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2 : 0
завершен
17 января 2021, 22:45
воскресенье
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Стадион Джузеппе Меацца
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Видаль Артуро
ассистент Барелла Николо
|1:0
|12’
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Барелла Николо
ассистент Бастони Алессандро
|2:0
|52’
|36’
|Бонуччи Леонардо
|Янг Эшли
|60’
|62’
|Мората Альваро
|Барелла Николо
|67’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Кулусевски Деян
|Рэмзи Аарон
|58’
|МакКенни Уэстон
|Рабьо Адриен
|58’
|Бернардески Федерико
|Фработта Джанлука
|Дармиан Маттео
|Янг Эшли
|72’
|Гальярдини Роберто
|Видаль Артуро
|76’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|86’
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|17
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|3
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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Так приятно было смотреть на игру с тремя защитниками)
Так приятно было смотреть на игру с тремя защитниками)
В чемпионате соперники не обязаны ждать пока у Юве соберется оптимальный состав. Но даже если так, почему этот же аргумент не применялся к победе над Миланом, у которого на замену выходили совсем уж ноунеймы?? А как насчёт "позора Ливерпулю" - который уже 3 месяца играет без центральных защитников?? А как насчёт цитат про "позорный шейховский проект Сити" который тоже сезон не в оптимальном составе начинал?? Или оправдание про состав только к Юве можно относить?? Роналду, Мората, Маккени, Кьеза, Артур, Щесны, Кулусевски, Бонуччи, Кьеллини все либо играли, либо могли выходить и играть - претензии должны быть к тренеру и спорт. диру "почему у Юве такая лавка, и почему так играли"...
"2) Беды нет, есть запоздалая перестройка, да и то после 9 титулов к ряду это мелочи."
Если спад у Сити - значит "конец мешку", если у Барсы - "Месси развалил Барселону", если у Ливера - "Клопп сдулся", если у Интера - "китайцы развалили проект". Но если у Юве - то это не "донный состав", это оказывается "запоздалая перестройка" =)) Ох уж эти двойные стандарты... =))
Посмотрим на последние 2,5 года:
Роналду - 117 млн.
Де Лигт - 80 млн. евро
Кьеза - 60 (в рассрочку)
Кулусевски - 35
Кристиан Ромеро - 26 (отдан в аренду сперва в Дженоа, теперь в Аталанту)
Пелегрини - 22 лимона (безуспешно катается по арендам)
Маккени - аренда и выкуп за 16,5
Рэмзи (сам знаешь его уровень и зарплату)
Рабьо (сам знаешь его уровень и зарплату)
Данило (куплен - явно не тянет)
Канселу (куплен, не подошёл - продан)
Джан (не подошёл и продан)
Демирал - 18,1
Мандрагора - куплен за 10,7, и тут же оставлен в аренде в Удине
Фработта - 3,6 (если он "дно" - зачем Юве покупает его при перестройке?? когда нужны готовые играть прямо сейчас).
Извини, Княже, но это и есть перестройка. Никакая она не "запоздалая", это обычные провальные трансферы с вкраплениями нормальных. Честные болельщики прямо должны говорить что пока "перестройка провальная", а не "запоздалая". В Юве нет толп ветеранов, хватает молодых игроков и игроков 27-30 - их нужно менять не потому что они давно и успешно в Юве, а потому что их набрали не понятно как и не понятно зачем...
Велика ли цена 9 титулов подряд в чемпионате без конкуренции?? И если в Италии повсюду "агенты Интера/Милана/Наполи", то выходит Юве выигрывал "продажную лигу"?? Или если Юве берёт скудетто, то продажности нет??
ПСЖ тоже трофеи во Франции "лопатой гребёт" - но гордиться ими как-то не принято =)
"3) С кем считаю нужным я и так дискутирую, даже за пределами этого ресурса"
Так вроде бы я никому ничего и не запрещал =)) Гордитесь тем что можете свободно общаться с кем захотите?? Это и так право каждого свободного гражданина =)
"4) Заговор есть однозначно. Стабильно Юве топят в ЕК. Практически каждый вылет сопровождается судейскими ляпами."
Ну да, ну да, из-за заговоров Юве уже 25 лет не может взять евротрофей... =) Ну не будем вспоминать про кубок Интертото, ограничимся ЛЧ, ЛЕ и СК... Так Ювентус "топят" заговорщики, что в 14/15 и в 16/17 играли в финале ЛЧ - куда подевались в тех сезонах заговорщики?? Что более вероятно, что заговорщики "побоялись топить Юве в те два сезона", или что никаких заговорщиков нет?? Княже, изучите принцип "бритвы Оккама" =))
Лион обязаны были проходить (иначе зачем тратить такие деньги на Роналду, Де Лигта и прочих??) при любых вариантах - или судья не засчитывал голы Юве пачками, удалил трех игроков за две игры, и засчитал три левых гола Лиона?? Где у команды характер, если все ноют про гол в гостях?? Бюджеты команд не сопоставимы.
