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Интер - Ювентус
Наполи - Фиорентина
Кротоне - Беневенто
Сассуоло - Парма
Аталанта - Дженоа

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Ювентус

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    12' (1:0) Видаль Артуро (22) (Барелла Николо (23))
     
    52' (2:0) Барелла Николо (23) (Бастони Алессандро (95))
     
    60' Янг Эшли (15)
     
    67' Барелла Николо (23)
     
    72' Янг Эшли (15) уходит с поля, Дармиан Маттео (36) вышел на поле
     
    76' Видаль Артуро (22) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
     
    86' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    36' Бонуччи Леонардо (19)
     
    3
    58' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    58' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
    58' Фработта Джанлука (38) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    62' Мората Альваро (9)
    Голы
    Видаль Артуро
    ассистент Барелла Николо     		1:0 12’
    Барелла Николо
    ассистент Бастони Алессандро     		2:0 52’
    Наказания
    36’ Бонуччи Леонардо
    Янг Эшли 60’
    62’ Мората Альваро
    Барелла Николо 67’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Кулусевски Деян Рэмзи Аарон
    58’ МакКенни Уэстон Рабьо Адриен
    58’ Бернардески Федерико Фработта Джанлука
    Дармиан Маттео Янг Эшли 72’
    Гальярдини Роберто Видаль Артуро 76’
    Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 86’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 4
    		8 Фолы 14
    		3 Угловые 4
    		0 Офсайды 3
    		48% Владение мячом 52%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    ksepylo_7070
    ksepylo_7070 ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    19 января в 10:37
      Интер Рулит
      Интер Рулит
      18 января в 21:05
      да я тоже уже давно заметил,что в случае неудач Ювентуса,так его болелы всегда винят судей.
      Rheinfall
      Rheinfall
      18 января в 19:31
      Редко такое увидишь в исполнении Интера против серьёзных команд. Контролировали игру от первой и до последней минуты, игроки боролись , могли ещё минимум двушку отгрузить, хорошо комбинировали, грамотно закрывали зоны. Бабка оказалась в ещё худших кондициях, чем я себе представлял: разрывы в линиях и свободные зоны, размером с Титаник, полная импотенция впереди. У наших понравилось все почти в игре (лишь порой Брозо обрезал). Всех с победой уверенной и заслуженной!
      azkan
      azkan
      18 января в 18:40
      Барелла заслуживал гол! Интернационале Конте на сегодня сильней.
      Так приятно было смотреть на игру с тремя защитниками)
      shlifen
      shlifen ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      18 января в 17:52, ред.
      "1) Посмотрим на матч этих же команд, когда Ювентус будет в оптимальном составе."
      В чемпионате соперники не обязаны ждать пока у Юве соберется оптимальный состав. Но даже если так, почему этот же аргумент не применялся к победе над Миланом, у которого на замену выходили совсем уж ноунеймы?? А как насчёт "позора Ливерпулю" - который уже 3 месяца играет без центральных защитников?? А как насчёт цитат про "позорный шейховский проект Сити" который тоже сезон не в оптимальном составе начинал?? Или оправдание про состав только к Юве можно относить?? Роналду, Мората, Маккени, Кьеза, Артур, Щесны, Кулусевски, Бонуччи, Кьеллини все либо играли, либо могли выходить и играть - претензии должны быть к тренеру и спорт. диру "почему у Юве такая лавка, и почему так играли"...

