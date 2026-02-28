Глава РПЛ отреагировал на расследование в отношении арбитров

1772298678

вчера, 20:11

Президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) прокомментировал расследование МВД РФ в отношении возможного подкупа московским «Торпедо» нескольких рефери.

Уголовные дела в адрес арбитров? Я гадать не буду, не владею информацией. Конечно, когда рядом с футболом уголовные дела, это бьет по репутации, но давайте дождемся окончания расследования.

Ранее стало известно, что 13 футбольных судей, обслуживших матчи Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ), обвинены в сговоре для влияния на исходы 22 встреч московского «Торпедо».

По данным РБК, среди фигурантов — арбитры РПЛ Егор Егоров, Иван Сараев, Владислав Целовальников, судьи Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев, Олег Соколов, а также экс-рефери Игорь Захаров.