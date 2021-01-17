В 1 Ханданович Самир Спасений: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

З 95 Бастони Алессандро Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 79 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 95

З 6 де Врей Стефан Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 55 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

П 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

З 37 Шкриньяр Милан Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

П 15 Янг Эшли Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 72

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 95

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 77

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 36 Дармиан Маттео Выносы: 4 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 23

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

П 5 Гальярдини Роберто Фолов заработано: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 18

П 14 Перишич Иван

П 12 Сенси Стефано

П 24 Эриксен Кристиан

Н 99 Пинамонти Андреа