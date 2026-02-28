Top.Mail.Ru
Глава РПЛ отреагировал на расследование в отношении арбитров

вчера, 20:11

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал расследование МВД РФ в отношении возможного подкупа московским «Торпедо» нескольких рефери.

Уголовные дела в адрес арбитров? Я гадать не буду, не владею информацией. Конечно, когда рядом с футболом уголовные дела, это бьет по репутации, но давайте дождемся окончания расследования.

Ранее стало известно, что 13 футбольных судей, обслуживших матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обвинены в сговоре для влияния на исходы 22 встреч московского «Торпедо».

По данным РБК, среди фигурантов — арбитры РПЛ Егор Егоров, Иван Сараев, Владислав Целовальников, судьи Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев, Олег Соколов, а также экс-рефери Игорь Захаров.

Российский футбольный союз (РФС) временно исключил всех этих лиц из списков судей и инспекторов на сезон-2025/26. Расследование продолжается.

xnqdf4jw77c5
xnqdf4jw77c5
вчера в 20:34
Алаев: " Арбитры ? Взятки ? У меня под носом ? Ох, епта ...!!! "
Vilar
Vilar
вчера в 20:29
Арбитры РПЛ отстранены, под следствием, а т.н. президент РПЛ не в курсе, занят. Собирается на экскурсию в Европу.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:27
«Я ничего не знаю. У нас нет проблем. Зенит - чемпион» - вот так надо было оправдываться, потому что все болельщики все знают, а он не знает…
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:25
ХавбекЪ, мои поздравления!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:20
В марте группа без призов будет???
