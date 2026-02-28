Top.Mail.Ru
Алаев призвал поработать над определением офсайдных линий в матчах РПЛ

вчера, 19:43

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблеме определения офсайдов в матчах РПЛ.

В пятницу «Зенит» дома минимально обыграл «Балтику» (1:0). Во втором тайме главный арбитр после проверки VAR отменил гол Кевина Андраде из-за офсайда Брайана Хиля, который мешал вратарю хозяев Денису Адамову.

В субботу «Акрон» уступил на выезде «Оренбургу» (0:2). Нападающий тольяттинцев Артём Дзюба забил на 37-й минуте, но VAR зафиксировал офсайд, и мяч не засчитали.

Алаев сказал:

Выход из ситуации с линиями? Первый — доработать текущую систему. С коллегами посмотреть. Может, дополнительные камеры, что-то купить, тренинги провести, все посмотреть. Либо найти альтернативу. Конечно, все хотим как в Лиге чемпионов. Вопрос, что европейские поставщики не захотят. Значит найти другого, понять, сколько стоит. Если невозможно принять прямые поставки, нужно все равно найти возможность.

Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:55
Как в беседке или в бане - ....между прочим....доработать..., с коллегами посмотреть...хотите как в лиге чемпионов"
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
"Либо найти альтернативу" ... Александру Алаеву...)
shur
shur
вчера в 21:44
...проблема решаемая! Я уже позвонил кому следует...!!!!!
Vilar
Vilar
вчера в 20:24
"Может, дополнительные камеры, что-то купить, тренинги провести, все посмотреть.
Если невозможно принять прямые поставки, нужно все равно найти возможность."
Каждый квартал ездить в Европу находит возможность. Это т.н. президент РПЛ. Позор!.
