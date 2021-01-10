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Ювентус - Сассуоло
Рома - Интер
Парма - Лацио
Удинезе - Наполи
Верона - Кротоне
Фиорентина - Кальяри

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Сассуоло

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Мелбет 1.37 5.34 8.66
Лига ставок 1.42 5.60 7.40
 
13' Бонуччи Леонардо (19)
 
19' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
 
35' Бентанкур Родриго (30)
 
42' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
 
46' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
 
50' (1:0) Данило (13)
 
71' Фработта Джанлука (38)
 
79' Кулусевски Деян (44)
 
82' (2:1) Рэмзи Аарон (8) (Фработта Джанлука (38))
 
2
86' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
86' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
 
90+2' (3:1) Роналду Криштиану (7) (Данило (13))
 
17' Феррари Джанмарко (31)
 
45+2' Мба Обьянг Педро (14)
 
2
46' Джуричич Филип (10) уходит с поля, Лопес Максим (8) вышел на поле
46' Капуто Франческо (9) уходит с поля, Тольян Джереми (22) вышел на поле
 
58' (1:1) Дефрель Грегуар (92) (Траоре Хамед (23))
 
67' Дефрель Грегуар (92) уходит с поля, Бога Жереми (7) вышел на поле
 
73' Мюльдюр Мерт (17) уходит с поля, Оддеи Брайан (30) вышел на поле
 
87' Кирикеш Влад (21) уходит с поля, Айхан Каан (5) вышел на поле
Голы
Данило 1:0 50’
58’ 1:1 Дефрель Грегуар
ассистент Траоре Хамед
Рэмзи Аарон
ассистент Фработта Джанлука 		2:1 82’
Роналду Криштиану
ассистент Данило 		3:1 90+2’
Наказания
Бонуччи Леонардо 13’
17’ Феррари Джанмарко
Бентанкур Родриго 35’
45+2’ Мба Обьянг Педро
Фработта Джанлука 71’
Кулусевски Деян 79’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Рэмзи Аарон МакКенни Уэстон 19’
Кулусевски Деян Дибала Пауло 42’
Рабьо Адриен Бентанкур Родриго 46’
46’ Лопес Максим Джуричич Филип
46’ Тольян Джереми Капуто Франческо
67’ Бога Жереми Дефрель Грегуар
73’ Оддеи Брайан Мюльдюр Мерт
Мората Альваро Рэмзи Аарон 86’
Бернардески Федерико Кьеза Федерико 86’
87’ Айхан Каан Кирикеш Влад
Статистика
 23 Удары по воротам 10
8 Удары в створ 2
11 Фолы 3
6 Угловые 3
0 Офсайды 1
55% Владение мячом 45%
1 Cэйвы 5
4 Предупреждения 1
0 Удаления 1
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Все комментарии
Интер Рулит
Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
13 января в 12:06
первый итальянский клуб который играл в финале европейского турнира (в данном случае ЛЧ) была Фиорентина.А первый итальянский клуб который выиграл евро кубок (в данном случае кубок УЕФА) была Рома.Затем были оба миланских гранда.Кстати последние из итальянских клубов кто выигрывал еврокубок (в данном случае ЛЧ) были о боже,тоже два миланских гранда.А именно Милан и Интер.

