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1 : 2
завершен
01 ноября 2020, 14:30
воскресенье
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Стадион Дачия Арена
|18’
|0:1
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Кессье Франк
ассистент Ибрагимович Златан
|де Пауль Родриго
|1:1(П)
|48’
|83’
|1:2
|Ибрагимович Златан
|13’
|Эрнандес Тео
|Бекао
|24’
|Арслан Толгай-Али
|39’
|49’
|Доннарумма Джанлуиджи
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Диас Браим
|Салемакерс Алексис
|57’
|Тонали Сандро
|Беннасер Исмаэль
|Макенго Жан-Виктор
|Арслан Толгай-Али
|63’
|Лазанья Кевин
|Окака-Чука Стефано
|71’
|Увежан Томас
|Деулофеу Жерар
|71’
|71’
|Ребич Анте
|Леау Рафаэл
|71’
|Далот Диогу
|Калабрия Давиде
|Форестьери Фернандо
|Перейра Роберто
|82’
|Бонифаци Кевин
|Ларсен Йенс Стрюгер
|82’
|89’
|Крунич Раде
|Чалханоглу Хакан
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|9
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|3
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|2
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Больше всех Сарри кайфанул, скурил у поля контракт и свалил ахахах
Больше всех Сарри кайфанул, скурил у поля контракт и свалил ахахах
В теме про Марадону почему не ответил?
В теме про Марадону почему не ответил?