В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 13 Данило Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 28 Демирал Мерих Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 38 Фработта Джанлука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 45

П 14 МакКенни Уэстон Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

П 5 Рамос Артур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 94 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

Н 10 Дибала Пауло Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 43

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 86

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 36 Ди Пардо Алессандро

З 37 Дрэгушин Раду

З 3 Кьеллини Джорджо

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 47

П 39 Портанова Маноло

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 67

Н 33 Бернардески Федерико Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 4

Н 9 Мората Альваро Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 4