      "2) Беды нет, есть запоздалая перестройка, да и то после 9 титулов к ряду это мелочи."
      Если спад у Сити - значит "конец мешку", если у Барсы - "Месси развалил Барселону", если у Ливера - "Клопп сдулся", если у Интера - "китайцы развалили проект". Но если у Юве - то это не "донный состав", это оказывается "запоздалая перестройка" =)) Ох уж эти двойные стандарты... =))
      Посмотрим на последние 2,5 года:
      Роналду - 117 млн.
      Де Лигт - 80 млн. евро
      Кьеза - 60 (в рассрочку)
      Кулусевски - 35
      Кристиан Ромеро - 26 (отдан в аренду сперва в Дженоа, теперь в Аталанту)
      Пелегрини - 22 лимона (безуспешно катается по арендам)
      Маккени - аренда и выкуп за 16,5
      Рэмзи (сам знаешь его уровень и зарплату)
      Рабьо (сам знаешь его уровень и зарплату)
      Данило (куплен - явно не тянет)
      Канселу (куплен, не подошёл - продан)
      Джан (не подошёл и продан)
      Демирал - 18,1
      Мандрагора - куплен за 10,7, и тут же оставлен в аренде в Удине
      Фработта - 3,6 (если он "дно" - зачем Юве покупает его при перестройке?? когда нужны готовые играть прямо сейчас).
      Извини, Княже, но это и есть перестройка. Никакая она не "запоздалая", это обычные провальные трансферы с вкраплениями нормальных. Честные болельщики прямо должны говорить что пока "перестройка провальная", а не "запоздалая". В Юве нет толп ветеранов, хватает молодых игроков и игроков 27-30 - их нужно менять не потому что они давно и успешно в Юве, а потому что их набрали не понятно как и не понятно зачем...
      Велика ли цена 9 титулов подряд в чемпионате без конкуренции?? И если в Италии повсюду "агенты Интера/Милана/Наполи", то выходит Юве выигрывал "продажную лигу"?? Или если Юве берёт скудетто, то продажности нет??
      ПСЖ тоже трофеи во Франции "лопатой гребёт" - но гордиться ими как-то не принято =)

      "3) С кем считаю нужным я и так дискутирую, даже за пределами этого ресурса"
      Так вроде бы я никому ничего и не запрещал =)) Гордитесь тем что можете свободно общаться с кем захотите?? Это и так право каждого свободного гражданина =)

      "4) Заговор есть однозначно. Стабильно Юве топят в ЕК. Практически каждый вылет сопровождается судейскими ляпами."
      Ну да, ну да, из-за заговоров Юве уже 25 лет не может взять евротрофей... =) Ну не будем вспоминать про кубок Интертото, ограничимся ЛЧ, ЛЕ и СК... Так Ювентус "топят" заговорщики, что в 14/15 и в 16/17 играли в финале ЛЧ - куда подевались в тех сезонах заговорщики?? Что более вероятно, что заговорщики "побоялись топить Юве в те два сезона", или что никаких заговорщиков нет?? Княже, изучите принцип "бритвы Оккама" =))
      Лион обязаны были проходить (иначе зачем тратить такие деньги на Роналду, Де Лигта и прочих??) при любых вариантах - или судья не засчитывал голы Юве пачками, удалил трех игроков за две игры, и засчитал три левых гола Лиона?? Где у команды характер, если все ноют про гол в гостях?? Бюджеты команд не сопоставимы.
      А как насчет ещё на сезон раньше - вылет от Аякса в 1/4 будешь объяснять судейством?? Не стыдно?? За Роналду заплатили больше, чем Аякс за весь свой тогдашний состав... Какие заговоры?? - просто иногда Юве "по делу выигрывает", а иногда, также, "по делу проигрывает". Как вылет - начинается "судья продажный", "кабинетные заговоры", "не оптимальный состав", "запоздалая перестройка", "не дали 2 чистых пенальти". Как победа - "всё честно и справедливо"... =)

