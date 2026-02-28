Алаев призвал поработать над определением офсайдных линий в матчах РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблеме определения офсайдов в матчах РПЛ.
В пятницу «Зенит» дома минимально обыграл «Балтику» (1:0). Во втором тайме главный арбитр после проверки VAR отменил гол Кевина Андраде из-за офсайда Брайана Хиля, который мешал вратарю хозяев Денису Адамову.
В субботу «Акрон» уступил на выезде «Оренбургу» (0:2). Нападающий тольяттинцев Артём Дзюба забил на 37-й минуте, но VAR зафиксировал офсайд, и мяч не засчитали.
Алаев сказал:
Выход из ситуации с линиями? Первый — доработать текущую систему. С коллегами посмотреть. Может, дополнительные камеры, что-то купить, тренинги провести, все посмотреть. Либо найти альтернативу. Конечно, все хотим как в Лиге чемпионов. Вопрос, что европейские поставщики не захотят. Значит найти другого, понять, сколько стоит. Если невозможно принять прямые поставки, нужно все равно найти возможность.
Если невозможно принять прямые поставки, нужно все равно найти возможность."
Каждый квартал ездить в Европу находит возможность. Это т.н. президент РПЛ. Позор!.
Если невозможно принять прямые поставки, нужно все равно найти возможность."
Каждый квартал ездить в Европу находит возможность. Это т.н. президент РПЛ. Позор!.