Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Рубином»

вчера, 22:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) махачкалинское «Динамо» одержало домашнюю победу над казанским «Рубином» с итоговым счетом 2:1.

За победителей мячи забили Гамид Агаларов, реализовавший пенальти на 25-й минуте, и Хазем Мастури, также успешно пробивший одиннадцатиметровый удар на первой добавленной минуте второго тайма. У «Рубина» единственный гол на счету Дардана Шабанхаджая, отличившегося на 35-й минуте.

Стартовый свисток прозвучал с задержкой в полчаса из-за неблагоприятных погодных условий.

Для обоих коллективов эта встреча стала дебютной под руководством наставников, назначенных в период зимнего перерыва. «Динамо» теперь тренирует Вадим Евсеев, сменивший на посту Хасанби Биджиева, а во главе «Рубина» встал Франк Артига, пришедший на место Рашида Рахимова. После этой игры махачкалинцы поднялись на 12-ю позицию в чемпионате, имея в активе 18 очков. Казанский клуб, в свою очередь, с 23 очками сохранил 7-ю строчку.

В следующем игровом дне, который состоится 8 марта, «Динамо» предстоит выездной матч против самарских «Крыльев Советов». «Рубин» же в этот день примет на своем поле лидера первенства — «Краснодар».

Источник: itar-tass.com Фото: Динамо
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:47
На соккере кто-то предсказал такой счёт.
anzhi1
anzhi1
вчера в 22:36
Измученная победа
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:28, ред.
Вот этот матч ждал. Очень интересно было, что же будет из себя представлять "Динамо" Мх Евсеева и не ошиблись ли вожди "Рубина" убрав Рахимова, при том, что прекрасно осознавал, что по одному матчу делать выводы не стоит. Тем не менее вкратце. Во-первых вмешалась погода. Во-вторых к Тарасу Бурлаку, "давайте не о судействе", в третьих Махачкала играла в атаку, ну как минимум старалась,кто помнит "Уфу" Евсеева поймет о чем я. "Рубин" , понятно что без Иву и Даку, ничем не отличался игрой от прошлогоднего. Исключительно сугубо субъективное мнение. Ах да, зрелище было не айс ежели что. В любом случае болельщиков "Динамо" Мх с победой, а болельщикам "Рубина" не расстраиваться.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:27
Очки нужны как воздух, с важной победой Динамо!
Так держать!