      "5) На ветках АПЛ писал, пишу и буду писать неудобную вам правду. Титул Ювентус может и потеряет, а вот достоинство и честь никогда - 7:2 и 8:2 это не про нас))"
      Ну вас никто не ограничивает, писать можно где угодно =) "неудобную вам правду" - о какой правде речь?? О "двойных стандартах" при оценке одинаковых событий что-ли?? Если Ливер/МЮ/МС/Барса/Реал/ПСЖ/Бавария/Юве/Интер и т.д. играют паршиво, лично я никого не выгораживаю, и сам пишу об этом, указывая в деталях "почему плохо", а ваш "легкий троллинг" обычно не несёт ничего конструктивного или информативного... "легкий троллинг" не равно "неудобная правда" - не путайте =)
      "Честь и достоинство" команды теряют, когда их ссылают за договорные матчи в лигу Б, и лишают чемпионских титулов. Обрати внимание, я не обсуждаю вопрос правомерности, также как и вы не обсуждаете вопрос "роли рикошетов в 7-2" и "роли тренера профана в 8-2", но факт кальчополи в истории был, а в отношении других европейских топов мы такого не видели =))
      Кстати, чтобы не забыть про этот матч с Интером - Юве и здесь мог бы проиграть с разницей в 5 мячей, будь Лаутаро и Лукаку не такими косыми. У Виллы и Баварии залетело почти всё, а в 2-0 заслуги Юве нет, скорее проблемы Интера с реализацией... =)
      Kudos
      Kudos
      18 января в 16:57, ред.
      Я конечно понимаю что аппетит во время еды приходит, но счёт минимум 5:0 должен был быть.))) Заслуженная победа.Просто уничтожили. Единственное реализация огорчила. Нельзя так. Очень ждал хотя бы третьего гола ,так и хотелось увидеть как старая сеньора принимает "трешку в нолик", но наши к сожалению проявили жалость:-) ;-)
      С победой болелы Интера!
      juvenale
      juvenale ответ матос (раскрыть)
      18 января в 16:43
      обычное лицо после 10 лет побед,а радоваться одной победе за последние 6 лет,у себя на поле хааах
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      18 января в 16:35, ред.
      Мда, Ювентус не приятно удивил, конечно! Нет, Интеру не повезло. Они все - таки заслужили эту победу! Но она для них не свойственна) Ни удаления в стане соперника Интера, ни поставленного в пользу нерадзурри пенальти:)
      матос
      матос
      18 января в 15:38



