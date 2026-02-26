Top.Mail.Ru
Адриано: «Я считаю, что мог выиграть „Золотой мяч“»

сегодня, 17:59

Бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано заявил, что мог получить приз как лучший футболист мира в 2004 году.

По мне, я мог выиграть "Золотой мяч”. Его тогда отдали Шевченко — он был великолепен, но в тот период я находился на том же уровне. Я действительно мог добиться куда большего в своей карьере, я постоянно об этом думаю. Когда пересматриваю свои видео, думаю, что мог отыграть ещё 3–4 года на высоком уровне: если бы мне удалось навести порядок у себя в голове, я бы смог выиграть "Золотой мяч”. Но что было, то было — прошлое не изменить.

всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 18:41
"Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим" — Смысловые Галлюцинации...
112910415
112910415
сегодня в 18:38
ну да, близко был ...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:32
да, были времена когда эта награда ценилась и на нее действительно достойные претендовали по пару человек в год. имена все громкие какие. тогда дилемма была кого выбрать действительно нерешимая. сейчас я этот цирк даже не смотрю, лет 10 уже))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:23
Золотой мяч один, а вас много...
Capral
Capral
сегодня в 18:08, ред.
В 2003 Шева был еще лучше. В Германии его называли самым вероятным претендентом на ЗМ. Но получил ЗМ, если не ошибаюсь, Недвед.
Вот, это было время итальянского футбола!!!!!!!
