Адриано: «Я считаю, что мог выиграть „Золотой мяч“»

Бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии заявил, что мог получить приз как лучший футболист мира в 2004 году.

По мне, я мог выиграть "Золотой мяч”. Его тогда отдали Шевченко — он был великолепен, но в тот период я находился на том же уровне. Я действительно мог добиться куда большего в своей карьере, я постоянно об этом думаю. Когда пересматриваю свои видео, думаю, что мог отыграть ещё 3–4 года на высоком уровне: если бы мне удалось навести порядок у себя в голове, я бы смог выиграть "Золотой мяч”. Но что было, то было — прошлое не изменить.