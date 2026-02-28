В ФИФА следят за развитием ситуации вокруг Ирана

1772307044

вчера, 22:30

Международная футбольная ассоциация ( ФИФА ) осведомлена о развитии событий в Иране и намерена поддерживать диалог с властями Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Маттиас Графстрём.

«Мы ознакомлены с информацией, поступающей из Ирана. Наша недавняя встреча показала, что пока преждевременно делать детальные выводы, однако мы будем внимательно отслеживать ситуацию. Мы продолжим поддерживать контакт с правительствами трех стран. Мы гарантируем безопасность всех», — подчеркнул Графстрём.

Военные действия против Ирана были инициированы Соединенными Штатами и Израилем. Под ударом оказались ключевые иранские города, включая столицу. Администрация Белого дома объяснила свои действия предотвращением получения Исламской Республикой ядерного оружия и нейтрализацией ракетной угрозы. По сообщениям средств массовой информации, Иран предпринял ответные ракетные пуски. Системы воздушной тревоги были активированы в окрестностях Тель-Авива. Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило о проведении эвакуации американской базы Аль-Удейд в Катаре. Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство, что привело к приостановке авиасообщения в регионе.