А как насчет ещё на сезон раньше - вылет от Аякса в 1/4 будешь объяснять судейством?? Не стыдно?? За Роналду заплатили больше, чем Аякс за весь свой тогдашний состав... Какие заговоры?? - просто иногда Юве "по делу выигрывает", а иногда, также, "по делу проигрывает". Как вылет - начинается "судья продажный", "кабинетные заговоры", "не оптимальный состав", "запоздалая перестройка", "не дали 2 чистых пенальти". Как победа - "всё честно и справедливо"... =)
"5) На ветках АПЛ писал, пишу и буду писать неудобную вам правду. Титул Ювентус может и потеряет, а вот достоинство и честь никогда - 7:2 и 8:2 это не про нас))"
Ну вас никто не ограничивает, писать можно где угодно =) "неудобную вам правду" - о какой правде речь?? О "двойных стандартах" при оценке одинаковых событий что-ли?? Если Ливер/МЮ/МС/Барса/Реал/ПСЖ/Бавария/Юве/Интер и т.д. играют паршиво, лично я никого не выгораживаю, и сам пишу об этом, указывая в деталях "почему плохо", а ваш "легкий троллинг" обычно не несёт ничего конструктивного или информативного... "легкий троллинг" не равно "неудобная правда" - не путайте =)
"Честь и достоинство" команды теряют, когда их ссылают за договорные матчи в лигу Б, и лишают чемпионских титулов. Обрати внимание, я не обсуждаю вопрос правомерности, также как и вы не обсуждаете вопрос "роли рикошетов в 7-2" и "роли тренера профана в 8-2", но факт кальчополи в истории был, а в отношении других европейских топов мы такого не видели =))
Кстати, чтобы не забыть про этот матч с Интером - Юве и здесь мог бы проиграть с разницей в 5 мячей, будь Лаутаро и Лукаку не такими косыми. У Виллы и Баварии залетело почти всё, а в 2-0 заслуги Юве нет, скорее проблемы Интера с реализацией... =)
В чемпионате соперники не обязаны ждать пока у Юве соберется оптимальный состав. Но даже если так, почему этот же аргумент не применялся к победе над Миланом, у которого на замену выходили совсем уж ноунеймы?? А как насчёт "позора Ливерпулю" - который уже 3 месяца играет без центральных защитников?? А как насчёт цитат про "позорный шейховский проект Сити" который тоже сезон не в оптимальном составе начинал?? Или оправдание про состав только к Юве можно относить?? Роналду, Мората, Маккени, Кьеза, Артур, Щесны, Кулусевски, Бонуччи, Кьеллини все либо играли, либо могли выходить и играть - претензии должны быть к тренеру и спорт. диру "почему у Юве такая лавка, и почему так играли"...
"2) Беды нет, есть запоздалая перестройка, да и то после 9 титулов к ряду это мелочи."
Если спад у Сити - значит "конец мешку", если у Барсы - "Месси развалил Барселону", если у Ливера - "Клопп сдулся", если у Интера - "китайцы развалили проект". Но если у Юве - то это не "донный состав", это оказывается "запоздалая перестройка" =)) Ох уж эти двойные стандарты... =))
Посмотрим на последние 2,5 года:
Роналду - 117 млн.
Де Лигт - 80 млн. евро
Кьеза - 60 (в рассрочку)
Кулусевски - 35
Кристиан Ромеро - 26 (отдан в аренду сперва в Дженоа, теперь в Аталанту)
Пелегрини - 22 лимона (безуспешно катается по арендам)
Маккени - аренда и выкуп за 16,5
Рэмзи (сам знаешь его уровень и зарплату)
Рабьо (сам знаешь его уровень и зарплату)
Данило (куплен - явно не тянет)
Канселу (куплен, не подошёл - продан)
Джан (не подошёл и продан)
Демирал - 18,1
Мандрагора - куплен за 10,7, и тут же оставлен в аренде в Удине
Фработта - 3,6 (если он "дно" - зачем Юве покупает его при перестройке?? когда нужны готовые играть прямо сейчас).
Извини, Княже, но это и есть перестройка. Никакая она не "запоздалая", это обычные провальные трансферы с вкраплениями нормальных. Честные болельщики прямо должны говорить что пока "перестройка провальная", а не "запоздалая". В Юве нет толп ветеранов, хватает молодых игроков и игроков 27-30 - их нужно менять не потому что они давно и успешно в Юве, а потому что их набрали не понятно как и не понятно зачем...
Велика ли цена 9 титулов подряд в чемпионате без конкуренции?? И если в Италии повсюду "агенты Интера/Милана/Наполи", то выходит Юве выигрывал "продажную лигу"?? Или если Юве берёт скудетто, то продажности нет??
ПСЖ тоже трофеи во Франции "лопатой гребёт" - но гордиться ими как-то не принято =)
"3) С кем считаю нужным я и так дискутирую, даже за пределами этого ресурса"
Так вроде бы я никому ничего и не запрещал =)) Гордитесь тем что можете свободно общаться с кем захотите?? Это и так право каждого свободного гражданина =)
"4) Заговор есть однозначно. Стабильно Юве топят в ЕК. Практически каждый вылет сопровождается судейскими ляпами."
