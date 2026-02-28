Алаев призвал поработать над определением офсайдных линий в матчах РПЛ

1772297034

вчера, 19:43

Президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) высказался о проблеме определения офсайдов в матчах РПЛ .

В пятницу «Зенит» дома минимально обыграл «Балтику» (1:0). Во втором тайме главный арбитр после проверки VAR отменил гол Кевина Андраде из-за офсайда Брайана Хиля, который мешал вратарю хозяев Денису Адамову.

В субботу «Акрон» уступил на выезде «Оренбургу» (0:2). Нападающий тольяттинцев Артём Дзюба забил на 37-й минуте, но VAR зафиксировал офсайд, и мяч не засчитали.

Алаев сказал: