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3 : 1
завершен
10 января 2021, 22:45
воскресенье
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|Данило
|1:0
|50’
|58’
|1:1
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Дефрель Грегуар
ассистент Траоре Хамед
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Рэмзи Аарон
ассистент Фработта Джанлука
|2:1
|82’
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Роналду Криштиану
ассистент Данило
|3:1
|90+2’
|Бонуччи Леонардо
|13’
|17’
|Феррари Джанмарко
|Бентанкур Родриго
|35’
|45+2’
|Мба Обьянг Педро
|Фработта Джанлука
|71’
|Кулусевски Деян
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рэмзи Аарон
|МакКенни Уэстон
|19’
|Кулусевски Деян
|Дибала Пауло
|42’
|Рабьо Адриен
|Бентанкур Родриго
|46’
|46’
|Лопес Максим
|Джуричич Филип
|46’
|Тольян Джереми
|Капуто Франческо
|67’
|Бога Жереми
|Дефрель Грегуар
|73’
|Оддеи Брайан
|Мюльдюр Мерт
|Мората Альваро
|Рэмзи Аарон
|86’
|Бернардески Федерико
|Кьеза Федерико
|86’
|87’
|Айхан Каан
|Кирикеш Влад
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|23
|Удары по воротам
|10
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|8
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|3
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|6
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|1
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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«Сассуоло» для «Ювентуса» является удобным соперником, чемпион Италии находится в отличной форме, так что есть смысл рассчитывать на его уверенную победу.
«Сассуоло» для «Ювентуса» является удобным соперником, чемпион Италии находится в отличной форме, так что есть смысл рассчитывать на его уверенную победу.