Ну да, ну да, из-за заговоров Юве уже 25 лет не может взять евротрофей... =) Ну не будем вспоминать про кубок Интертото, ограничимся ЛЧ, ЛЕ и СК... Так Ювентус "топят" заговорщики, что в 14/15 и в 16/17 играли в финале ЛЧ - куда подевались в тех сезонах заговорщики?? Что более вероятно, что заговорщики "побоялись топить Юве в те два сезона", или что никаких заговорщиков нет?? Княже, изучите принцип "бритвы Оккама" =))
Лион обязаны были проходить (иначе зачем тратить такие деньги на Роналду, Де Лигта и прочих??) при любых вариантах - или судья не засчитывал голы Юве пачками, удалил трех игроков за две игры, и засчитал три левых гола Лиона?? Где у команды характер, если все ноют про гол в гостях?? Бюджеты команд не сопоставимы.
А как насчет ещё на сезон раньше - вылет от Аякса в 1/4 будешь объяснять судейством?? Не стыдно?? За Роналду заплатили больше, чем Аякс за весь свой тогдашний состав... Какие заговоры?? - просто иногда Юве "по делу выигрывает", а иногда, также, "по делу проигрывает". Как вылет - начинается "судья продажный", "кабинетные заговоры", "не оптимальный состав", "запоздалая перестройка", "не дали 2 чистых пенальти". Как победа - "всё честно и справедливо"... =)
"5) На ветках АПЛ писал, пишу и буду писать неудобную вам правду. Титул Ювентус может и потеряет, а вот достоинство и честь никогда - 7:2 и 8:2 это не про нас))"
Ну вас никто не ограничивает, писать можно где угодно =) "неудобную вам правду" - о какой правде речь?? О "двойных стандартах" при оценке одинаковых событий что-ли?? Если Ливер/МЮ/МС/Барса/Реал/ПСЖ/Бавария/Юве/Интер и т.д. играют паршиво, лично я никого не выгораживаю, и сам пишу об этом, указывая в деталях "почему плохо", а ваш "легкий троллинг" обычно не несёт ничего конструктивного или информативного... "легкий троллинг" не равно "неудобная правда" - не путайте =)
"Честь и достоинство" команды теряют, когда их ссылают за договорные матчи в лигу Б, и лишают чемпионских титулов. Обрати внимание, я не обсуждаю вопрос правомерности, также как и вы не обсуждаете вопрос "роли рикошетов в 7-2" и "роли тренера профана в 8-2", но факт кальчополи в истории был, а в отношении других европейских топов мы такого не видели =))
Кстати, чтобы не забыть про этот матч с Интером - Юве и здесь мог бы проиграть с разницей в 5 мячей, будь Лаутаро и Лукаку не такими косыми. У Виллы и Баварии залетело почти всё, а в 2-0 заслуги Юве нет, скорее проблемы Интера с реализацией... =)
С победой болелы Интера!
С победой болелы Интера!
Барелла и Бастони красавцы. Камрады Интеристы , с победой всех! Физиономия Бонуччи после финального свистка - бесценно))))))
пс : Работы как вчера было видно не початый край еще , особенно в плане попадания мячом в ворота)
Барелла и Бастони красавцы. Камрады Интеристы , с победой всех! Физиономия Бонуччи после финального свистка - бесценно))))))
пс : Работы как вчера было видно не початый край еще , особенно в плане попадания мячом в ворота)
В этом же матче заслуга не Антонио Конте,а проблемы с составом у соперника.Но да я удивлён как и наверное многие,почему он не слил игру Ювентусу?Может о чём то не успел договориться
В этом же матче заслуга не Антонио Конте,а проблемы с составом у соперника.Но да я удивлён как и наверное многие,почему он не слил игру Ювентусу?Может о чём то не успел договориться
Так что Вы можете теперь сказать?) Победить Ювентус в Италии могут только игроки и функционеры Ювентуса)
Так что Вы можете теперь сказать?) Победить Ювентус в Италии могут только игроки и функционеры Ювентуса)
Интересно Месси показали,что у него созрел конкурент?
Интересно Месси показали,что у него созрел конкурент?
Бавария, МС, Ливерпуль их деклассирует, и там даже слезы нарцисса не помогут.
Бавария, МС, Ливерпуль их деклассирует, и там даже слезы нарцисса не помогут.
С другой стороны,если Ювентус бросит не нужный ему чемпионат Италии,а выложится по максимуму в ЛЧ,то вполне ещё могут завоевать трофей.При условии,что Ювентус не наткнётся на Баварию или Реал.Других соперников вполне может проходить( всё таки МС и ПСЖ я считаю выскочками)
С другой стороны,если Ювентус бросит не нужный ему чемпионат Италии,а выложится по максимуму в ЛЧ,то вполне ещё могут завоевать трофей.При условии,что Ювентус не наткнётся на Баварию или Реал.Других соперников вполне может проходить( всё таки МС и ПСЖ я считаю выскочками)