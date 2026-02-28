Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Рубином»

1772305626

вчера, 22:07

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) махачкалинское «Динамо» одержало домашнюю победу над казанским «Рубином» с итоговым счетом 2:1.

За победителей мячи забили Гамид Агаларов, реализовавший пенальти на 25-й минуте, и Хазем Мастури, также успешно пробивший одиннадцатиметровый удар на первой добавленной минуте второго тайма. У «Рубина» единственный гол на счету Дардана Шабанхаджая, отличившегося на 35-й минуте.

Стартовый свисток прозвучал с задержкой в полчаса из-за неблагоприятных погодных условий.

Для обоих коллективов эта встреча стала дебютной под руководством наставников, назначенных в период зимнего перерыва. «Динамо» теперь тренирует Вадим Евсеев, сменивший на посту Хасанби Биджиева, а во главе «Рубина» встал Франк Артига, пришедший на место Рашида Рахимова. После этой игры махачкалинцы поднялись на 12-ю позицию в чемпионате, имея в активе 18 очков. Казанский клуб, в свою очередь, с 23 очками сохранил 7-ю строчку.

В следующем игровом дне, который состоится 8 марта, «Динамо» предстоит выездной матч против самарских «Крыльев Советов». «Рубин» же в этот день примет на своем поле лидера первенства — «Краснодар».