения во время вооруженного столкновения с силовиками в районе Тапальпы (штат Халиско) и скончался по пути в больницу. После спецоперации по всей стране вспыхнули массовые беспорядки: перекрывались дороги, поджигались автомобили и коммерческие объекты. Однако, по словам Шейнбаум, к 23 февраля ситуация стабилизировалась.