Каким боком там оказался Ювентус мы болельщики футбола ( не туринской команды) вообще не в курсе.Чемпионат про который вы так агритесь как то даже смешно сравнивать.Любой болельщик футбола скажет,что кубок ЛЧ гораздо важней,престижней и денежней любого чемпионства.
Милан выиграл 7 кубков ЛЧ,Интер 3,Ювентус лишь 2.Так зачем тогда врать на пустом ходу,что Ювентус самый титулованный клуб Италии?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
11 января в 21:11
    alexgurzan
    alexgurzan ответ JuveDno (комментарий удален) (раскрыть)
    11 января в 20:10
    Троллинг в адрес футбольных персон не запрещён.
    juvenale
    juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
    11 января в 19:23
    ага только первые два номинанта на ЗМ Буффон и Каннаваро(игроки Юве) и тренер Липпи))))+Каморанези Яквинта Дель Пьеро Дзамбротта и тд
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    11 января в 19:08
    Я про сокращения
    DEIVID_1
    DEIVID_1 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    11 января в 19:04
    Вот только Италия бы никогда не выиграла ЧМ без миланского Пирло и интеристского Матерацци, которого я хоть и терпеть не могу, но вклад он внёс огромный.
    khb35cnpfchq
    khb35cnpfchq
    11 января в 19:01
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      11 января в 18:50
      Мне плевать, не интересуюсь личной жизнью игроков. Тебе интересно вот и следи.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
      11 января в 18:49
      Ну так подстать Кьелини, два худших защитника. Жаль Италию, это просто беда, что После Барези, Мальдини, Несты в команде оказались случайные пассажиры из Юве.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
      11 января в 18:47
      Видео позорной истерики то будет? А? Давно не видел. Вместе посмеёмся. Вот там реально ухаха и финал 2003 давай вспомним, награждение и всё такое и грустные лица игроков Юве, которые не знают куда себя деть. Чего не выкладываешь? Смешно же.
      juvenale
      juvenale ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
      11 января в 18:46
      бонуччи это худший защитник Ювентуса,после финала в 2017 году его нужно было сливать.Конкретно в этом сезоне он худший,последние матчи вообще худший по оценкам в команде
      juvenale
      juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
      11 января в 18:45
      ухахаха как же я разложил хахахахха
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
      11 января в 18:21
      Ну так что, видео финала 2003 выложишь? Можно ещё и полуфинал с Реалом, давай посмотрим истерику Буффона.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
      11 января в 18:15
      Давай выкладывай видео финала 2003. Вместе и посмеёмся над плачущим Буффоном и над плачущим Недведом.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
      11 января в 18:12
      А напомнить как Буффон ревел в полуфинале ЛЧ, когда поставили пенальти в Мадриде, понимая, что упустил последний шанс. Пересматривай эти моменты.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
      11 января в 18:11
        DEIVID_1
        DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
        11 января в 18:08
        Ну так у нас реальные нарушения, а у вас выдуманные которых и не было, огромное количество голов с офсайдов, сплошные удаления у соперников. Ахаха
        juvenale
        juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 18:00
        я думаю ты понимаешь на чем держался милан...ушел мафиозник и милан вернулся на свое место
        juvenale
        juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 17:59
        у Ювентуса 14 побед в последних 16 матчах с миланом хахахах
        juvenale
        juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 17:59


        juvenale
        juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 17:58, ред.
        в финале 2003 был отскок милана,потому что Липпи намудрил с защитой и Монтеро играл вообще не на своей позиции,и стоит напомнить,что в финале не играл лучший игрок того состава и обладатель ЗМ-Недвед,так что про отскок смешно)))милан вообще не должен был аякс проходить,забив левый гол...Ювентус прошел Реал и Барсу
        juvenale
        juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 17:56
        хахаха снова попался)))милан пробил 93 пеняля за 10 лет,а Юве,который привозит милану по 30 очков каждый сезон 78 хахахаха не про судей вам что-то говорить...
        juvenale
        juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 17:55
        и кто тебе сказал,что главный турнир лч?как раз скудо в 90-е ценилось для итальянских команда больше,тк это была сильнейшая лига и все топы в ней играли и все итал клубы брали ек,даже такие клубы как Парма и тд
        juvenale
        juvenale ответ DEIVID_1 (раскрыть)
        11 января в 17:53
        да ты что хахаха Ювентус самый титулованный итальянский клуб-это факт,Ювентус первым выиграл все европейские трофеи и причем не единожды))и да у Ювентуса только на 5 ек меньше,чем у милана(у которого кстати 5 суперкубков)Ювентус самый успешный итальянский клуб в ЛЧ(по победам,очкам для Италии и тд)Про внутреннюю арену вообще смешно сравнивать))где у Юве больше трофеев,чем у двух миланских вместе взятых)))+ добавляем сюда личные встречи и все становится ясно))так что учи матчасть
        DEIVID_1
        DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
        11 января в 17:43
        Напомнить финал с Миланом 2003, когда абсолютно ничего не смогли сделать за игру, до пенальти дотянули и там заслуженно проиграли без шансов.
        DEIVID_1
        DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
        11 января в 17:41
        Знаем мы ваше скудо с миллионами голов из офсайдов, выдуманных пенальти и таких же удалений.
        DEIVID_1
        DEIVID_1 ответ juvenale (раскрыть)
        11 января в 17:38
        Скудо вообще не показатель. Главный клубный турнир ЛЧ. Юве только облизываться и остаётся. Да хоть ещё 50 раз скудо и кубок возьмите, которые без победы в ЛЧ ничего не значат. Ухаха
        Baggio R.
        Baggio R. ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
        11 января в 17:32
        Если действительно не волнует, то зачем оправдываться? И как не назовите, все равно звучит одинаково противно
        s56rfa3qf3vg
        s56rfa3qf3vg
        11 января в 17:27
          juvenale
          juvenale ответ DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
          11 января в 16:32
          ухаха кому-то нужно облизываться с 38 скудетт,скоро четвертой звезде,деклассу в личных встречах и на 3 десятка больше трофеев хахаха
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