      Барелла и Бастони красавцы. Камрады Интеристы , с победой всех! Физиономия Бонуччи после финального свистка - бесценно))))))
      пс : Работы как вчера было видно не початый край еще , особенно в плане попадания мячом в ворота)
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
      18 января в 15:07
      моё мнение о Конте никак не изменилось.Бездарное выступление в ЛЧ этому подтверждение.
      В этом же матче заслуга не Антонио Конте,а проблемы с составом у соперника.Но да я удивлён как и наверное многие,почему он не слил игру Ювентусу?Может о чём то не успел договориться
      Karkaz
      Karkaz
      18 января в 14:42
      Милан и Интер возрождаются и тут Ювентус сразу скатился)
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян ответ Интер Рулит (раскрыть)
      18 января в 13:48
      Хотелось бы от вас извинений за нелицеприятные высказывания в адрес Конте. Вы уверяли, что Конте всегда сливает игры Ювентусу. Накануне этого матча снова заявили подобное.))
      Так что Вы можете теперь сказать?) Победить Ювентус в Италии могут только игроки и функционеры Ювентуса)
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ goalaktika (раскрыть)
      18 января в 12:43
        goalaktika
        goalaktika
        18 января в 12:39
        Кажется, проблема Юве в тренере. Пирло не готов ещё возглавлять большой клуб
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина ответ da da da (раскрыть)
        18 января в 11:56
        Месси уже поднял только не суперкубок,а Красную Карточку. Даже деревянный Гризман забил пару мячей,в отличии от лопеса.
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
        18 января в 11:54
        Выносил мяч с перепугу,а он ещё и срезался,да так удачно,что аж сам наверное не поверил. Посмотрим на его чудо-передачи в остальных матчах,уверен что он захочет повторить "это" и мячи будут улетать на трибуны.
        Интересно Месси показали,что у него созрел конкурент?
        Интер Рулит
        Интер Рулит ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
        18 января в 11:48, ред.
        Ювентусу нужно все силы бросать на ЛЧ.Если опять будут думать о чемпионате,то влетят и от Порту сразу же
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина
        18 января в 11:45
        проиграть Интеру,не так стыдно,как Кадису(дебютанту) или играть в ничью с Эйбаром и АЛАВЕСОМ. Проиграть Интеру,это,как влететь Атлетико и Реалу
        AgamagA..
        AgamagA.. ответ Интер Рулит (раскрыть)
        18 января в 11:21
          David Young
          David Young ответ WoTAktep (раскрыть)
          18 января в 11:19
          Роналду не забил, как и Ювентус в целом, что в целом довольно неожиданно, но соперник у них был сильный.
          fanliverpoolfan23
          fanliverpoolfan23
          18 января в 11:02
          Думаю интер возмет скудо!милану сил не хватит на весь сезон.
          Dirty_Harry
          Dirty_Harry ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
          18 января в 11:01
            Интер Рулит
            Интер Рулит
            18 января в 10:17
            конечно я рад,что Интер обыграл наконец таки Ювентус.Но если рассуждать объективно,то 7 очков отрыва от Ювентуса крайне мало.Тем более у них есть ещё 1 игра в запасе.
            С другой стороны,если Ювентус бросит не нужный ему чемпионат Италии,а выложится по максимуму в ЛЧ,то вполне ещё могут завоевать трофей.При условии,что Ювентус не наткнётся на Баварию или Реал.Других соперников вполне может проходить( всё таки МС и ПСЖ я считаю выскочками)
            Ozabot
            Ozabot
            18 января в 10:15
            Вполне ожидаемая победа. «Интер» на порядок сильнее всех в Италии в данный момент. Есть слабые места, но они как раз сильны там, где у «Ювентуса» уязвимости. Поэтому вообще странно, если кто-то ожидал другого результата.
            Pervomaez
            Pervomaez ответ allemz (раскрыть)
            18 января в 09:56
            Нормально он отыграл, а если команда стоит то тут уже ни кто не поможет
            stavr74
            stavr74
            18 января в 09:55
            нежданчик ((
            Valeriy Lutsak
            Valeriy Lutsak
            18 января в 09:47
            Когда я увидел Кьелини в стартовом составе , сразу понял - мы проиграем! Нет, я не обвиняю Кьелини в поражении . Вся команда выглядела уставшей, беспомощной, неорганизованной и деморализованной! Дело даже не в кадровых проблемах, а просто полное отсутствие организации игры и фактически отсутствие средней линии! Команда выглядела беспомощной . Но главная проблема этого Юве - отсутствие бегущих игроков! Все действия как в замедленной съемке! Все очень медленно и пешком! У нас по сути может бежать только Кьеза и Куадрадо , ну ещё иногда Роналду! Все остальные еле передвигают ноги! Посмотрите на все команды серии А - там все бегущие ! И это было особенно видно даже в том кубковом матче с Дженоа, когда молодые ребята выжали из нас все соки перед важным матчем . Да и возвращаясь к Кьелини- уже пару сезонов это абсолютно бесполезный игрок обороны! Выглядит тяжелым , медленным и его может обыграть любой игрок атаки соперника! Посадите его уже на лавку( а лучше отправьте на пенсию!!) Пусть играет Демираль - так как по любому будущее нашей обороны за ним и за Лигхтом. А Пирло показал себя абсолютно слабым и пока несостоятельным тренером. Ему до Макса как до Луны! Но наверное он мог бы быть не плохим помощником у хорошего тренера. Увольнение Макса - это большая, большая ошибка руководства. Даже не uзнаю за счёт чего мы можем улучшить игру и за что-то бороться! Но тем не менее Forza Juve!!
            Don Nerazzurri
            Don Nerazzurri ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
            18 января в 09:45
              Don Nerazzurri
              Don Nerazzurri
              18 января в 09:44
              С победой Интеристы!!!
              Том Хеннинг Эвребе
              Том Хеннинг Эвребе
              18 января в 09:39
              Юве вполне может скрасить сезон с помощью ЛЧ, главное не нарваться на судейство, как в ответке с Лионом.
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