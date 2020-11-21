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0 : 0
завершен
вчера, 20:00
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Стадион Дино Мануцци
|Риччи Маттео
|3’
|Эстевес Науэль
|28’
|38’
|Госенс Робин
|52’
|Пашалич Марио
|Терци Клаудио
|65’
|85’
|Пессина Маттео
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|25’
|Пиччини Кристиано
|Депаоли Фабио
|Маджоре Джулио
|Побега Томмазо
|46’
|46’
|Пашалич Марио
|Гомес Алехандро
|Маттьелло Федерико
|Вигнали Лука
|55’
|Марчицца Риккардо
|Бастони Симоне
|62’
|67’
|Ламмерс Сэм
|Сапата Дуван
|Чабот Жулиан
|Терци Клаудио
|75’
|Дейола Алессандро
|Эстевес Науэль
|75’
|84’
|Миранчук Алексей
|Иличич Йосип
|87’
|Шутало Бошко
|Пиччини Кристиано
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|9
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|4
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|19
|Фолы
|18
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|1
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|5
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|4
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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